Губки для мытья посуды не зря имеют разный цвет: как выбрать правильный

Почему губки для мытья посуды имеют разный цвет / скриншот

Моющая губка - почти незаменимая на каждой кухне, да и не только. Все они пестрые и имеют яркие цвета, но мало кто подозревает, что это неспроста.

Большинство уверены, что это всего лишь маркетинговый ход, но цвет абразивной части губки может рассказать о характеристиках губки.

Губки с зеленой или серой стороной

Такие губки легко отчистят самые сложные загрязнения. Однако материал очень жесткий и может оставить царапины. Поэтому если вы не хотите поцарапать посуду, то лучше использовать губку иного цвета.

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Губки с красной стороной

Такие губки средней жесткости. Самый оптимальный выбор для хозяйки. Практически никогда не оставляет царапины.

Губки с желтой стороной

Это самые "щадящие" губки. Такими губками хорошо мыть стекло. Желтая сторона нежно справится с загрязнениями.

Как использовать губки не для мытья посуды

Кухонные губки можно использовать не только для мытья посуды. Они способны выполнять и другие функции.

Вымытая микроволновка. Для того чтобы быстро и без лишних усилий помыть микроволновку, намочите губку, добавьте на нее каплю специального моющего средства и отправьте в микроволновку примерно на 3 минуты. После того с легкостью протрите стенки устройства. Процесс мойки займет у вас минимум времени.

Приятный аромат и антибактериальное средство. Если вы хотите, чтобы губка имела приятный аромат во время мытья посуды, добавьте на нее каплю эфирного масла. Оно способно не только обеспечить свежесть всей посуде, но и позаботиться об антибактериальной защите каждой тарелки.

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