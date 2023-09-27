Гороскоп Таро на октябрь 2023: Овнам - бессонница, Тельцам - страх, Близнецам - смена планов

Известный астролог Анжела Перл рассказала, чего ждать во второй месяц осени Овнам, Тельцам и Близнецам.

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Анжела Перл сделала расклад Таро на месяц - Овен, Телец, Близнецы / Коллаж: Главред, фото: скриншот, depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на октябрь 2023 для знаков зодиака Овен, Телец, Близнецы.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Овнам нужно взять паузу и отдохнуть, Тельцы боятся принять решение и сделать шаг, а Близнецам нужно готовиться к новой главе своей жизни.

Гороскоп Таро на октябрь 2023 Овен

4 мечей Таро - значение

Карта отдыха. Возьмите паузу, вам нужно отдохнуть. Не торопитесь, подумайте, выспитесь. Некоторые Овны могут оказаться в больнице.

3 пентаклей Таро - значение

Карта договоренностей. Вы можете что-то делать в коллективе, команде. Работа с клиентами.

В отношениях - треугольник. Проявится что-то, чего вы не знали. Кто-то вмешивается и дает советы.

Карта рекомендует обсудить вопрос, попросить совет у специалиста.

9 мечей Таро - значение

Карта бессоницы. Мысли не дают вам покоя. Вам нужно принять решение и определиться. Наступит кульминационный момент.

Детальный Таро-прогноз для Овнов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на октябрь 2023 Телец

8 мечей Таро - значение

Вы связаны по рукам и ногам обстоятельствами. Возможно кто-то советует вам что-то не делать или вы сами себя ограничиваете мыслями.

Вам как будто не хватает пространства и свободы действий.

Также эта карта говорит о страхе. Вы боитесь сделать какой-то шаг.

4 пентаклей Таро - значение

Вы сидите на одном месте и не решаетесь действовать. Даже если вам некомфортно, неудобно, вы не хотите ничего менять. Вас держит стабильность (деньги, недвижимость, человек).

Луна Таро - значение

В романтических, рабочих, бизнес-отношениях эта карта говорит о тумане: стабильность ложное, все не так, как вы думаете. Вы ждете, когда туман развеется, чтобы понять, что впереди.

Детальный Таро-прогноз для Тельцов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на октябрь 2023 Близнецы

2 кубков Таро - значение

Вам легко договориться, кто-то пойдет навстречу, все идет как по маслу. Вы почувствуете любовь другого человека. Если вы ждете романтических отношений, то сходите на свидание, так как вы встретите особенного человека.

Мир Таро - значение

Карта завершения цикла. Что-то заканчивается в вашей жизни и начинается новая глава. Близнецов ждет переход на следующий уровень.

Башня Таро - значение

Нужно что-то разрушить, чтобы создать (например, из одних отношений вы перейдете в другие, переходите с одной работы на другую, закрываете бизнес и открываете новый).

Карта также говорит о том, что что-то пойдет не по плану.

Детальный Таро-прогноз для Близнецов от Анжелы Перл смотрите на видео:

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