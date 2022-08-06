Гудит и неприятно пахнет: 5 основных причин, почему холодильник часто ломается и как убрать запах

Убираем неприятный запах из холодильника быстро.
На каждой кухне любой хозяйки можно увидеть современный холодильник, который служит долгие годы. У некоторых опытных хозяйке можно найти и два, и три холодильника.
Холодильник считают самым востребованным бытовым прибором, ведь мы им пользуемся каждый день.
В летний период эта бытовая техника частенько ломается. Чтобы этого не происходило, мы расскажем 5 основных причин поломки холодильника и их причину.
Также в нашем материале расскажем, как избавить от неприятного запаха в холодильнике за считанные минуты.
Как понять, что холодильник сломался
- Не работает освещение
- Не работает морозилка. Много льда и плохо морозит
- Плохо охлаждает и сильно гудит
- Внезапное отключение во время работы
- Из холодильника постоянно неприятно пахнет
Эти 5 основных причин могут нести вред вашим продуктам и вам следует обратиться к профессионалам.
Чтобы холодильник часто не ломался, следует проводить профилактику раз в год.
Кроме того, стоит правильно размораживать холодильник.
Как разморозить холодильник правильно - советы
- Холодильник следует отключить от питания
- Достать все продукты
- Вынимаем все полочки и протираем мыльным раствором
- Вымыть стенки холодильника и насухо вытереть
- Подождать, пока весь лед растает в морозилке и только потом вымыть
- Запустить холодильник в работу и дать постоять 3 часа
- Через 3 часа добавляем все полочки и возвращаем продукты
Как убрать неприятный запах из холодильника
Чтобы ваш холодильник всегда пах свежестью и продукты не загнивали, нужно правильно с ним обращаться.
После полной разморозки и мытья холодильника стоит сделать всего две процедуры.
Активированный уголь убьет весь плохой запах из холодильника
В небольшой мешочек или кулек положите 3 таблетки активированного угля.
Уголь прекрасно впитывает в себя все неприятные запахи.
Как избавиться от неприятного запаха с помощью чая
Неприятный запах из холодильника можно убрать с помощью обычных чайных пакетиков.
В банку положите 3 пакета с черным и зеленым чаем. Отправить банку в холодильник на сутки.
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