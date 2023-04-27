УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Хорошо или плохо: что говорят о человеке ямочки на щеках

Ангелина Подвысоцкая
27 апреля 2023, 16:57 обновлено 27 апреля, 17:24
41
Многие считают, что ямочки на лице - это дефект, однако это не так. На самом деле это лишь индивидуальная особенность человека.
девочка, девушка, женщина, ямочка на щеке
Что означает ямочка на лице человека / Коллаж фото ua.depositphotos.com

У каждого человека есть своя особенность, которая привлекает окружающих. У кого-то над губой привлекательная родинка, а у кого-то милая ямочка. Оказывается, ямочки на лице многое могут рассказать о человеке.

У человека на лице ямочки могут располагаться в разных местах. Кто-то обладает ямочкой на одной или двух щеках, а у других людей ямочка расположена на подбородке. Эти особенности создают некий образ человеку, который делает его неповторимым.

Как появились ямочки на щеке

Ямочки на лице - индивидуальная особенность. У кого-то есть ямочки на щеках, а у кого-то их нет. Все дело в строении скуловой мышцы. При сокращении она вытягивает угол рта вверх и немного наружу, что и формирует нашу улыбку.

видео дня

Считается, что ямочками обладают 30% людей. Они расположены на щеках, на подбородке. Достаточно редким явлением есть ямочки сразу на двух щеках. Стоит отметить, что более выражена такая особенность на пухлых щеках. Чаще всего ямочки практически незаметны в спокойном состоянии мышц лица. В основном они появляются при улыбке или интенсивной мимике. С возрастом ямочки могут и вовсе исчезнуть из-за истончения жирового слоя или растяжения мышцы.

Есть люди, которым настолько нравятся ямочки на щеках, что они даже готовы сделать ради это пластическую операцию.

Что говорят о человеке ямочки на щеках

Считается, что людей с ямочками на щеках, ждет счастливая судьба. Они ловят удачу по всех своих начинаниях. Такие люди жизнерадостны, часто улыбаются, веселятся и легче относятся ко всем неудачам.

Кроме того отмечается, что люди с ямочками на щеках более привлекательны для противоположного пола. Их улыбка завораживает и на них невозможно не обратить внимание.

Чаше всего такие люди невероятно гордые и независимые личности. Они могут быть высокомерными, властными. Но при этом они готовы прийти на помощь и очень щедрые.

Что значит ямочка на левой щеке

Обладатели ямочки на левой щеке могут отлично приспособиться к повседневной жизни. Они отличаются независимым нравом и любят самостоятельно достигать различных высот, полагаясь лишь на собственные силы и возможности.

Такой человек также обладает высокой душевной чувствительностью. Он погружен в свой внутренний мир.

Что значит ямочка на правой щеке

Такие люди коммуникабельны, активные и темпераментны. Они все время стараются дарить людям улыбку и любят улыбаться сами. Они любят живое общение и обожают находиться в центре внимания.

Человек с ямочкой на правой щеке способен контролировать кучу дел и хвататься за несколько задач сразу. При этом он не погрязнет в рабочей рутине, а все сделает с успехом.

ямочка на подбородке
Что значит ямочка на подбородке / фото pexels.com

Что говорят о человеке ямочки на подбородке

Ямочки на подбородке могут рассказать о человеке не только хорошее, но и указать на плохое. Считается, что у таких людей непоколебимые принципы, они добиваются всех целей и умеют зарабатывать.

Однако такие люди также могут быть хитрыми и двуличными. Они могут пойти даже по головам ради своей выгоды и достижения цели.

Что значит ямочка на подбородке у мужчин

Мужчины, которые обладают ямочкой на подбородке, смелые, целеустремленные, ответственные. Они отличаются упорством и сильным характером. Такие мужчины принимают быстрые решения. Они могут действовать в стрессовых ситуациях размерено и хладнокровно.

У таких мужчин яркий темперамент и они пользуются популярностью среди женщин. Однако они могут создавать сами для себя лишние проблемы своими необдуманными поступками. Мужчины с ямочкой на подбородке бывают безрассудными и опрометчивыми.

Что значит ямочка на подбородке у женщин

У женщин, которые обладают ямочкой на подбородке, могут быть даже "мужские" качества. У нее внутри есть так называемый стержень. Она привыкла брать на себя ответственность и самостоятельно преодолевать все жизненные трудности.

Такие женщины добиваются успехов в карьере. Несмотря на свои "мужские" черты, противоположный пол считает таких женщин притягательными. Для них они могут быть даже чем-то недостижимым, что так сильно манит.

Однако если дело касается семейного счастья, то тут все не так просто. Женщине с ямочкой на подбородке тяжело налаживать размеренный и спокойный быт. Она может быть вспыльчивой и концентрироваться лишь на своих целях и желаниях. С такой женщиной бывает сложно достичь компромисса.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Вас также заинтересует:

характер интересные новости тест на характер
Реклама

Главное за день

На Херсонщине партизаны ликвидировали двух оккупантов, которые пытали гражданских

На Херсонщине партизаны ликвидировали двух оккупантов, которые пытали гражданских

16:55 Украина
Последняя война Путина: он похоронил армию РФ, которую строил 22 года – Business Insider

Последняя война Путина: он похоронил армию РФ, которую строил 22 года – Business Insider

16:33 Мир
Возможная катастрофа на ЗАЭС: оккупанты установили огневые точки на реакторах - разведка Британии

Возможная катастрофа на ЗАЭС: оккупанты установили огневые точки на реакторах - разведка Британии

15:01 Украина
Все главные новости

Последние новости

17:30

В Виннице тысячи людей прощались с 29-летним героем-земляком, погибшим под Бахмутом

17:19

Они просто нарасхват: безумные трубочки из лаваша - рецепт за 5 минутВидео

17:08

"Уже больше 10 лет не живем вместе": Оксана Билозир раскрыла правду про развод с Недзельским

16:57

Хорошо или плохо: что говорят о человеке ямочки на щеках

16:55

На Херсонщине партизаны ликвидировали двух оккупантов, которые пытали гражданских

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

16:52

Поддерживала войну, была инфоциганкой: блогерша-миллионерша позорно пыталась сбежать от ФСБВидео

16:44

Когда нужно убирать венки с могилы: несколько важных правил, как ухаживать за могилой

16:34

Мир наизнанку - Колумбия: как шьют пуленепробиваемую одежду, защищающую жизнь украинцев

16:33

Последняя война Путина: он похоронил армию РФ, которую строил 22 года – Business Insider

Реклама
16:30

Почему 28 апреля нужно хранить свои тайны за семью замками: приметы и что нельзя делатьВидео

16:20

Скрывали беременность актрисы: ТОП-10 интересных фактов о турецком сериале "Неверный"

16:08

Картинка разбитого сердца: Ротару эмоционально отреагировала на освобождение бойцов ВСУ из пленаВидео

16:02

Скандал в Днепре: владелица ресторана нагрубила работникам ТЦК, против нее возбудили делоВидео

15:59

"Монахиня ползла по стене как белка": экзорцист рассказал о своем самом страшном обрядеВидео

15:57

Еще одна популярная в России актриса поддержала Украину и выехала из РФ навсегда

15:47

"РФ откажется от оккупированных территорий": астролог назвала точный месяц окончания кровавой бойниВидео

15:18

2,2 тысячи грн на каждого от международной организации: кто из украинцев имеет право на новую помощьВидео

15:10

Валюха из "Сватов" рассказала, кого ненавидели все коллеги по сериалуВидео

15:01

Возможная катастрофа на ЗАЭС: оккупанты установили огневые точки на реакторах - разведка Британии

14:59

ВСУ занимают новые позиции: украинские военные рассказали о подготовке контрнаступления

Реклама
14:57

Зачем лавровый лист вешают над кроватью: секрет, о котором знают лишь единицы

14:51

Favbet стал партнером сбора на два БПЛА RQ-35 Heidrun реклама

14:49

Как очистить зеркало от негативной энергии: 2 способа защитить себя и свою семью

14:43

Занимательная хиромантия: как по руке узнать, сколько будет детей

14:42

"Кто-то на это билеты покупает?": пока Галкин смешит Европу, россияне бьются в истерикеВидео

14:01

Настоящий обман зрения: с картинкой-головоломкой за 5 секунд справятся лишь единицы

13:50

"Мы бежим марафон": быстрого завершения войны ждать не стоит — Резников

13:24

Гороскоп на завтра 28 апреля 2023: Водолеям – романтический звонок, Рыбам - переезд

13:19

"Ощущения теплые": вокалистка Hardkiss рассказала о встрече с королем Чарльзом на ЕвровиденииВидео

13:04

К чему горят уши: народные приметы по дням недели и времени суток

13:03

Украина готовится к частичному открытию гражданских авиарейсов - французский министр

12:54

Лето 2024 в Крыму: группа "Антитела" даст огромный концерт в ЯлтеВидео

12:54

Перерезают горло: оккупанты зверски убивают пленных после допросов – перехват СБУВидео

12:33

Предатель "сдавал" украинские позиции в освобожденном Лимане, но поплатился

12:11

Кличко в Вашингтоне договаривается с правительством США об усилении поддержки Украины

12:02

Солили, добавляли уксус и даже жарили: как в СССР "издевались" из селедки

11:57

"Китай хотел бы боевой ничьи": Загородний оценил последствия переговоров Зеленского и Си Цзиньпина

11:56

В США смоделировали контрнаступление Украины: американский генерал оценил позиции ВСУ

11:44

Кремль снял с должности "палача Мариуполя" генерала Мизинцева

11:35

Как варить пшеничную кашу на воде: 3 главные правила рассыпчатой крупы

Реклама
11:15

Женщина купила три дома в Италии всего за 3 евро: муж подумал, что она "спятила"

11:05

В Новой Каховке самоликвидировался известный российский пропагандист

11:00

Китай до сих пор не готов называть вещи своими именамимнение

10:44

Упавший дрон под Москвой: 17 кг взрывчатки должны были убить Путина — Bild

10:43

"Была неприятная болезнь и продолжается": друг Винника оценил слухи об онкологии у певцаВидео

10:21

В Польше обнаружили обломки ракеты класса воздух-земля, на них есть надписи на русском — СМИ

10:03

Когда начинать покупать доллар и евро: эксперты дали неутешительный прогнозВидео

09:52

Головоломка для людей с нестандартным мышлением: только единицы могут разгадать пиратский ключ

09:51

"Мы точно не скажем, когда, как и где": Резников призвал не ждать контрнаступления и не завышать планку

09:49

Как сделать вкуснейшее сгущенное молоко за 15 минут: поразительный секрет от умелых хозяюшекВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Мода и красота
Окрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюрЖенские стрижки
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения мужчинеС днем рождения женщинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять