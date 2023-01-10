Горячая фаза войны закончится весной 2023 года: астролог назвал две даты

В 2023 году может завершиться горячая фаза войны в Украине, отмечает астролог Алексей Кириченко. Он озвучил свой астрологический прогноз на 2023 год, согласно которому предполагается два сценария завершения горячей фазы.
Так, она может закончиться либо в конце марта, либо в середине мая. Об этом Кириченко сказал в прогнозе, обнародованном на своем YouTube-канале.
"Война будет, но не такая, как говорит Путин. По моим оптимистичным прогнозам, горячая фаза войны закончится в конце марта, по пессимистическому прогнозу – в середине мая", – говорит Кириченко.
По его словам, звезды предвещают, что после 20 марта военные действия будут точечными. Также астролог прогнозирует, что с конца марта до середины мая российские захватчики не будут наступать.
Ранее астролог Яна Тимощук прогнозировала, что война в Украине продлится всю зиму и весну. Она отмечает, что в январе оккупанты хотят изменить стратегию. Астролог предупредила, что ждать чего-то радостного в ближайшее время нельзя.
Напомним, астрологи отмечали, что 2022 год для Украины был сокрушительным, а 2023 год будет драматичным. Как говорит в своем прогнозе астролог Людмила Халанская, самым драматичным в 2023 году для Украины будет апрель.
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