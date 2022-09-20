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Григорий Козловский снова награжден медалью, грамотами и благодарностями украинских военных

20 сентября 2022, 10:23 актуально

Львовский бизнесмен продолжает активно помогать украинской армии.

Григорий Козловский

Львовский бизнесмен, президент футбольного клуба "Рух" Григорий Козловский в очередной раз получил несколько знаков отличия и наград за помощь Вооруженным Силам Украины в условиях российской агрессии.

Поощрительным отличием - медалью "За особую службу ІІІ степени" Григория Козловского наградил врио командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк.

Григорий Козловский, Hryhoriy Kozlovskyy

Кроме того, львовский бизнесмен получил благодарственную грамоту от 45-й Отдельной артиллерийской бригады.

"Командование 45-й Отдельной артиллерийской бригады выражает Вам искреннюю благодарность за оказание помощи нашей воинской части. В это тяжелое для Украины время Ваш вклад в развитие и становление материальной базы позволяет военнослужащим части качественно выполнять задачи по защите независимости Украины, мира и спокойствия украинских граждан. Выражаем искреннюю благодарность за понимание и уважительное отношение к нелегкой службе украинских воинов", - говорится в тексте награды за подписью командира 45 ОАБр полковника Олега Файдюка.

Григорий Козловский, Hryhoriy Kozlovskyy

Также Благодарность выразили бойцы 47-й артиллерийской бригады – "за весомое участие в формировании бригады, действенный вклад в деле уничтожения врага и активную помощь украинской армии в борьбе за нашу победу".

Григорий Козловский, Hryhoriy Kozlovskyy

Еще одна грамота поступила от 184-го Учебного центра – за тесное сотрудничество и оказание волонтерской материальной помощи.

Григорий Козловский снова награжден медалью, грамотами и благодарностями украинских военных

Искренние слова благодарности Григорию Козловскому выразил и Львовский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки – "за тесное и многолетнее сотрудничество, активную жизненную и гражданскую позицию, патриотизм, чрезвычайную самоотверженный труд по содействию и помощи Вооруженным силам Украины".

Григорий Козловский, Hryhoriy Kozlovskyy

"С начала войны и я как гражданин и бизнесмен, и футбольный клуб "Рух" не могли стоять в стороне от потребностей украинской армии и вынужденных переселенцев. Убежден, что каждый может и должен приложить максимум усилий, чтобы приблизить нашу победу. Я и мои единомышленники делают это доступным нам способом – удовлетворяя актуальные потребности армии, конкретных подразделений ВСУ и территориальной обороны. Горжусь тем, что мои скромные заслуги были оценены – эти грамоты и благодарности займут достойное место в моем рабочем кабинете. Такие награды заставляют утроить усилия и работать на общую победу еще более настойчиво. Надеюсь, это послужит положительным примером для других бизнесменов более активно помогать нашим бойцам", - отметил Григорий Козловский.

Как сообщалось, в конце августа президент футбольного клуба " Рух " передал двум львовским бригадам 6 военных грузовиков, экскаватор, сетки и 20 раций. В мае Григорий Козловский был награжден знаком отличия "Знак Почета" за помощь ВСУ.

Григорий Козловский
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