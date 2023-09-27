УкрРус
  1. Главная
  3. Новости

Гороскоп Таро на октябрь 2023: Овнам - бессонница, Тельцам - страх, Близнецам - смена планов

Анна Ярославская
27 сентября 2023, 11:24 обновлено 27 сентября, 11:24
Известный астролог Анжела Перл рассказала, чего ждать во второй месяц осени Овнам, Тельцам и Близнецам.
Анжела Перл, гороскоп Таро
Анжела Перл сделала расклад Таро на месяц - Овен, Телец, Близнецы / Коллаж: Главред, фото: скриншот, depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на октябрь 2023 для знаков зодиака Овен, Телец, Близнецы.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Овнам нужно взять паузу и отдохнуть, Тельцы боятся принять решение и сделать шаг, а Близнецам нужно готовиться к новой главе своей жизни.

Гороскоп Таро на октябрь 2023 Овен

4 мечей Таро - значение

Карта отдыха. Возьмите паузу, вам нужно отдохнуть. Не торопитесь, подумайте, выспитесь. Некоторые Овны могут оказаться в больнице.

3 пентаклей Таро - значение

Карта договоренностей. Вы можете что-то делать в коллективе, команде. Работа с клиентами.

В отношениях - треугольник. Проявится что-то, чего вы не знали. Кто-то вмешивается и дает советы.

Карта рекомендует обсудить вопрос, попросить совет у специалиста.

9 мечей Таро - значение

Карта бессоницы. Мысли не дают вам покоя. Вам нужно принять решение и определиться. Наступит кульминационный момент.

Детальный Таро-прогноз для Овнов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на октябрь 2023 Телец

8 мечей Таро - значение

Вы связаны по рукам и ногам обстоятельствами. Возможно кто-то советует вам что-то не делать или вы сами себя ограничиваете мыслями.

Вам как будто не хватает пространства и свободы действий.

Также эта карта говорит о страхе. Вы боитесь сделать какой-то шаг.

4 пентаклей Таро - значение

Вы сидите на одном месте и не решаетесь действовать. Даже если вам некомфортно, неудобно, вы не хотите ничего менять. Вас держит стабильность (деньги, недвижимость, человек).

Луна Таро - значение

В романтических, рабочих, бизнес-отношениях эта карта говорит о тумане: стабильность ложное, все не так, как вы думаете. Вы ждете, когда туман развеется, чтобы понять, что впереди.

Детальный Таро-прогноз для Тельцов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на октябрь 2023 Близнецы

2 кубков Таро - значение

Вам легко договориться, кто-то пойдет навстречу, все идет как по маслу. Вы почувствуете любовь другого человека. Если вы ждете романтических отношений, то сходите на свидание, так как вы встретите особенного человека.

Мир Таро - значение

Карта завершения цикла. Что-то заканчивается в вашей жизни и начинается новая глава. Близнецов ждет переход на следующий уровень.

Башня Таро - значение

Нужно что-то разрушить, чтобы создать (например, из одних отношений вы перейдете в другие, переходите с одной работы на другую, закрываете бизнес и открываете новый).

Карта также говорит о том, что что-то пойдет не по плану.

Детальный Таро-прогноз для Близнецов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
гороскоп гороскоп Телец гороскоп Овен гороскоп Близнецы гороскоп на октябрь таро карты таро Анжела Перл гороскоп Таро
Реклама

Главное за день

"Должно быть стыдно": генерал США резко ответил критикам контрнаступления ВСУ

"Должно быть стыдно": генерал США резко ответил критикам контрнаступления ВСУ

10:05 Мир
Украина готова к повышению тарифов на газ и свет, как рекомендует США

Украина готова к повышению тарифов на газ и свет, как рекомендует США

09:59 Украина
Украинцев предупредили о возможных блэкаутах: какими продуктами нужно запастись

Украинцев предупредили о возможных блэкаутах: какими продуктами нужно запастись

09:52 Украина
Все главные новости

Последние новости

11:24

Гороскоп Таро на октябрь 2023: Овнам - бессонница, Тельцам - страх, Близнецам - смена планов

11:14

Гороскоп на завтра 28 сентября 2023: Весам – улучшение, Рыбам – долгожданный покой

11:13

Favbet Foundation передал подразделению ССО внедорожник

10:58

Как очистить ручки у плиты от застарелого жира за 2 минуты

10:18

Как украинцы называют самца мухи - блогер плакала от смехаВидео

Штурм Крыма начнётся в этом году, у войск РФ есть три способа покинуть полуостров – СвитанШтурм Крыма начнётся в этом году, у войск РФ есть три способа покинуть полуостров – Свитан
10:13

