Госпитализация с коронавирусом: невакцинированные украинцы массово попадают в больницы

Коронавирус в Украине / Reuters

В Украине за прошлую неделю из более чем 34 тысяч человек, которые на прошлой неделе были госпитализированы из-за COVID-19, 93,2% не получили ни одной дозы вакцины от коронавируса.

"На прошлой неделе в Украине с коронавирусной болезнью было госпитализировано 34 489 человек, из которых 32 130, или 93,2%, не получили ни одной дозы антиковидной вакцины. Об этом свидетельствуют данные информационно-аналитической системы MedData за 25–31 октября 2021 года", – говорится в сообщении Минздрава.

Министерство здравоохранения напоминает, что штамм Дельта, который сейчас господствует в Европе, заразнее и опаснее других штаммов.

В Украине, по состоянию на 1 ноября, уровень загруженности коек с кислородом в ковид-больницах составляет 70,3%.

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За минувшие сутки, 1 ноября, в Украине было зафиксировано 19 455 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. За все время пандемии заболело – 2 955 693 человека; выздоровели – 2 454 737 человек; летальных исходов – 68 727.

Как ранее сообщали, Украина будет находиться на пике заболевания коронавирусом еще в течение двух недель. Об этом в понедельник, 1 ноября, заявил первый замглавы Минздрава Александр Комарида.

Красная зона в Киеве может действовать на протяжении месяца. Ситуация будет зависеть от уровня заболеваемости COVID-19. Если в течение 2-3 недель зафиксируют меньшее число заболеваемости и госпитализаций, местные власти предложат вывести столицу из жесткого карантина. Пика заболеваемости на данный момент еще не было, заявил киевский градоначальник Виталий Кличко.

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