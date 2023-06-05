Хитрая головоломка сведет с ума: нужно найти число 725 за 7 секунд

На картинке изображено множество чисел 775. Где-то среди них спряталось число 725.
Если вы - любитель головоломок, то эта вам точно понравится. Кроме того, с ее помощью можно проверить, зоркое ли у вас зрение. Только те люди, у которых глаза, как у ястреба, смогут разобраться с этой задачей.
На картинке изображено множество чисел 775. Где-то среди них спряталось число 725.
Хотя задача относительно проста, найти нужно число не так просто. Чтобы выполнить задачу, у вас есть всего лишь 7 секунд.
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Удалось ли вам найти число 725? Сколько вам понадобилось времени?
Если задача оказалась непосильной, ниже мы опубликовали правильный ответ:
Ранее Главред предлагал головоломку для самых зорких: нужно найти странную улитку за 10 секунд.
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