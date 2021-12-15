Гороскоп Зеленского на 2022 год: астролог сделал предсказание для президента

Астролог рассказал, когда и почему Зеленский может лишиться президентской должности / УНИАН

Гороскоп на 2022 год для президента Украины Владимира Зеленского обещает ему сложный период, когда будет велика угроза лишиться президентского поста досрочно. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

По словам астролога, свергнуть Зеленского может майдан, за организацией которого будет стоять Россия.

"В гороскопе Зеленского в дом власти в марте 2022-го войдет Сатурн, символ ниспровержения, в этом смысле совпадают гороскоп Украины и гороскоп Зеленского. Путин попытается свергнуть Зеленского с поста, и делать он это будет через майдан. До Нового года майдан раскочегарить не удастся, потому что все будут заняты праздниками, но после праздников начнутся возмущения, тарифные бунты, проблемы с газом и электроэнергией. На фоне всего этого Зеленскому будет крайне сложно удержаться у власти, и в феврале-марте его может снести майдан", – отметил Влад Росс.

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При этом астролог подчеркнул, что, если Зеленский сумеет преодолеть эту ситуацию, он будет править до конца своего президентского срока.

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"В любом случае, самый сложный период его президентской каденции – это февраль и март 2022 года", – добавил Росс.

Кроме того, астролог заверил, что, даже если Зеленского сметет майдан, из Украины ему бежать не придется – он будет жить на родине.

"Предатель – не он, а люди из его окружения. Посадить Зеленского не за что, так что и тюрьма ему не грозит. В гороскопе Зеленского не выражен ни дом тюрьмы, не дом эмиграции", – рассказал Влад Росс.

Также астролог предостерег о том, что в 2022 году на жизнь Зеленского, вероятнее всего, будет совершено покушение.

"Когда Сатурн войдет в дом карьеры и смерти, возникнет опасность для жизни Зеленского – на него может быть совершено покушение в марте. Но он выживет", – отметил Росс.

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