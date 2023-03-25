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Гурманы удивятся, веганы позавидуют: как и когда правильно есть сало

25 марта 2023, 02:05
Можно ли есть сало на голодный желудок - чревоугодников удивит неожиданный ответ.
сало, сало в украине
Как правильно есть сало / ua.depositphotos.com

Невероятным успехом пользуется сало практически в каждом доме. Эта закуска по праву считается фирменной во многих заведениях.

Несмотря на огромное число рецептов приготовления сала, у многих возникает вопрос – можно ли есть сало каждый день.

Почему полезно есть сало

Не нужно напоминать о том, что сало является настоящим средоточием калорий. Поэтому употреблять его следует осторожно, чтобы не навредить организму.

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Что содержит сало:

  • жирорастворимые витамины A, E, D;
  • арахидоновую кислоту (из разряда омега-6);
  • каротин;
  • ретинол;
  • токоферол.

Когда лучше всего есть сало

Диетологи говорят, что лучше всего сало кушать утром. Даже учитывая очевидные полезные свойства сала, не стоит его сметать со стола без остатка. Отнеситесь к употреблению продукта сутра осознанно и тогда этот "деликатес" отблагодарит вас целой серией положительных свойств:

  • улучшит отток желчи;
  • "зарядит" желчный пузырь;
  • даст энергию для желудочно-кишечного тракта;
  • поможет усвоиться пище;
  • даст организму много энергии.

Как правильно есть сало

Специалисты по здоровому питанию не советуют совмещать употребление сала с обильным чревоугодием. Диетологи в один голос твердят – не стоит налегать на еду до и после употребления сала. При этом оптимальной дозой белого "деликатеса" называют объем не более 50 граммов за один прием пищи.

С чем нужно есть сало:

  • с зеленью;
  • с зелеными огурцами;
  • с листьями салата.

Когда нельзя есть сало

Несмотря на очевидные плюсы употребления в пищу сала, существуют неписанные правила, кому и почему не рекомендуется его кушать. Ведь сало является достаточно "тяжелой" пищей, и для его употребления и усваивания необходима бесперебойная работа зрелого организма. Поэтому специалисты не советуют употреблять сало сразу двум группам людей:

  • детям в возрасте до 3 лет;
  • пожилым людям старше 70 лет.

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