Горячая фаза войны закончится весной 2023 года: астролог назвал две даты

Есть два сценария завершения горячей фазы.

Астролог Алексей Кириченко прогнозирует, что горячая фаза войны закончится весной 2023 года/ ua.depositphotos.com, 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

В 2023 году может завершиться горячая фаза войны в Украине, отмечает астролог Алексей Кириченко. Он озвучил свой астрологический прогноз на 2023 год, согласно которому предполагается два сценария завершения горячей фазы.

Так, она может закончиться либо в конце марта, либо в середине мая. Об этом Кириченко сказал в прогнозе, обнародованном на своем YouTube-канале.

"Война будет, но не такая, как говорит Путин. По моим оптимистичным прогнозам, горячая фаза войны закончится в конце марта, по пессимистическому прогнозу – в середине мая", – говорит Кириченко.

По его словам, звезды предвещают, что после 20 марта военные действия будут точечными. Также астролог прогнозирует, что с конца марта до середины мая российские захватчики не будут наступать.

Ранее астролог Яна Тимощук прогнозировала, что война в Украине продлится всю зиму и весну. Она отмечает, что в январе оккупанты хотят изменить стратегию. Астролог предупредила, что ждать чего-то радостного в ближайшее время нельзя.

Напомним, астрологи отмечали, что 2022 год для Украины был сокрушительным, а 2023 год будет драматичным. Как говорит в своем прогнозе астролог Людмила Халанская, самым драматичным в 2023 году для Украины будет апрель.

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