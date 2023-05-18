Хитрые граждане СССР клали кирпич в бачок унитаза: это работает и сегодня

Кирпич в бачке унитаза сильно выручал людей в те времена.

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Зачем в СССР клали кирпич в бачок унитаза / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

В Советском Союзе существовало множество удивительных и непривычных вещей, одной из которых был кирпич в бачке унитаза.

Эта необычная практика имела свои особые причины.

Лайфхак работает до сих пор

Главной причиной, по которой люди в СССР клали кирпич в бачок унитаза, была экономия воды. В то время в стране существовал дефицит водных ресурсов, и каждая капля была ценна. При помощи кирпича уменьшали объем воды, необходимой для полного смыва, тем самым снижая расходы на водоснабжение.

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Кроме того, система санитарии в СССР была устаревшей и неэффективной. Многие унитазы не обладали достаточной силой смыва, что вызывало частые засоры и неудовлетворительное удаление отходов. Кладя кирпич в бачок, люди компенсировали недостатки системы, создавая дополнительное давление и улучшая смыв.

Как еще можно уменьшить расход воды при смыве унитаза?

Установка двухрежимной кнопки смыва . Один из наиболее эффективных способов снизить расход воды при смывании унитаза - установить двухрежимную кнопку смыва. Эта модификация позволяет выбрать между полным и половинным смывом, в зависимости от необходимости. Половинный смыв использует значительно меньшее количество воды и идеально подходит для смыва жидких отходов, тогда как полный смыв используется для твердых отходов. Это позволяет существенно сократить расход воды, сохраняя при этом эффективность смыва.

. Один из наиболее эффективных способов снизить расход воды при смывании унитаза - установить двухрежимную кнопку смыва. Эта модификация позволяет выбрать между полным и половинным смывом, в зависимости от необходимости. Половинный смыв использует значительно меньшее количество воды и идеально подходит для смыва жидких отходов, тогда как полный смыв используется для твердых отходов. Это позволяет существенно сократить расход воды, сохраняя при этом эффективность смыва. Установка смывного бачка с регулируемым объемом воды. Другой вариант - установка смывного бачка с регулируемым объемом воды. С помощью такого бачка можно настроить объем воды, который будет использоваться при каждом смыве. Путем уменьшения объема воды до минимально необходимого уровня можно существенно сократить расход воды, сохраняя эффективность смыва.

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