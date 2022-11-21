УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Хитрые воры хорошо знают об этих местах: где нельзя прятать деньги в квартире

21 ноября 2022, 22:30

Главред собрал для вас информацию, где ни в коем случае нельзя прятать деньги, поскольку об этих местах знают все воры.

Хитрые воры хорошо знают об этих местах: где нельзя прятать деньги в квартире
Где ни в коем случае нельзя прятать деньги / ua.depositphotos.com

Квартирные кражи - самая распространенная проблема, с которой точно сталкивались вы или кто-то из ваших знакомых. Согласитесь, очень неприятно, когда целый год откладывал свои честно заработанные деньги, чтобы купить какую-то вещь или поехать в долгожданное путешествие, однако в дом ворвались воры и разрушили все планы. Главред собрал для вас информацию, где ни в коем случае нельзя прятать деньги, поскольку об этих местах знают все воры.

В шкафу или письменном столе

Многие привыкли прятать деньги в шкафу под грудой вещей, однако это плохая идея, поскольку такие места воры проверяют в первую очередь. Также не стоит хранить свои сбережения в письменном столе или комоде. Воры сразу же наживутся на ваших средствах и оставят вас ни с чем.

В бытовой технике

Некоторые умельцы умудряются спрятать свои деньги в холодильнике, пылесосе, мультиварке или системном блоке компьютера, однако это плохая идея. Опытные воры проверяют эти места. Кроме того, даже если вор не найдет ваши сбережения в этих приборах, скорее всего, он заберет какой-то из них, а потом продаст его.

В ванной комнате

Прятать деньги в ванной или туалете также не стоит. Охотники за легкими деньгами всегда проверяют сливные бачки, а также все полочки в ванной комнате. Кроме того, не советуем прятать деньги в бутылках из-под шампуней. Хитрые воры и об этом тоже знают.

В переносном сейфе

Очень опасно хранить деньги в сейфе, который не вмонтирован в стену. Ведь нет ничего легче, чем забрать такой сейф, а потом спокойно взломать его в каком-нибудь потайном месте. Поэтому, если хотите хранить деньги в сейфе, то выбирайте только надежный и качественный и обязательно вмонтируйте его в стену.

В книгах

Полки с книгами также не стоит использовать как тайник для денег, ведь воры вмиг разметут все книги на пол. А когда книги будут падать, то и все сбережения повыпадают из них. Кроме того, не стоит прятать деньги в сейфах, которые замаскированы под книги. Опытные воры знают об этом трюке и обязательно заберут с собой такую "книгу".

В емкостях с крупами

Некоторые пожилые люди используют как хранилище для денег емкости с крупами на кухне. Однако воры не будут церемониться, а откроют все емкости и моментально высыпят все крупы за несколько секунд. А с крупами выпадут и все ваши сбережения.

За декоративными элементами на стенах

Не стоит прятать деньги за картинами, приклеив их скотчем к задней стороне картины и повесив ее на стену. Подлые воры срывают все картины и проверяют, нет ли на них тайника. Также не стоит прятать деньги за зеркалами или семейными фото, которые висят на стене. Кроме того, не советуем прятать деньги в вентиляции - это худшее хранилище.

Вас может заинтересовать:

лайфхак интересные новости
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

22:38

Паники нет: единственный сын предательницы Наташи Королевой бежит из РФ

22:38

Украине расслабляться нельзя, Путин ищет оружие для продолжения террора – Бессмертный

22:30

"Ей нравился Янукович, теперь Путин": бывший "путинистки" Егоровой намекнул на причину разводаВидео

22:30

Хитрые воры хорошо знают об этих местах: где нельзя прятать деньги в квартире

22:14

В Украине рухнут цены на 3 самых популярных продукта к концу годаВидео

Реклама
21:41

"Путин сдуру провел псевдореферендумы": политолог назвал провал России из-за потери ХерсонаВидео

21:11

"Не выполнила обязательства по Сирии": Эрдоган публично унизил РоссиюВидео

20:58

Какие подарки нельзя дарить на Новый год 2023: Кролик принесет большие неприятностиВидео

20:36

Травести-дива Монро в соблазнительных кружевах приготовилась к оргии на Щекавице

20:23

"Запаситесь теплой одеждой и одеялами": украинцам светят 4 месяца отключений - YASNOВидео

20:10

Приметы на 23 ноября: почему в этот день никогда нельзя ничего отдавать людямВидео

19:59

"Стопроцентный результат": в ВСУ раскрыли детали работы систем ПВО IRIS-Т и NASAMSВидео

19:47

"Наше военное Бандерятко": известнейшая снайпер Евгения Эмеральд раскрыла пол будущего ребенкаВидео

19:44

Пошли мстить: Россия начала обстрел Херсона, звучат взрывыВидео

19:31

"Зафигачьте "Калибром": у Лукашенко предложили РФ нанести удар по Украине и назвали цельВидео

19:21

Российские оккупанты выбрали новую цель после потери Херсона: в Минобороны назвали направлениеВидео

19:20

Путин надеется на полезных идиотовмнение

19:16

"Били током по половым органам": житель Херсона рассказал о страшных подробностях пыток россиян

19:07

"РФ терпит неудачу за неудачей": в НАТО назвали стратегические ошибки Путина во время войныВидео

19:01

Бюджетный освежитель для унитаза своими руками: 4 простых способа для благоухающей туалетной комнаты

Реклама
18:57

"Грандиозный успех": эксперт объяснил, благодаря чему Украине удалось освободить ХерсонВидео

18:42

Гороскоп на декабрь 2022 для Близнецов: легкие деньги, новые друзья и хорошие новости

18:41

Гороскоп на завтра 22 ноября 2022: Львам – успех в делах, а Козерогам – игра в молчанку

18:36

Наташа Королева вывалила свои прелести и нарвалась на критикуВидео

17:55

"Путинистка" Егорова жестко обозвала Зеленского и приписала себе его успех в карьереВидео

17:51

Ледяной дождь устроит катастрофу: в Украину несется новая погодаВидео

17:30

Готовим восхитительный крем для бисквита за 5 минут: нужно только два ингредиентаВидео

17:22

Из-за инцидента в Польше Россия будет и дальше пробивать границы НАТО - НевзлинВидео

17:09

Издевался над патриотами: ВСУ ликвидировали оккупанта, который воевал против ВСУ еще в 2014 годуВидео

16:39

Украина гораздо лучше готова к войне зимой, чем Россия - ПентагонВидео

16:30

Гороскоп на сегодня 21 ноября: Близнецам – наказания, а Козерогам – раздумья

16:27

Зачем натирать посуду лимонной кислотой: устранит проблему, которая преследует многих хозяек

16:21

Зеленский рассказал, как склонить Россию к мируВидео

16:12

Как быстро высушить одежду: 7 экспресс-способов

16:10

Приметы на 22 ноября: какие 3 вещи запрещено делать, чтобы всю удачу из дома не прогнатьВидео

16:05

В ВСУ отреагировали на заявления Израиля о предоставлении Украине ракет: "Будет хорошей новостью"Видео

15:56

Марк Фейгин. Как русские готовятся к новым поражениямВидеоблоги

15:47

Прогнозы можно будет делать позже: политолог рассказал, когда ВСУ выйдут на границы 1991 годаВидео

15:39

Римма Зюбина осудила критику украинских актеров в адрес Оксаны Байрак: "Для меня это лицемерие"

15:31

Россию признали государством-террористом: Парламентская ассамблея НАТО приняла твердое решениеВидео

Реклама
15:21

ВСУ в этом году освободят юг Запорожской области, а до конца весны – всю Украину – СелезневВидео

15:17

Есть табу: Невзлин объяснил, почему Запад не дает Украине наносить удары по РФВидео

15:03

Хрустящая корочка и бомбический вкус: что нужно добавить в рецепт курицы на Новый годВидео

15:03

"Изнасиловали мать и дочь, у них ехала крыша": оккупант сбежал в Испанию и хочет выступить в суде против РФВидео

14:37

Пропутинская "Красная шапочка" Поплавская сплавила старшего сына на войну в Украине

14:34

Люди вымачивают картошку в воде перед обжаркой: получается совсем другой вкусВидео

14:34

США помогут: в Пентагоне спрогнозировали вероятность зимнего наступления ВСУВидео

14:21

Дугина и Соловьева могут убить в ближайшее время, потому что "распустили языки" – политологВидео

14:03

Маленький лев: жена Бориса Джонсона показала редкое фото их лохматого двухлетнего сына

13:59

В ответ Ирану и России: Израиль может дать Украине высокотехнологичные ракетыВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Погода зимаМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрь
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять