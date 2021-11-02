График проведения ВНО-2022: какие даты и предметы

Обнародован график проведения ВНО-2022 / Униан

Сегодня выяснилось, когда будущие студенты будут сдавать ВНО в 2022 году - Министерство образования и науки Украины утвердило график подготовки и проведения внешнего независимого оценивания, сообщает пресс-служба ведомства.

Регистрация на тестирование будет проводиться с 1 февраля по 9 марта 2022 года.

До 29 апреля зарегистрированные участники тестирования смогут загрузить онлайн-пропуск на ВНО.

Тестирование основной сессии ВНО-2022 состоится по графику:

физика 23 мая

химия 26 мая

украинский язык, украинский язык и литература 31 мая

математика, математика (задание уровня стандарта) 3 июня

испанский язык, немецкий язык, французский язык 6 июня

английский язык 7 июня

история Украины 10 июня

география 14 июня

биология 17 июня.

Результаты тестирования будут размещены на информационных страницах участников до 30 июня.

Напомним, ранее Минздрав дал рекомендации по поводу линеек на 1 сентября. Ведомство не запрещает проводить торжества, однако рекомендует сделать это под открытым небом, либо же в каждом классе отдельно. Главное - не толпиться.

Также Главред писал о том, что в Минобразования накануне начала нового учебного года рассказали о том, сколько педагогов получили прививки.

Читайте также: