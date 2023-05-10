Халва в домашних условиях: несколько главных секретов приготовления

Халва - любимое лакомство многих, его можно приготовить и в домашних условиях. Мы расскажем в чем польза и вред халвы подсолнечной.

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Халва в домашних условиях / ua.depositphotos.com

Десерт к чаю - неотъемлемая часть рациона многих людей. Большое количество из них любят и халву. Приготовить этот десерт достаточно просто, халва в домашних условиях получается нежной и приятной на вкус.

В чем польза и вред халвы подсолнечной - начнем с начала

Халва - не только вкусный, но и отчасти полезный десерт. Всё дело в том, что в халве из семечек подсолнуха есть витамины В1 и F1. Эти элементы положительно влияют на работу сердца, нервной системы и даже повышают иммунитет. Помимо прочего, как не удивительно - данные витамины являются препятствием для отложения плохого холестерина в артериях человека, а также значительно влияют на состояние и красоту кожи и волос.

Что входит в состав подсолнечной халвы - ингредиенты

Халва на 57 процентов состоит из семян подсолнуха. То есть, для 100 грамм халвы понадобится 57 грамм семечек, но это не все. Семена смешивают с патокой, раствором карамели, приготовленным на основе сахара с добавлением корня солодки. Иногда в халву добавляют какао или различные орехи, чаще всего - арахис.

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Как сделать халву в домашних условиях из семечек подсолнуха - простой способ

Для средней порции халвы вам понадобится 250 грамм очищенных семян подсолнуха, также 150 грамм сахара, 50 миллилитров воды и немного молотого кофе.

Начинать приготовление стоит с обжаривания на сухой сковороде семян до коричневого цвета, а также их помола в блендере до супер-мелкой крошки.

В отдельном сотейнике необходимо приготовить сироп, а именно 50 мл воды проварить с 150 граммами сахара до соломенного цвета, не помешивая.

Полученную карамель необходимо горячей вылить в крошку из семечек и тщательно быстро перемешать до однородной массы.

Массу, которая у вас получится - необходимо утрамбовать в формочку и оставить остывать на несколько часов. Также по желанию в халву можно добавить обжаренный арахис, какао или кофе.

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