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Характер по форме ногтей: маникюр расскажет про скрытые качества человека

6 апреля 2023, 18:59
Характер человека можно понять еще до начала общения с ним по некоторым признакам.
Характер по форме ногтей
Характер по форме ногтей / коллаж фото instagram makeup_school_taganrog/lena.svetit

Всем давно известно, что некоторые черты характера человека можно понять по его знаку зодиака, дате рождения или мимике. Однако это не всё. Также о чертах человека может рассказать форма его ногтей.

Характер по форме ногтей - основные признаки

Конечно, наиболее простой и первой чертой можно увидеть нервозность и ранимость. Люди с такими чертами часто грызут ногти. Также о жадности могут рассказать, например, неровные и изогнутые ногти. А вот бледная и невзрачная ногтевая пластина выдаст хладнокровный и жестокий людей. О форме ногтей далее поговорим развернуто

О чем говорит круглая ногтевая пластина - стоит только присмотреться

Как правило, круглая ногтевая пластина принадлежит тем, кто может стать идеальным партнером для жизни. Человек с такими ногтями дарит ощущение уюта, покоя и интереса. Он всегда очень эмоционален и трогателен.

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Что говорит о человеке квадратная форма ногтей - заметить можно сразу

Люди с такими ногтями бросаются в глаза. Они цепляют своим остроумием и решительностью, а также вдохновляют независимостью. У таких личностей можно просить совет , ведь они всегда очень любезны и проницательны.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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