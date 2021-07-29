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Горят элитные отели в городе Бодрум: людей эвакуируют по морю. Фото

29 июля 2021, 17:21

В последние дни тут стояла температура около 40 градусов жары.

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В Бодруме горит отель Титаник

В курортном турецком городе Бодрум горит поселок Гюверджинлик, в котором находятся элитные отели.

В частности, по информации очевидцев, огонь распространился на отель Титаник. Рядом находится отель Lujo и La Blanche.

Очевидцы также сообщают, что дорогу, ведущую к отелям, расплавило от пожара и людей могут эвакуировать только по морю.

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Горит лес, который распространился на отели

Очевидцы также говорят, что огонь возник не просто так, а ходят слухи, что это был поджог. Якобы, кому-то нужна территория возле отеля.

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Бодрум, пожар рядом с элитными отелями

В самом поселке большая задымленность и пробки. Персонал из этих отелей стоит на дороге и пытается уехать из даного района.

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В Бодруме эвакуируют туристов

Туристы рассаживаются в ближайшие яхты, которые отправляют со всех отелей Бодрума. Люди на жаре стоят с детьми, без вещей. Обещают, что их расселят в ближайшие отели.

Турция
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