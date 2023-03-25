Гурманы удивятся, веганы позавидуют: как и когда правильно есть сало

Невероятным успехом пользуется сало практически в каждом доме. Эта закуска по праву считается фирменной во многих заведениях.
Несмотря на огромное число рецептов приготовления сала, у многих возникает вопрос – можно ли есть сало каждый день.
Почему полезно есть сало
Не нужно напоминать о том, что сало является настоящим средоточием калорий. Поэтому употреблять его следует осторожно, чтобы не навредить организму.
Что содержит сало:
- жирорастворимые витамины A, E, D;
- арахидоновую кислоту (из разряда омега-6);
- каротин;
- ретинол;
- токоферол.
Когда лучше всего есть сало
Диетологи говорят, что лучше всего сало кушать утром. Даже учитывая очевидные полезные свойства сала, не стоит его сметать со стола без остатка. Отнеситесь к употреблению продукта сутра осознанно и тогда этот "деликатес" отблагодарит вас целой серией положительных свойств:
- улучшит отток желчи;
- "зарядит" желчный пузырь;
- даст энергию для желудочно-кишечного тракта;
- поможет усвоиться пище;
- даст организму много энергии.
Как правильно есть сало
Специалисты по здоровому питанию не советуют совмещать употребление сала с обильным чревоугодием. Диетологи в один голос твердят – не стоит налегать на еду до и после употребления сала. При этом оптимальной дозой белого "деликатеса" называют объем не более 50 граммов за один прием пищи.
С чем нужно есть сало:
- с зеленью;
- с зелеными огурцами;
- с листьями салата.
Когда нельзя есть сало
Несмотря на очевидные плюсы употребления в пищу сала, существуют неписанные правила, кому и почему не рекомендуется его кушать. Ведь сало является достаточно "тяжелой" пищей, и для его употребления и усваивания необходима бесперебойная работа зрелого организма. Поэтому специалисты не советуют употреблять сало сразу двум группам людей:
- детям в возрасте до 3 лет;
- пожилым людям старше 70 лет.
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