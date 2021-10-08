Гривна обвалится в два раза: астролог рассказал о предстоящем мировом финансовом кризисе

Астролог предрек начало мирового финансового кризиса уже в ближайшие дни / Фото pixabay.com

Мировой финансовый кризис может разразиться буквально на днях. Украина не сразу почувствует эти процессы, однако первой отреагирует на них гривна, которая может обрушиться в два раза. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

Самый опасный период, когда может начаться мировой финансовый кризис – это, по словам астролога, одновременная ретроградность Меркурия и Юпитера, которая началась еще 27 сентября и продлится до 18 октября.

"В ближайшие дни до 18 октября могут враз обрушиться фондовые биржи, завалиться фондовый индекс S&P 500, а также может упасть биткоин, впрочем, как и другие электронные валюты", – отметил Росс.

При этом астролог считает, что импульсом для начала кризиса может послужить нечто подобное, что мы наблюдали в 2008-ом.

"Вся эта катавасия может начаться с падения финансовых рынков Востока, особенно беспокоят Китай, Индонезия, Тайвань, Гонконг, Сингапур и Малайзия. Может повториться печальный опыт Lehman Brothers 2008 года – то же самое может произойти с девелоперами в Китае. После этого посыплется бизнес, а дальше все будет рушиться по принципу домино – произойдет обвал фондовых рынков и обесценивание бумаг по всему миру", – предупредил Влад Росс.

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Так что октябрь в этом плане, по мнению астролога, будет крайне сложным месяцем, особенно его первая половина.

"Если даже рынок не упадет, все равно будет происходить его коррекция, причем очень глубокая. Все "черные пятницы" и все ужасные периоды начинались на низкой солнечной активности и ретроградном Меркурии и, как правило, в октябре. Появление какого-то "черного лебедя" обрушивало все биржи", – отметил Росс.

Астролог советует, дабы сохранить свои сбережения, уходить в "кеш".

"Лучше избавляться от гривны и уходить в евро и доллары. Лучше всего – в доллары. Также лучше попрощаться с ценными бумагами и акциями крупных компаний. Только так вы сумеете сохранить свои сбережения", – заверил Влад Росс.

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Украину эти процессы зацепят не сразу, однако в течение полугода украинская экономика тоже прочувствует их в полной мере, прогнозирует астролог.

"Гривна, как обычно в период мировых кризисов, может существенно обвалиться – сразу в два раза. У нас возникнет сложная ситуация, выход из которой будет или плохой, или еще хуже. Ведь когда начинается кризис, перестает быть нужным в мире сырье, а именно его Украина в основном экспортирует за рубеж", – отметил Росс.

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