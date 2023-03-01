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Холодильник будет сиять: простые лайфхаки с уксусом и содой

1 марта 2023, 05:59
Сода и уксус помогут очистить холодильник от грязи, а также избавить от неприятного запаха.
холодильник, сода, уксус
Как помыть холодильник содой и уксусом / Коллаж фото Olx, ua.depositphotos.com

Даже у опытных и чистоплотных хозяек может появиться неприятных запах из холодильника. Та и вообще его время от времени нужно хорошенько мыть, чтобы из-за конденсата не провоцировать развитие грибка.

Самое замечательно то, что для этого не нужно покупать дорогие моющие. Отличным вариантом станет то, что и так наверняка есть на вашей кухне - укусу и сода. Именно эти средства сделают ваш холодильник невероятно чистом, а главное, уберут лишний запах.

Как часто нужно мыть холодильник

Вообще уборку в холодильнике нужно проводить регулярно. Вам и самим будет приятно, если после его открытия там будет чистота и порядок. А вот более тщательную уборку нужно проводить раз в месяц или несколько месяцев.

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Как помыть холодильник пищевой содой

Вам понадобится стакан горячей воды и всего 2 столовых ложки пищевой соды. Это все необходимо хорошенько размешать, чтобы получилось однородное жидкое моющее. Если вы считаете, что одного стакана вам не хватит, то можете сделать больше, главное не забывайте о соотношении 1 стакан воды к 2 столовым ложкам соды.

После того как вы приготовили моющее, вам необходимо намочить в растворе тряпку и хорошо протереть все полки, ящики, стенки и ручки холодильника. После этого вы можете пройтись еще раз тряпкой смоченной уже в обычной воде.

Как помыть холодильник уксусом

Вам понадобится вода и уксус. Все необходимо смешать в пропорциях 3:1 (вода:уксус). Этот раствор лучше всего поместить в пульверизатор и обработать им внутреннюю часть пустого холодильника.

Уксус поможет убрать неприятный запах, бактерии. В труднодоступных местах для очистки холодильника можно использовать ватную палочку, смоченную в уксусе.

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