УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Хитрая оптическая иллюзия для гениев: мало кому удается заметить обезьяну, скрытую за линиями

Алина Дембицкая
9 мая 2023, 19:03 обновлено 9 мая, 19:03
104
В Сети появилась интересная оптическая иллюзия, которая играется с человеческим умом, скрывая правду от глаз.
оптическая иллюзия
С этой оптической иллюзией не каждый может справиться / Коллаж: Главред, фото: Bright Side , ua.depositphotos.com

Оптические иллюзии всегда привлекали внимание ученых, художников и обычных людей. Некоторые оптические иллюзии могут раскрыть скрытые аспекты нашей личности и рассказать о наших самых сокровенных желаниях. В то же время другая категория оптических иллюзий может проверить уровень нашего интеллекта.

Так, в Сети появилась интересная оптическая иллюзия, которая играется с человеческим умом, скрывая правду от глаз. Эта оптическая иллюзия предназначена для проверки того, как ваши глаза и мозг работают вместе при восприятии изображения.

Внимательно посмотрите на изображение, опубликованное ниже. Казалось бы, что это просто диагональные линии и больше ничего. Однако это не так. На самом деле за линиями скрывается изображение обезьяны. Если вы увидите обезьяну на картинке за 11 секунд, то у вас действительно впечатляющий интеллект и высокий IQ.

видео дня
оптическая иллюзия
Вы заметили обезьяну за диагональными линиями? / Bright Side

Вы заметили скрытую обезьяну за 11 секунд? Если да, то поздравляем вас! Вы настоящий мудрец! Если же вам трудно заметить обезьяну, то не расстраивайтесь, ведь регулярная практика поможет улучшить ваши когнитивные навыки.

Задача действительно нелегкая, поэтому мы поможем вам в ее решении. Публикуем лицо скрытой обезьяны на изображении ниже.

оптическая иллюзия
Лицо скрытой обезьяны / Bright Side

Вас может заинтересовать:

интересные новости оптическая иллюзия головоломки
Реклама

Главное за день

Ворвется серьезная жара: в Украину идет невероятное потепление - синоптик

Ворвется серьезная жара: в Украину идет невероятное потепление - синоптик

18:14 Синоптик
В России будут взрывы до тех пор, пока оккупанты не выйдут за границы 1991 года – ГУР

В России будут взрывы до тех пор, пока оккупанты не выйдут за границы 1991 года – ГУР

17:56 Украина
Боевая часть ракеты "прошила" дом в Днепре: мужчина - о первых минутах после происшествия

Боевая часть ракеты "прошила" дом в Днепре: мужчина - о первых минутах после происшествия

17:53 Украина
Все главные новости

Последние новости

19:33

Украинские банки арестуют счета клиентов за долги

19:32

Дочь Ларисы Долиной огорошила всех: резко поправилась и измениласьВидео

19:20

Путин ждет, что может отгрестимнение

19:03

Хитрая оптическая иллюзия для гениев: мало кому удается заметить обезьяну, скрытую за линиями

18:53

"Давайте забудем обо всем": гауляйтер Сальдо внезапно заговорил на украинском о "мире"Видео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

18:38

Чем лучше всего мыть обои: 4 средства для всех загрязнений

18:14

Ворвется серьезная жара: в Украину идет невероятное потепление - синоптикВидео

18:14

Какая обувь будет в моде летом 2023: 8 трендовых моделей, которые подарят ощущение свободы

18:05

"Безжалостная война уносит лучших": от тяжелых ранений перестало биться сердце 23-летнего скрипаляВидео

Реклама
17:56

В России будут взрывы до тех пор, пока оккупанты не выйдут за границы 1991 года – ГУРВидео

17:53

Боевая часть ракеты "прошила" дом в Днепре: мужчина - о первых минутах после происшествияФотоВидео

17:52

"Преступления РФ ужасны": Сунак жестко ответил на бред Путина насчет войны в УкраинеВидео

