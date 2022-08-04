Характер человека по цвету: что о вас расскажет ваш нелюбимый оттенок

Характер по нелюбимому цвету / pixabay.com

Существует расхожее мнение о том, что, узнав любимый цвет человека, можно понять, какая личность перед вами находится. Обычно классификация достаточно банальна: если человек предпочитает яркие, кричащие цвета – он высоко возбудим, экспрессивен и очень эмоционален. Люди, которые окружают себя спокойными, пастельными оттенками почему-то автоматически причисляются к когорте спокойных и умиротворенных тихонь.

На самом деле можно найти свой дзен в любом цвете. И отрицать, что цветовые предпочтения могут приблизить вас к разгадке характера человека, не стоит.

Но это не значит, что "говорящими" могут быть лишь любимые цвета. Главред расскажет, что говорит о человеке цвет, который ему не нравится.

Многое о характере человека может рассказать цвет, который кажется ему самым не привлекательным. Он может избегать его осознанно из эстетических соображений, или же исключать из своего окружения, полагаясь на особенности характера.

Исследователь Кей Си Джонс приводит в своей книге Fortune Telling. Book of Colors (Предсказания судьбы. Книга цветов) приводит следующую классификацию:

Розовый цвет не любят люди по натуре дерзкие и амбициозные. Он ограничивает их воображение, так как навевает на них если не тоску, то подозрительное умиротворение, при котором функционировать таким личностям в привычном режиме становится крайне сложно.

Что говорит о человек цвет, который ему не нравится / pixabay.com

Пурпурных оттенков избегают отличные планировщики, которые, впрочем, стремятся избегать проблем, вместо того, чтобы идти к их решению. Эмоциональные порывы чужды таким личностям.

Красный из своей жизни исключают неуверенные в себе люди, которые никогда не лезут на рожон. Они остро нуждаются в спокойствии и болезненно реагируют даже на малейшие изменения в их привычном уютном мирке.

Желтый цвет нервирует практичных, тяжелых на подъем людей. Легкомыслие, которое для них символизируют желтые оттенки, настораживает и даже пугает их. Из своей медленной и размеренной жизни они исключают его, как нечто совершенно чужеродное.

Голубые оттенки настораживают "одиноких волков" - замкнутых, внешне безэмоциональных и скрытных личностей с глубоким внутренним миром. Который, впрочем, не дано увидеть практически никому. Забавная особенность – в работе такие люди чертовски рассеяны.

Характер человека по цветовым предпочтениям / pixabay.com

Оранжевый – запретный цвет для тех, кто боится критики и некомфортно себя чувствует практически со всеми в этом мире, за исключением узкого круга ближайших друзей. Большое скопление народа и их оценочное суждение навевает таким личностям вполне ощутимую панику.

Зеленый цвет – табу для вспыльчивых и свободолюбивых людей, которые любят перемены и с легким пренебрежением относятся к общественным нормам. Даже если их жажда протеста выходит за рамки приличия.

Оттенки синего не привлекают людей от природы тревожных и беспокойных. Однако хуже синего цвета для таких личностей – рамки и условности. Они готовы на любые глупости, лишь бы доказать миру, что лишь они выбирают, как играть в игру под названием жизнь.

Нелюбимый цвет и характер человека / pixabay.com

Фиолетовый не нравится холеричным реалистам, которые далеки от творческих и душевных порывов. Или, по крайней мере, живут, подавляя в себе это, потому что боятся показаться слабыми и наивными.

Черного цвета избегают люди доверчивые и по натуре оптимистичные. Для них черный – синоним страха в любых его проявлениях, он мешает им закрывать глаза на проблемы окружающей действительности.

Серый не по душе переменчивым личностям, который постоянно находятся в поиске – себя, новых знакомств, увлечений и приключений. Нейтральность серых оттенков напоминает им, что однажды им все же придется остановиться. И это пугает их больше всего.

Характер по цвету - что означает / pixabay.com

Белый цвет навевает тоску и уныние на тех, кто в хаосе и бардаке чувствует себя, как рыба в воде. Чем больше сумбура в жизни этих людей, тем им комфортней. Они живут даже не одним днем, а одним моментом. В котором для белого просто нет места.

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