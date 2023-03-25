Гурманы удивятся, веганы позавидуют: как и когда правильно есть сало

Можно ли есть сало на голодный желудок - чревоугодников удивит неожиданный ответ.

Как правильно есть сало / ua.depositphotos.com

Невероятным успехом пользуется сало практически в каждом доме. Эта закуска по праву считается фирменной во многих заведениях.

Несмотря на огромное число рецептов приготовления сала, у многих возникает вопрос – можно ли есть сало каждый день.

Почему полезно есть сало

Не нужно напоминать о том, что сало является настоящим средоточием калорий. Поэтому употреблять его следует осторожно, чтобы не навредить организму.

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Что содержит сало:

жирорастворимые витамины A, E, D;

арахидоновую кислоту (из разряда омега-6);

каротин;

ретинол;

токоферол.

Когда лучше всего есть сало

Диетологи говорят, что лучше всего сало кушать утром. Даже учитывая очевидные полезные свойства сала, не стоит его сметать со стола без остатка. Отнеситесь к употреблению продукта сутра осознанно и тогда этот "деликатес" отблагодарит вас целой серией положительных свойств:

улучшит отток желчи;

"зарядит" желчный пузырь;

даст энергию для желудочно-кишечного тракта;

поможет усвоиться пище;

даст организму много энергии.

Как правильно есть сало

Специалисты по здоровому питанию не советуют совмещать употребление сала с обильным чревоугодием. Диетологи в один голос твердят – не стоит налегать на еду до и после употребления сала. При этом оптимальной дозой белого "деликатеса" называют объем не более 50 граммов за один прием пищи.

С чем нужно есть сало:

с зеленью;

с зелеными огурцами;

с листьями салата.

Когда нельзя есть сало

Несмотря на очевидные плюсы употребления в пищу сала, существуют неписанные правила, кому и почему не рекомендуется его кушать. Ведь сало является достаточно "тяжелой" пищей, и для его употребления и усваивания необходима бесперебойная работа зрелого организма. Поэтому специалисты не советуют употреблять сало сразу двум группам людей:

детям в возрасте до 3 лет;

пожилым людям старше 70 лет.

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