Гороскоп удачи: узнайте свое самое успешное время суток

Гороскоп удачи для каждого знака зодиака / goodfon.ru

У каждого знака Зодиака есть особое время суток, когда они наиболее трудоспособны и продуктивны. Узнайте, когда начинаются ваши часы успеха по знаку Зодиака, чтобы стать успешным и все успевать.

Стихия Воды: Рак, Скорпион, Рыбы.

Идеальное время для планирования дел, работы, творчества и других важных дел с 4 до 10 часов утра и с 21 до 24 часов ночи. В это время представителей водной стихии чаще посещают "правильные" идеи, быстро находятся решения важных вопросов и в целом более высокая продуктивность.

Рыбы. Для рыб это идеальное время для домашних хлопот, приготовления еды, подготовкам ко встречам и важным мероприятиям, можно составлять план на день и обдумывать важные решения.

Скорпион. Скорпионы в это время смогут найти выход из сложных ситуаций, решить насущные проблемы и составить план на ближайший день. Утром и вечером Скорпионы могут выигрывать споры и пари, поэтому смело можете рисковать и испытывать судьбу.

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Рак. Ранним утром и поздним вечером раки становятся очень обаятельными и добрыми, они обладают особой харизмой, которая подкупает людей и не может оставить их равнодушными. Это идеальное время, чтобы заводить новые знакомства.

Стихия Воздуха: Близнецы, Весы, Водолей.

В отличие от представителей водной стихии, люди Воздуха начинают просыпаться ближе к полудню, наибольшая продуктивность начинается в 12-13 часов и длится аж до 22-23 часов. Это время нужно использовать по максимуму и решить все важные дела.

Водолей. У Водолеев в обед включается тумблер и они становятся необычайно сообразительны, к тому же они обладают остроумием и обаянием, поэтому им легко удается справиться со всеми вопросами.

Близнецы. У Близнецов после обеда появляется прилив сил и вдохновения, особенно удачными в это время будут поездки, переговоры, различные переезды.

Весы. Весам в это время можно заниматься как рабочими вопросами, так и семейными. Прекрасное время для шоппинга, общения с детьми или любимым занятием, например, вязанием или вышивкой.

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Стихия Огня: Овен, Лев, Стрелец.

Стихия Огня наделяет своих представителей невероятной силой и энергией, они способны быть активными практически в любое время суток, но наиболее благоприятное время - с полуночи до 5 утра и в обед - с 12 до 14 часов. Это идеальное время для того, чтобы принимать непростые решения.

Овен. Овны лучше всего соображают ночью, это их идеальное время, чтобы работать, учиться или концентрироваться на важных вещах.

Лев. Эти часы подходят Львам для того, чтобы делать работу, которая им не сильно нравится в это время они найдут в себе силы и настроение и быстро справятся.

Стрелец. Стрельцам, в отличие от других представителей стихии Огня нудно эти счастливые часы посвящать себе. Это идеальное время для поездок, походов в салоны, развития и поисков вдохновения.

Стихия Земли: Телец, Дева, Козерог.

У представителей стихии Земли очень правильные часы успеха, примерно с 8 утра до 18 часов вечера, как раз во время рабочего дня, поэтому это время нужно посвятить основной работе и решению дел.

Дева. Девы в это время крайне мотивированны, трудоспособны и стрессоустойчивы, что позволяет им легко справиться со всеми рабочими вопросами и проблемами.

Козерог. Козероги активны вместе с солнцем, поэтому все свои важные дела им нужно успеть сделать до захода солнца и не важно, что это будет - рабочие вопросы, семейные или планирование ближайшего будущего.

Тельцы. Днем удача сопутствует Тельцам в любом деле, они очень коммуникабельны и обаятельны. На первое свидание, кстати, лучше тоже пойти нем, успех у противоположного пола будет более очевиден.

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