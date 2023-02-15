Гурманы поневоле: почему в СССР людям приходилось есть пельмени с уксусом

Пельмени в СССР можно сравнить с нынешней шаурмой - их продавали на каждом шагу.

Пельмени, уксус / Pixabay.com, скриншот

Как во времена СССР, так и сегодня пельмени, являются очень популярным блюдом. Сейчас огромное количество соусов, которые могут раскрыть весь их вкус, но так было не всегда.

Почему в СССР ели пельмени с уксусом?

Пельмени в СССР можно сравнить с нынешней шаурмой - их продавали на каждом шагу. Подавали их со сметаной, маслом и уксусом. Именно последний был очень популярен среди советских граждан.

Дело в том, что это был самый дешевый вариант - уксус стоил около 24 копеек за бутылочку.

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Пельмени с уксусом: как есть

Оптимальная пропорция такой заправки к пельменям - 1:3, где 1 часть должна быть уксуса, а 3 части – растительного масла. Вам понадобится столовая ложка 9%-го уксуса, три столовых ложки масла, соль и перец по вкусу.

Пельмени с уксусом: польза и вред

Пельмени с уксусом из-за своего ядрёного вкуса популярны и сегодня, но есть их можно не всем. Людям с повышенной кислотностью желудка стоит уменьшить употребления уксуса, поскольку он нарушает кислотно-щелочной баланс и может провоцировать развитие язвенных болезней.

Также употребление уксуса ухудшает состояние больных гастритом, панкреатитом, холецеститом, энтеритом или язвой желудка.

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