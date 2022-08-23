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Ходить по дому без тапочек нельзя: почему приметы и врачи так категоричны

23 августа 2022, 15:04

Мы разобрались, почему нельзя ходить по дому без тапочек.

Тапочки
Почему нельзя ходить по дому без тапочек / скриншот

Ходить по дому в тапочка или без - вопрос, на который сложно дать однозначный ответ. Врачи и даже целители говорят, что ходить босиком — это полезно, но такое мнение разделяют не все.

Главред разбирался, почему нельзя ходить по дому без тапочек и чем это может навредить.

Нельзя ходить босиком: это к добру или к худу

Примета гласит, что босиком нельзя отправляться на тихую охоту. Необутого грибника удача обойдёт стороной, а грибы ему будут попадаться если не старые, так червивые.

Нельзя ни в коем случае ходить босиком, когда в доме покойник, и в тот день, что умершего похоронили, тоже. То есть, покойника из дому уже вынесли, но в этот день всё равно разуваться в этом доме нельзя.

Чаще всего приметы про то, что босиком ходить нельзя, связаны с тем, что из-за этого может грозить человеку бедность и разные болезни. Если подумать, то становится понятно, "откуда ветер веет": сегодня-то, понятно, босиком ходят по собственному желанию, а в древности, когда приметы составляли, это было совсем по-другому.

У людей часто просто не было обуви, даже лаптей и валенок, бывало, не было, такая была бедность. У кого же обувка была, малоимущие старались сберечь её и надевали только по праздникам. Вот отсюда и примета: босиком ходишь – бедняк.

В давние времена каждый день носить обувь считалось чуть ли не роскошью и чем-то вроде недосягаемого комфорта. Вот бедняки и ходили босиком, даже взрослые люди, а малыши и подавно: они и вырастали из обуви быстро, да и носить её, как правило, аккуратно не умели.

Почему нужно одевать тапочки дома

Влияние на сон. Тапочки помогают нижним конечностям оставаться в тепле, что способствует расширению кровеносных сосудов. Подобное "поведение" кровеносных сосудов дает сигнал мозгу, что пора готовиться ко сну. При их расширении происходит перераспределение тепла по всему организму, что способствует переходу к состоянию покоя.

Защита ступней. Самым очевидным из всех преимуществ ношения тапок в квартире является защита ступней. В квартире на полу может скапливаться грязь. А если человек нечаянно разбил стеклянную посуду, то осколки стекла могут впиться в незащищенную ногу. При этом тапочки спасут ноги от порезов.

Наличие инфекций. Патологические организмы, которые могут быть занесены в квартиру на уличной обуви, быстрее попадут на босые ноги человека и явятся началом заболевания. Также разнообразные инфекции могут быть занесены домашними животными, с которыми постоянно гуляют на улице.

Бактериальные и грибковые инфекции не дремлют

Все мы думаем, что пол в нашем доме абсолютно чистый. Хотя да, пол может выглядеть чистым и безупречным, но на нем так много микробов и бактерий, что вы не можете увидеть их невооруженным глазом. Несмотря на мытье полов и уборку пылесосом, вы не сможете предотвратить попадание вредоносных микроорганизмов в дом с водой, воздухом и другими переносчиками.

Ношение тапочек помогает защитить ваши ноги от инфекционных заболеваний стоп. Некоторые из них - грибок ногтей на ногах и эпидермофития стопы.

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приметы Тапочки
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