Гороскоп Зеленского на 2022 год: когда ждать проблем и испытаний

2022 год едва ли порадует Зеленского / УНИАН

Гороскоп Владимира Зеленского на 2022 год имеет ярко выраженное проблемное первое полугодие и довольно спокойное окончание года.

Поскольку речь идёт о личном гороскопе человека, показатели этого гороскопа отражают всю его личную жизнь, а не только профессиональную или служебную сферу. Причём оценивать личный гороскоп следует с точки зрения самого человека: что для него хорошо, а что плохо.

Поэтому можно утверждать, что первая половина 2022 года будет негативной лично для него. А осень будет вполне спокойной тоже лично для него.

Вместе с тем, в гороскопе человека в разные периоды можно выделить чёткие тенденции, которые формируют общее направление его жизни, его успеха и неуспеха, жизненного подъёма и спада.

В данном случае такие тенденции хорошо просматривались в гороскопе Зеленского на 2021 год, когда Уран и Сатурн создали для него неожиданную негативную ситуацию, которая реализовалась в ноябре 2021 года. И все дальнейшие события его жизни будут связаны именно с этим влиянием Сатурна и Урана, так как такие аспекты всегда имеют далеко идущие последствия.

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Поэтому 2022 год станет для Владимира Зеленского продолжением начатых в 2021 году тенденций. Тем более, что Сатурн и Уран будут иметь и новые негативные аспекты в его гороскопе в 2022 году.

А, значит, проблемы (Сатурн) и неприятные неожиданности (негативный Уран) будут по-прежнему составлять основное содержание его жизни. И поскольку Уран совершенно непредсказуем, то произойти может всё, что угодно. Любые личные и служебные неприятности будут возможны.

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Нет смысла гадать, что именно может происходить. Достаточно сказать, что 2022 год, кроме осени, будет неблагоприятным для Владимира Зеленского.

Можно выделить лишь особенно напряжённые периоды: это начало года (точнее, уже с окончания 2021 года), а также начало и конец лета 2022 года.

Окончание 2022 года обещает быть сравнительно спокойным для Зеленского периодом.

Людмила Халанская, астролог, специально для Главреда

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