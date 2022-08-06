Гудит и неприятно пахнет: 5 основных причин, почему холодильник часто ломается и как убрать запах

Как избавиться от неприятного запаха в холодильнике / ua.depositphotos.com

На каждой кухне любой хозяйки можно увидеть современный холодильник, который служит долгие годы. У некоторых опытных хозяйке можно найти и два, и три холодильника.

Холодильник считают самым востребованным бытовым прибором, ведь мы им пользуемся каждый день.

В летний период эта бытовая техника частенько ломается. Чтобы этого не происходило, мы расскажем 5 основных причин поломки холодильника и их причину.

Также в нашем материале расскажем, как избавить от неприятного запаха в холодильнике за считанные минуты.

Как понять, что холодильник сломался

Не работает освещение

Не работает морозилка. Много льда и плохо морозит

Плохо охлаждает и сильно гудит

Внезапное отключение во время работы

Из холодильника постоянно неприятно пахнет

Эти 5 основных причин могут нести вред вашим продуктам и вам следует обратиться к профессионалам.

Чтобы холодильник часто не ломался, следует проводить профилактику раз в год.

Кроме того, стоит правильно размораживать холодильник.

Почему ломается холодильник / ua.depositphotos.com

Как разморозить холодильник правильно - советы

Холодильник следует отключить от питания

Достать все продукты

Вынимаем все полочки и протираем мыльным раствором

Вымыть стенки холодильника и насухо вытереть

Подождать, пока весь лед растает в морозилке и только потом вымыть

Запустить холодильник в работу и дать постоять 3 часа

Через 3 часа добавляем все полочки и возвращаем продукты

Как убрать неприятный запах из холодильника

Чтобы ваш холодильник всегда пах свежестью и продукты не загнивали, нужно правильно с ним обращаться.

После полной разморозки и мытья холодильника стоит сделать всего две процедуры.

Активированный уголь убьет весь плохой запах из холодильника

В небольшой мешочек или кулек положите 3 таблетки активированного угля.

Уголь прекрасно впитывает в себя все неприятные запахи.

Как избавиться от неприятного запаха с помощью чая

Неприятный запах из холодильника можно убрать с помощью обычных чайных пакетиков.

В банку положите 3 пакета с черным и зеленым чаем. Отправить банку в холодильник на сутки.

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