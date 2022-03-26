Химическая атака РФ: чем она опасна, как распознать и защититься

Химическое оружие-последствия и как себя защитить / Inform Napalm

Если РФ применит именно химическое оружие, это будут именно нервно-паралитические вещества, заявил в эфире телемарафона известный химик Глеб Репич.

По его словам, в 21-м веке никто никого хлором травить не будет. Потому что это не эффективно. Травить будут именно боевыми фосфоро-органическими паралитическими веществами, такими как Зарин и его аналогами.

"Я не хочу запугать, но мы должны быть к этому готовы, потому что никто не знает, что у руководителя РФ в голове", - говорит эксперт.

Репич утверждает, что эти вещества являются очень летучими жидкостями, и способны поражать организм как через кожу при попадании брызгом, так и при вдыхании испарений этих веществ. Они очень смертельны.

"Попадание даже одной небольшой капельки на кожу - этого может быть уже достаточно, чтобы человек умер", - добавил он.

Как защититься от такого оружия?

Самое главное - не пренебрегать тревогой. Потому что если вы оказались на открытой местности и во время химатаки на вас попадут брызги этого вещества, вам уже никто не поможет. Поэтому, во-первых, надо направляться в укрытие во время тревоги.

Но, по словам эксперта, самая большая проблема химической атаки - распознать ее.

"Современные химические атаки - это не те кадры, которые вы видели с Первой мировой, когда были эти клубы дыма и люди с противогазами. Нет - современная химическая атака - это просто взрывы, которые разбрызгивают этот Зарин. И опыт Сирии показал, что люди узнавали о химатаке когда уже появлялись симтомы. Поэтому я подготовил несколько пунктов, по которым можно понять, что происходит", - говорит химик и приводит несколько советов.

Первое - сигнал химической тревоги. Это похоже на сигнал воздушной тревоги - там один короткий, один длинный гудок. Это нужно помнить. Также будет оповещение по телевидению, радио, в телеграм-каналах... Но надо знать, когда эти бомбы будут лететь, на них не написано, что это химическое оружие. И пока выяснят, что это была химическая атака - военные или ГСЧС - надо понимать, что сигнал химической тревоги могут дать не сразу.

Второе - кто находился под обстрелами знает, что обычные бомбы, ракеты созданы так, чтобы максимально разрушить здание, то есть сильные взрывы. Когда происходит атака химическим оружием - взрывы другие: они более тихие и глухие. Потому что эти боеприпасы созданы не для того, чтобы разрушать дома. При взрыве они разбрызгивают Зарин в виде аэрозоля.

Третье - это массовая гибель мелких животных: птиц, насекомых и др. Они имеют малую массу тела, и за счет этого они погибают первые.

Четвертое - массовое проявление симптомов отравления боевыми нервно-паралитическими веществами у людей, попавших в зону химической атаки.

Симптомы поражения человека при химической атаке

1. Миоз, сужение зрачков. Это является основным и первым симптомом.

2. Подергивание мышц в тех местах, куда попали даже мельчайшие частички этого аэрозоля.

3. Слабость, вялость.

4. Слюноотделение, слезотечение, выделение из носа.

Если человек получил смертельную дозу - происходит потеря сознания, судороги, пена изо рта и смерть.

Как действовать в случае химической атаки

Худшее, что может произойти, это то, что химатака вас застала за пределами укрытия. Поэтому услышав сигнал воздушной тревоги, нужно направляться в укрытие. Лучший вариант - оборудованное укрытие с фильтрацией воздуха или метро. Но даже ваша квартира может служить укрытием, особенно если у вас металлопластиковые окна. Потому что вам нужно максимально сделать ваше хранилище герметичным. Заклеиваем щели, закрываем вентиляцию - так вы обезопасите себя от попадания испарений.

Какое ядерное оружие есть у России

Россия имеет доступ к крупнейшей в мире коллекции ядерных боеголовок.

По оценкам Федерации американских ученых на 2022 год, РФ обладает 5977 ядерными боеголовками, и, по оценкам, эта цифра будет расти.

Для сравнения, в США их 5428.

Напомним, Польша, Словения и Чехия подготовили план действий для прекращения войны в Украине. Он состоит из 10 пунктов, которые ЕС должен выполнить, чтобы достичь мира.

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