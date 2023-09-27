Гороскоп Таро на октябрь 2023: Овнам - бессонница, Тельцам - страх, Близнецам - смена планов

Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на октябрь 2023 для знаков зодиака Овен, Телец, Близнецы.
Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Овнам нужно взять паузу и отдохнуть, Тельцы боятся принять решение и сделать шаг, а Близнецам нужно готовиться к новой главе своей жизни.
Гороскоп Таро на октябрь 2023 Овен
4 мечей Таро - значение
Карта отдыха. Возьмите паузу, вам нужно отдохнуть. Не торопитесь, подумайте, выспитесь. Некоторые Овны могут оказаться в больнице.
3 пентаклей Таро - значение
Карта договоренностей. Вы можете что-то делать в коллективе, команде. Работа с клиентами.
В отношениях - треугольник. Проявится что-то, чего вы не знали. Кто-то вмешивается и дает советы.
Карта рекомендует обсудить вопрос, попросить совет у специалиста.
9 мечей Таро - значение
Карта бессоницы. Мысли не дают вам покоя. Вам нужно принять решение и определиться. Наступит кульминационный момент.
Детальный Таро-прогноз для Овнов от Анжелы Перл смотрите на видео:
Гороскоп Таро на октябрь 2023 Телец
8 мечей Таро - значение
Вы связаны по рукам и ногам обстоятельствами. Возможно кто-то советует вам что-то не делать или вы сами себя ограничиваете мыслями.
Вам как будто не хватает пространства и свободы действий.
Также эта карта говорит о страхе. Вы боитесь сделать какой-то шаг.
4 пентаклей Таро - значение
Вы сидите на одном месте и не решаетесь действовать. Даже если вам некомфортно, неудобно, вы не хотите ничего менять. Вас держит стабильность (деньги, недвижимость, человек).
Луна Таро - значение
В романтических, рабочих, бизнес-отношениях эта карта говорит о тумане: стабильность ложное, все не так, как вы думаете. Вы ждете, когда туман развеется, чтобы понять, что впереди.
Детальный Таро-прогноз для Тельцов от Анжелы Перл смотрите на видео:
Гороскоп Таро на октябрь 2023 Близнецы
2 кубков Таро - значение
Вам легко договориться, кто-то пойдет навстречу, все идет как по маслу. Вы почувствуете любовь другого человека. Если вы ждете романтических отношений, то сходите на свидание, так как вы встретите особенного человека.
Мир Таро - значение
Карта завершения цикла. Что-то заканчивается в вашей жизни и начинается новая глава. Близнецов ждет переход на следующий уровень.
Башня Таро - значение
Нужно что-то разрушить, чтобы создать (например, из одних отношений вы перейдете в другие, переходите с одной работы на другую, закрываете бизнес и открываете новый).
Карта также говорит о том, что что-то пойдет не по плану.
Детальный Таро-прогноз для Близнецов от Анжелы Перл смотрите на видео:
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