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Готовьте копилочки: "волшебные" слова, которые притягивают деньги и удачу как магнит

19 июля 2022, 17:39

Что и как следует говорить каждый день, чтобы ваш кошелек трещал от внезапно нахлынувшего богатства.

Как привлечь деньги
Слова, которые притягивают деньги - что говорить, как произносить / pixabay.com

Люди, которые добились финансовых успехов в жизни, знают, что богатство, его приумножение и сбережение - это не только постоянная работа, часто на износ, но и совершенно другой образ мышления.

Поэтому крайне важно знать, как и что правильно говорить, если вы поставили перед собой цель улучшить свое материальное положение.

Главред расскажет, какие слова, мантры и молитвы принесут в дом и кошелек богатство, процветание и успех.

Слова, которые притягивают деньги

Эзотерики убеждены, что слова, которые мы произносим, имеют материальную сущность, то есть из звуков они превращаются в нечто вполне реальное и ощутимое. Плохие слова несут в себе негативную энергетику, в то время как хорошие способны подарить человеку то, чего он жаждет больше всего.

Считается, что чтобы деньги пришли в вашу жизнь и впредь ее не покидали, в свой ежедневный лексикон нужно "прописать" следующие семь слов: счастье, богатство, удача, успех, процветание, мечта, радость.

На заметку также стоит взять слова любви и благодарности: излучайте их во вселенную, и она ответит вам взаимностью.

Как привлечь деньги
Какие слова приносят удачу / pixabay.com

Формула царя Соломона

По легенде библейский царь Соломон, который является фигурой, символизирующей безусловную житейскую мудрость, передал своим последователями формулу, основанную на принципе тройственности:

"Я привлекаю деньги! Я утверждаю счастье! Я умножаю любовь!"

Считается, что регулярное повторение вслух, написание или даже напевание этих простых слов способны обеспечить мощное подспорье в обретении удачи и богатства.

Молитвы на удачу и богатство

Силу молитвы можно использовать для привлечения достатка и удачи в дом. По православным канонам о финансовой удаче и защите в любых делах просят святого Николая Чудотворца, ангела-хранителя или святого покровителя.

Молитва о богатстве к Николаю Чудотворцу звучит так:

"Святой Николай Чудотворец, молю тебя о помощи. Прошу, будь ко мне строг, но справедлив. Пошли мне достаток и изобилие по вере моей и убереги от ошибок. Дай мне мудрости, чтобы грамотно распоряжаться деньгами, и привлеки возможности, которые даруют мне финансовую свободу. Уповаю на тебя, ибо ты помогаешь каждому просящему. Да прославится имя твое во веки веков. Аминь".

Стоит запомнить также молитву к ангелу-хранителю – эти слова способны привлечь не только финансовый успех, но и удачу в рискованных начинаниях:

"Я призываю своего ангела-хранителя прикоснуться к моей судьбе, направить мои пути в русло благополучия и удачи. Когда ангел-хранитель мой услышит меня, благословенным чудом моя жизнь обретет новый смысл, и я обрету успех в деле сегодняшнем, и в делах будущих не будет препятствий для меня, ибо рука моего ангела-хранителя ведет меня. Аминь".

Как привлечь деньги
Какие слова притягивают удачу / pixabay.com

Буддийская мантра на финансовый успех

Несмотря на то, что материальные ценности занимают не самое главное место в системе ценностей индийской религии, их философское значение в жизни каждого человека буддисты уважают.

Для приумножения достатка советуют читать следующую мантру:

"Ом лакшми виганшри камала дхайриган сваха".

С волшебных слов следует начинать каждое утро и произносить на протяжении дня столько раз, сколько они спонтанно приходят вам на ум.

Не лишним будет записать мантру на бумажке, и положить ее в кошелек между купюрами.

Как правильно произносить слова, приносящие прибыль

1. Просто веры в свои слова недостаточно. Произнося их, делайте это так, будто это уже свершилось. Тогда уверенность ваша будет непоколебима, и вселенной не останется иного выхода кроме как одарить вас своими благами.

2. Никакой иронии, сарказма и негативного подтекста. Не стоит относиться к своим словам, как к шутке, или просить богатства для того, чтобы сделать другому человеку хуже (не чтобы у вас был достаток, а чтобы вам завидовали, например).

3. Говорить слова, притягивающие успех громко, внятно и четко. Даже наедине с собой.

4. Использовать слова, запрограммированные на удачу, как можно чаще в повседневной жизни. Но при одном условии – они должны звучать в нужном контексте и не выбиваться из общей темы разговора.

Как привлечь деньги
Как привлечь деньги / pixabay.com

Как усилить эффект

Какой бы способ привлечения денег вы для себя не выбрали, его эффективность можно увеличить, следуя простым правилам:

1. Не желайте плохого. Не важно – другим или себе; весь выплеснутый во вселенную негатив неизбежно вернется. К этому также стоит отнести чертыхания и проклятия ("чтоб меня черти взяли", "чтоб тебе сквозь землю провалиться", "проклятая погода", "кошмарный день" и пр.).

2. Не осуждайте и не сплетничайте. Колоссальное количество энергии мы тратим на то, чтобы проанализировать чужие ошибки и промахи. Делаем ли мы из этого выводы для себя? Крайне редко. Так какой смысл тратить на это время? Подобное занятие не только малоэффективно, но и истощает ваши энергетические ресурсы.

3. Забудьте про слова с частицей "не": вместо "не умею" - "научусь", вместо "некрасиво" - "сделаю лучше".

4. Говорите о прекрасном. Будь то красивое пирожное, которое вы увидели в витрине, или нежная мелодия, которой вы заслушались по дороге на работу. Рассказывайте добрые истории, говорите комплименты и подмечайте уникальную красоту каждого дня.

5. Не озвучивайте плохие предчувствия. В народе это называют "накаркать". Это не значит, что не нужно прислушиваться к своему внутреннему голосу или пренебрегать реальными опасностями. Просто не стоит "подсказывать" судьбе, что кроме положительных исходов для вас могут быть еще и неприятные сценарии развития событий.

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