Госдеп США неожиданно выступил против новых санкций по Северному потоку-2

Госдеп опасается, что санкции подорвут "объединенный фронт" по противодействию России.
В Госдепе США заявили о том, что глубоко обеспокоены предстоящим голосованием в Сенате по предложению республиканца Теда Круза о введении новых санкций против Северного потока-2.
Госдеп опасается, что санкции подорвут "объединенный фронт" по противодействию России.
"Наше беспокойство заключается в том, что в случае принятия этого закона, он лишь подорвет единство наших европейских союзников в решающий момент, когда нам нужно выступить единым фронтом в ответ на российскую угрозу Украине", - пояснил на телефонном брифинге для прессы представитель Госдепа Нед Прайс, пишет Reuters.
Сертификация Северного потока-2
Ранее Федеральное сетевое агентство Германии приостановило процесс сертификации компании-оператора российского газопровода Северный поток-2. Процедуру поставили на паузу из-за несоответствия структуры собственности проекта немецкому законодательству.
В ФРГ поставили РФ условие, согласно которому Nord Stream AG должна зарегистрировать в Германии новую компанию и отдать ей во владение часть магистрали, проложенную по немецкой территории.
До тех пор, пока Газпром не выполнит условия немецкого регулятора, сертификация газопровода Северный поток-2 возобновлена не будет.
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