Отправленный Киеву список реформ отнюдь не условие для военной помощи - Белый дом

10:05

"Должно быть стыдно": генерал США резко ответил критикам контрнаступления ВСУ

09:59

Украина готова к повышению тарифов на газ и свет, как рекомендует США

09:52

Украинцев предупредили о возможных блэкаутах: какими продуктами нужно запастись

Реклама
08:59

Забудьте о ней навсегда: как избавиться от пищевой моли

08:59

"Увеличение потерь": Свитан раскрыл, когда Путин может мобилизовать 700 тысяч россиян

08:57

Силы обороны достигли северной окраины Новопрокоповки на Запорожье - ISW

08:15

Острая закуска прямо из Грузии: элементарный рецепт классической аджики на зиму

08:15

Именины 28 сентября по новому календарю: кого нужно поздравить в этот день

07:59

"Впервые в мире": подстанции "Укрэнерго" комплексно укрепили от ракетных атак

07:45

Под Москвой вспыхнул масштабный пожар недалеко от военного аэродрома

07:15

Если тело "деревянное" и "спина колом": как разминаться при сидячей работеВидео

07:14

Скоро Украина получит первую партию F-16 от Нидерландов: названы сроки

07:00

Орда хочет воевать до 2025 года, а что Запад?мнение

06:55

Только гений найдет отпечаток лапы собаки за 20 секунд: необычайная оптическая иллюзия

Реклама
06:44

Украина будет отвечать: в Минобороны готовятся к возможным ударам РФ по энергетикеВидео

05:34

Гороскоп на октябрь 2023 для Тельцов: что принесет коридор затмений с 14 по 28 октябряВидео

04:00

Украина производит собственное оружие для ударов по РФ: Свитан раскрыл подробностиВидео

02:30

Можно ли кушать сало на ночь и не поправляться: диетологи дали советы

01:30

"Россияне побегут": Свитан раскрыл сценарий зачистки юга от оккупантов РФВидео

26 сентября, вторник
23:58

Оптическая иллюзия, которую никто не может разгадать: надо найти узника за 8 секунд

23:48

Бывший любовник Заворотнюк снимает в оккупированном Крыму пропагандистское кино

23:27

Зеленский анонсировал "громкие" новости с фронта

23:06

Свитан рассказал, какие действия ВСУ могут подорвать власть ПутинаВидео

22:40

Умеров о гибели командующего Черноморским флотом: "Если мертв - хорошо для всех"

21:48

Бои за Клещиевку идут уже за железной дорогой, у россиян осталось еще несколько трасс

21:36

Болгария хочет передать украинской армии неисправные ракеты

20:59

Свет будут отключать не всем: кому из украинцев не придется сидеть в темноте

19:57

"Продолжаем двигаться вперед": ВСУ не допустили потери ни одной позиции - Залужный

19:39

С дна постучали: Лорак сообщила, что средства от концерта пойдут на помощь российским оккупантам

19:31

Как сказать на украинском "востребованный товар": Авраменко озвучил два варианта

19:27

Раскрыта стратегическая цель украинских атак на Черноморский флот

19:10

Сколько ракет ATACMS нужно Украине?мнение

19:07

В Украине ударит +6: в каких регионах будет холоднее всего

18:55

Руководитель нацагентства по аккредитации Сергей Костюк зарегистрирован как российский предприниматель - СМИ

Реклама
18:51

"Это мой сынок, которого убили": Даша Астафьева поделилась личной драмой

18:48

За Украину отдал самое ценное – свою жизнь: в тяжелых боях погиб 35-летний защитник

18:40

Церковный праздник 27 сентября: что нельзя делать на мученика Калистрата

18:22

3 дня превратились в 3 года: в РФ выдали позорное заявление о сроках войны

18:21

У российских оккупантов есть три болевые точки - СвитанВидео

17:58

Женщины должны стать на военный учет: в МОЗ рассказали, что изменится с 1 октября

17:54

Оккупанты изменили свою тактику: враг пытается удержать позиции в Бахмуте

17:50

Женщина показала 5 способов, как погладить мятую вещь без утюга

17:30

РФ истерит из-за приглашенного в парламент Канады украинского ветерана: в чем дело

16:56

Что нельзя есть 28 сентября, чтобы не началась черная полоса: приметы и запреты

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Персоны
Кирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять