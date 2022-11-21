Хитрые воры хорошо знают об этих местах: где нельзя прятать деньги в квартире

Где ни в коем случае нельзя прятать деньги / ua.depositphotos.com

Квартирные кражи - самая распространенная проблема, с которой точно сталкивались вы или кто-то из ваших знакомых. Согласитесь, очень неприятно, когда целый год откладывал свои честно заработанные деньги, чтобы купить какую-то вещь или поехать в долгожданное путешествие, однако в дом ворвались воры и разрушили все планы. Главред собрал для вас информацию, где ни в коем случае нельзя прятать деньги, поскольку об этих местах знают все воры.

В шкафу или письменном столе

Многие привыкли прятать деньги в шкафу под грудой вещей, однако это плохая идея, поскольку такие места воры проверяют в первую очередь. Также не стоит хранить свои сбережения в письменном столе или комоде. Воры сразу же наживутся на ваших средствах и оставят вас ни с чем.

В бытовой технике

Некоторые умельцы умудряются спрятать свои деньги в холодильнике, пылесосе, мультиварке или системном блоке компьютера, однако это плохая идея. Опытные воры проверяют эти места. Кроме того, даже если вор не найдет ваши сбережения в этих приборах, скорее всего, он заберет какой-то из них, а потом продаст его.

В ванной комнате

Прятать деньги в ванной или туалете также не стоит. Охотники за легкими деньгами всегда проверяют сливные бачки, а также все полочки в ванной комнате. Кроме того, не советуем прятать деньги в бутылках из-под шампуней. Хитрые воры и об этом тоже знают.

В переносном сейфе

Очень опасно хранить деньги в сейфе, который не вмонтирован в стену. Ведь нет ничего легче, чем забрать такой сейф, а потом спокойно взломать его в каком-нибудь потайном месте. Поэтому, если хотите хранить деньги в сейфе, то выбирайте только надежный и качественный и обязательно вмонтируйте его в стену.

В книгах

Полки с книгами также не стоит использовать как тайник для денег, ведь воры вмиг разметут все книги на пол. А когда книги будут падать, то и все сбережения повыпадают из них. Кроме того, не стоит прятать деньги в сейфах, которые замаскированы под книги. Опытные воры знают об этом трюке и обязательно заберут с собой такую "книгу".

В емкостях с крупами

Некоторые пожилые люди используют как хранилище для денег емкости с крупами на кухне. Однако воры не будут церемониться, а откроют все емкости и моментально высыпят все крупы за несколько секунд. А с крупами выпадут и все ваши сбережения.

За декоративными элементами на стенах

Не стоит прятать деньги за картинами, приклеив их скотчем к задней стороне картины и повесив ее на стену. Подлые воры срывают все картины и проверяют, нет ли на них тайника. Также не стоит прятать деньги за зеркалами или семейными фото, которые висят на стене. Кроме того, не советуем прятать деньги в вентиляции - это худшее хранилище.

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