17:38

Россияне бегут из Энергодара и беспощадно обворовывают город - мэр

17:25

Мобилизация 2023: какие болезни освобождают от призыва в военное время

17:22

Натужно улыбается, ног не видно: Прилепин показался в Сети впервые после подрываВидео

17:12

Как хранить зелень, чтобы она не портилась: 3 способа от бывалых хозяек

17:05

Война в Украине и роль Легиона свобода России: Пономарев назвал условия сокрушения режима КремляВидео

17:00

"Пригожина в ближайшее время убьют": Пионтковский рассказал, кто хочет смерти российского террористаВидео

16:57

ПВО и боеприпасы для борьбы с дронами: США объявили о крупнейшем пакете помощи Украине на 1,2 млрдВидео

16:42

"Бахмут продать не получилось": Зеленский назвал причину новых ракетных атак РФВидео

Реклама
16:34

Ксения Мишина впервые рассказала, почему на самом деле не вышла замуж за отца своего сына

16:25

Орхидея наращивает листья и не цветет - в чем причина и что делать

16:22

Пышные и сочные котлеты будут таять во рту: ловкий трюк удивит даже опытных хозяекВидео

16:08

Почему нужно мыть пол красной тряпкой: древняя мудрость, которая известна немногим

16:01

Пономарев пояснил, как нужно будет бороться с реваншизмом в РоссииВидео

15:56

Срочно отправился домой в сопровождении "скорых": Лукашенко стало плохо на параде в Москве - росСМИВидео

15:54

Прошил "Иглой": боец Нацгвардии сбил из ПЗРК русскую крылатую ракету

15:41

Валерия призвала и дальше убивать украинцев, ведь "бог на нашей стороне"Видео

15:40

Чтобы суп не превратился в "кашу": хитрый трюк, как не разварить макароны

15:35

Шикарная шевелюра будет без салонных процедур: как наносить маску и бальзам для волос

15:28

Пугачева написала приуроченное к 9 мая обращение: россияне в истерикеВидео

15:13

"Роди мне ребенка": Киркоров умолял известную певицу о наследникеВидео

15:11

Ягоды будут сочными всегда: восхитительное клубничное варенье за 5 минут - рецепт объедениеВидео

14:57

Favbet Foundation передал бригаде ВСУ на южное направление внедорожник Mitsubishi L200

14:53

"Спасибушечка" Лоран пожелала усопшим бабушкам и дедушкам "победы над нацизмом"Видео

14:51

ВСУ – о ситуации на Херсонщине: войска РФ напуганы, а армия Украины уже контрнаступаетВидео

14:35

Любители путиниста Лепса во Львове получили повесткиВидео

14:33

"Все, мамочка, я побежал": на фронте погиб "Сокол", выполнявший безумные спецоперацииЭксклюзив

14:32

Что нельзя хранить в кошельке: 5 предметов, которые блокируют денежный поток

14:31

Женщина делала маникюр в течение многих лет — теперь она едва может двигать руками

Реклама
14:29

ЕС готов дать Украине 1 млн артснарядов: Зеленский назвал залог победы над РФВидео

14:19

Единственное видеоинтервью с Валерием Залужным за время войны покажут в проекте "Год. За кадром"Видео

14:17

Тома Круза заподозрили в романе с "разведенкой" Шакирой - СМИВидео

14:14

На параде в Москве был только один танк, и тот изготовлен в УкраинеВидео

13:54

На Донбассе погиб сотрудник Офиса президента - ЕрмакВидео

13:51

Злата Огневич опозорилась на гей-свадьбе бывшего участника Холостячки

13:43

"Техника навсегда осталась в Украине": в Сети расчихвостили позорный парад Путина на Красной площадиВидео

13:31

Жизнь изменится: что значит номер квартиры и как выбрать счастливый ключик

13:26

В Новосибирске российские партизаны сожгли бомбардировщик РФ Су-24Видео

13:10

Евровидение 2023: где смотреть первый полуфинал онлайн 9 маяВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Война с Россией
Война России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУ
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Жизнь
ГоловоломкиТести по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять