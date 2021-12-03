УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Гороскоп Зеленского на 2022 год: когда ждать проблем и испытаний

Людмила Халанская

астролог

3 декабря 2021, 10:22

В новом году Зеленского могут ждать любые личные и служебные неприятности.

Астролог составила гороскоп для Зеленского на 2022 год
2022 год едва ли порадует Зеленского / УНИАН

Гороскоп Владимира Зеленского на 2022 год имеет ярко выраженное проблемное первое полугодие и довольно спокойное окончание года.

Поскольку речь идёт о личном гороскопе человека, показатели этого гороскопа отражают всю его личную жизнь, а не только профессиональную или служебную сферу. Причём оценивать личный гороскоп следует с точки зрения самого человека: что для него хорошо, а что плохо.

Поэтому можно утверждать, что первая половина 2022 года будет негативной лично для него. А осень будет вполне спокойной тоже лично для него.

Вместе с тем, в гороскопе человека в разные периоды можно выделить чёткие тенденции, которые формируют общее направление его жизни, его успеха и неуспеха, жизненного подъёма и спада.

В данном случае такие тенденции хорошо просматривались в гороскопе Зеленского на 2021 год, когда Уран и Сатурн создали для него неожиданную негативную ситуацию, которая реализовалась в ноябре 2021 года. И все дальнейшие события его жизни будут связаны именно с этим влиянием Сатурна и Урана, так как такие аспекты всегда имеют далеко идущие последствия.

Реклама

Поэтому 2022 год станет для Владимира Зеленского продолжением начатых в 2021 году тенденций. Тем более, что Сатурн и Уран будут иметь и новые негативные аспекты в его гороскопе в 2022 году.

А, значит, проблемы (Сатурн) и неприятные неожиданности (негативный Уран) будут по-прежнему составлять основное содержание его жизни. И поскольку Уран совершенно непредсказуем, то произойти может всё, что угодно. Любые личные и служебные неприятности будут возможны.

Читайте такжеХудший год за последние пять лет: что сулит Украине гороскоп на 2022 год

Нет смысла гадать, что именно может происходить. Достаточно сказать, что 2022 год, кроме осени, будет неблагоприятным для Владимира Зеленского.

Можно выделить лишь особенно напряжённые периоды: это начало года (точнее, уже с окончания 2021 года), а также начало и конец лета 2022 года.

Окончание 2022 года обещает быть сравнительно спокойным для Зеленского периодом.

Людмила Халанская, астролог, специально для Главреда

Заказать персональный гороскоп у Людмилы Халанской вы можете, перейдя по ссылке.

viber
астролог Владимир Зеленский астрологический прогноз Людмила Халанская гороскоп 2022
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на декабрь 2021: Львам – удивительное везение, Скорпионам – зависть соперниковГороскоп на декабрь 2021: Львам – удивительное везение, Скорпионам – зависть соперников Будет как новое: 10 лайфхаков, чтобы уборка превратилась в удовольствиеБудет как новое: 10 лайфхаков, чтобы уборка превратилась в удовольствие Гороскоп на 2022 год для Близнецов: разоблачение секретов, счастливый случай и лучшие дниГороскоп на 2022 год для Близнецов: разоблачение секретов, счастливый случай и лучшие дни Безмятежность и "скандинавия": самые лучшие идеи дизайна интерьера в светлых тонахБезмятежность и "скандинавия": самые лучшие идеи дизайна интерьера в светлых тонах Самый красивый маникюр на Новый год 2022 на короткие ногти, который пленит всех вокругСамый красивый маникюр на Новый год 2022 на короткие ногти, который пленит всех вокруг
11:01

Мир наизнанку. Эквадор: Дмитрий Комаров покидает джунгли чтобы оседлать ламу и побывать на необычном родео

10:54

15-летний подросток повесился в одесском лицее: вскрылись шокирующие детали

10:49

Лунный гороскоп на неделю 6-12 декабря: Стрельцам – сомнительные предложения, Девам – удача в деньгахВидео

10:41

Все, что мы сотворим - это навсегда: что категорически нельзя делать в солнечное затмение 4 декабряВидео

10:34

"Украина даст отпор": РФ может пойти в атаку в конце января - РезниковВидео

Реклама
10:23

Переговоры Байдена с Путиным: в РФ назвали вероятную датуВидео

10:22

Гороскоп Зеленского на 2022 год: когда ждать проблем и испытаний

09:59

В Кировоградской области школьник бил ногами и кулаком в голову девочку на глазах у всего класса

09:56

Тела выбросил в колодец: парень с аутизмом зарезал мать и маленькую сестру

09:43

Прыгнула с моста и разбилась: в Тернополе погибла 16-летняя студентка местного училищаВидео

09:41

Вакцина – как магнит: названа причина тромбоза после прививки AstraZenecaВидео

09:22

Стоимость проезда в Киеве поднимут: Кличко рассказал, кто будет платить 12 грн, а кто - 20Видео

09:15

Финансовый гороскоп на неделю 6-12 декабря: Тельцам – обман, Девам – удивительное везениеВидео

09:09

Новых майданов в Украине боится только властьмнение

08:52

Гороскоп на декабрь-2021: Водолей закончит год на мажорной ноте, а Близнецам придется тугоВидео

08:35

Самый красивый маникюр на Новый год 2022 на короткие ногти, который пленит всех вокругФото

08:28

Деньги списывают, а наличку не выдают: банкоматы ПриватБанка возмутили украинцев

08:27

К чему снится свадьба: толкование известных сонников

08:26

Ситуация с COVID-19 в Украине ухудшается: число выявленных больных возросло до почти 14 тысячВидео

08:18

Введение во храм Пресвятой Богородицы: дата, традиции и запреты дня, молитва

Реклама
08:03

Слава Каминская в топе с откровенным декольте похвалилась пышной грудью и узкой талиейВидео

08:03

Гороскоп на сегодня 3 декабря 2021: Ракам – удача, Львам – убытки, Весам – счастливый случайВидео

07:24

Кулеба ответил, какую карту Путин разыграет против Украины и есть ли у него "козырь"

07:10

"Автономия" Донбасса и план Путина по "Минску": Илларионов сделал заявление о войсках РФ у УкраиныВидео

06:47

"Двери закрыты": Кулеба объяснил, почему Украину не берут в НАТО

06:20

Участие США в переговорах и статус России в конфликте: Гармаш раскрыл новый план по ДонбассуВидео

06:15

Путин проигрывает Западу войну за Украинумнение

05:59

Секреты богатого урожая: самые важные и обязательные работы для огородника и садовода в декабреВидео

05:40

Вкуснейшая закуска на Новый год 2022 с грибами: готовить всего 7 минутВидео

05:28

Современность, практичность и дух праздника: создаем новогоднее настроение в своем гнездышкеВидео

05:05

Надежда Мейхер в кружевном бюстгальтере с вырезами показала декольте, в котором можно утонуть

04:30

Ученые объяснили, почему новогодние елки могут быть опасны

03:45

"Нашли друг друга": Экс-участников Холостячки заподозрили в романе

03:30

Кэшбек отойдет в прошлое: почему украинские банки собираются отменить эту услугуВидео

02:58

Эксперты назвали виды выпечки, которые не навредят фигуре

00:49

Гороскоп по картам Таро на декабрь 2021 для огненных знаков - Овнов, Стрельцов, ЛьвовВидео

00:30

"Елка Януковича в кокошнике": в Сети жестко высмеяли платье Неплях на конкурсе Мисс Вселенная 2021

00:12

Приметы на 3 декабря: что нельзя делать в Проклов день и как не попасть в бедуВидео

02 декабря, четверг
23:55

Как продукты на ужин подходят для похудания - ответ диетолога

23:54

Меркель, прощай: канцлер Германии ушла с поста под песню звезды панк-рока

Реклама
23:22

Украинцев обяжут выложить кругленькую сумму при покупке авто или квартиры

23:05

Экономический паспорт украинца: в Слуге народа рассказали, кто получит деньгиВидео

22:46

Страны мира обсуждают введение санкций против России - Кулеба

22:27

В Сумах 16-летний набросился на женщину и изнасиловал ееВидео

21:59

В них верят даже богачи: какие вещи привлекут невероятную удачу и богатство в 2022 годуВидео

21:55

В Кривом Роге на шахте произошел обвал, есть жертва

21:29

В Украине открыли новое месторождение газа

21:26

Завалит снегом: на Украину надвигается буряВидео

21:21

Эксперт рассказал, что будет с телом, если есть киви каждый день

21:16

Как украсить елку в Новый год 2022, чтобы привлечь удачу – стильные и необычные решения в год Тигра

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять