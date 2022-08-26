Говорят, что помогает: зачем некоторые люди оборачивают ноги фольгой

Зачем обматывать ноги фольгой / скриншот

Многие люди используют алюминиевую фольгу на кухне, но мало кому придет в голову использовать его для обертывания частей тела. Это может показаться странной идеей, но оказывается, что алюминиевая фольга - отличное средство от повседневных недугов.

Считается, что фольга может избавить от усталости, смягчить боль в суставах и помочь при ожогах и даже при простуде, но мы советуем обратиться к врачу, если вы испытываете подобные проблемы.

Избавиться от простуды в рекордно короткие сроки поможет обыкновенная фольга. Для этого нужно взять пять-семь листов фольги и обернуть ими стопы, а после оставить ее примерно на час. Через час нужно снять фольгу, дать ногам подышать около часа и обернуть их еще раз. Повторять каждый вечер. Разница будет заметна уже через два дня.

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Обертывание суставов фольгой поможет избавиться от боли. Для этого нужно обернуть фольгой больной сустав перед тем, как лечь спать и оставить на ночь. Можно использовать бинт, чтобы фольга держалась на одном месте. Курс лечения – неделя.

Чтобы справиться с усталостью, необходимо поместить несколько листов фольги в морозильник на два-четыре часа. Затем положить фольгу на лицо, особенно на зону глаз и щек. Через несколько минут наступит расслабление напряженных мышц лица.

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