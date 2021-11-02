График проведения ВНО-2022: какие даты и предметы

До 29 апреля зарегистрированные участники тестирования смогут загрузить онлайн-пропуск на ВНО.
Сегодня выяснилось, когда будущие студенты будут сдавать ВНО в 2022 году - Министерство образования и науки Украины утвердило график подготовки и проведения внешнего независимого оценивания, сообщает пресс-служба ведомства.
Регистрация на тестирование будет проводиться с 1 февраля по 9 марта 2022 года.
До 29 апреля зарегистрированные участники тестирования смогут загрузить онлайн-пропуск на ВНО.
Тестирование основной сессии ВНО-2022 состоится по графику:
- физика 23 мая
- химия 26 мая
- украинский язык, украинский язык и литература 31 мая
- математика, математика (задание уровня стандарта) 3 июня
- испанский язык, немецкий язык, французский язык 6 июня
- английский язык 7 июня
- история Украины 10 июня
- география 14 июня
- биология 17 июня.
Результаты тестирования будут размещены на информационных страницах участников до 30 июня.
Напомним, ранее Минздрав дал рекомендации по поводу линеек на 1 сентября. Ведомство не запрещает проводить торжества, однако рекомендует сделать это под открытым небом, либо же в каждом классе отдельно. Главное - не толпиться.
Также Главред писал о том, что в Минобразования накануне начала нового учебного года рассказали о том, сколько педагогов получили прививки.
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