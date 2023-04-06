Характер по форме ногтей: маникюр расскажет про скрытые качества человека

Всем давно известно, что некоторые черты характера человека можно понять по его знаку зодиака, дате рождения или мимике. Однако это не всё. Также о чертах человека может рассказать форма его ногтей.
Характер по форме ногтей - основные признаки
Конечно, наиболее простой и первой чертой можно увидеть нервозность и ранимость. Люди с такими чертами часто грызут ногти. Также о жадности могут рассказать, например, неровные и изогнутые ногти. А вот бледная и невзрачная ногтевая пластина выдаст хладнокровный и жестокий людей. О форме ногтей далее поговорим развернуто
О чем говорит круглая ногтевая пластина - стоит только присмотреться
Как правило, круглая ногтевая пластина принадлежит тем, кто может стать идеальным партнером для жизни. Человек с такими ногтями дарит ощущение уюта, покоя и интереса. Он всегда очень эмоционален и трогателен.
Что говорит о человеке квадратная форма ногтей - заметить можно сразу
Люди с такими ногтями бросаются в глаза. Они цепляют своим остроумием и решительностью, а также вдохновляют независимостью. У таких личностей можно просить совет , ведь они всегда очень любезны и проницательны.
Что стоит учитывать читателю
Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
Также вам может быть интересно:
- Какие вещи нельзя отдавать даром: 7 предметов, с которыми уйдет ваше счастье
- Где хранить деньги дома по фэншуй: 3 места, которые их приумножат
- Чем украсить пасху в домашних условиях: 3 простых и необычных способа