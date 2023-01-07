Гороскоп Таро на неделю 9-15 января: Близнецам – наказание врагов, Весам - выгорание

Для всех знаков зодиака на неделю 9-15 января карты Таро предрекают множество новых возможностей и главное задание – поиск баланса и умение выставлять приоритеты.
Гороскоп Таро на неделю – Овен
Карта: Паж Мечей
На этой неделе Овны будут принимать важное решение и, скорее всего, примут его неправильно. Особенно, если решение касается какой-то насущной проблемы. Главной задачей недели будет стремление к трезвому решению задач и уход от импульсивности.
Гороскоп Таро на неделю – Телец
Карта: Шестерка пентаклей
На грядущей неделе Тельцы будут испытывать самые светлые чувства от возможности помочь другим. Они с радостью будут давать советы и делиться своим мудрым опытом. Именно сейчас милосердие Тельцов будет иметь самый большой результат и плоды.
Гороскоп Таро на неделю – Близнецы
Карта: Справедливость
Для Близнецов неделя будет удовлетворительной, ведь что может быть более приятным чем справедливость? Вся вселенная будет сопутствовать правильному разрешению абсолютно всех ситуаций в жизни Близнецов. Конец недели будет хорошим завершением замечательных семи дней радости.
Гороскоп Таро на неделю – Рак
Карта: двойка пентаклей
У Раков будет неделя траты финансов. Начало года – удачное время для новых вложений. Однако, стоит хорошо подумать во что лучше вложиться, чтобы ничего не потерять. Не суетитесь, у вас есть столько времени, сколько вам необходимо для правильного выбора.
Гороскоп Таро на неделю – Лев
Карта: Рыцарь пентаклей
Сложная неделя для Львов. Всё дело во взаимоотношениях с партнером. Скорее всего пришло время решать важные вопросы, которые уже давно нужно было решить. Главное - выбирать сердцем, а не умом и сообщить партнеру о своем решении как можно раньше.
Гороскоп Таро на неделю – Дева
Карта: Король пентаклей
Для Дев грядущая неделя – погружение рабочие вопросы. Представители этого знака будут решать опросы об оплате своего труда и требовать повышение зарплаты. Очень важно в таких вопросах оставаться уверенным в себе и не забывать сколько всего вы делаете для того, чтобы быть хорошим сотрудником.
Гороскоп Таро на неделю – Весы
Карта: Семерка жезлов
Весы довели себя до выгорания большим количеством работы. Трудоспособность – это хорошо, однако оставаться счастливым, бесконечно работая – практически невозможно. Сейчас как никогда ранее важно вспомнить о том, что такое баланс – и скорее к нему стремиться.
Гороскоп Таро на неделю – Скорпион
Карта: Девятка кубков
Скорпионы будут очень удивлены – в их жизни неожиданно придет удача и успех. Представители этого знака так давно ждали этого момента, что наслаждение и блаженство не будет знать границ. Не стесняйтесь наслаждаться, жизнь для вас обретает новые краски.
Гороскоп Таро на неделю – Стрелец
Карта: Туз кубков
Полное изобилие во всех аспектах жизни ждет Стрельцов на грядущей недели. Что может быть лучше глубокой любви, приятной романтики и счастливой семейной жизни? Эта неделя покажет Стрельцам как их жизненная чаша может быть наполнена счастьем и процветанием.
Гороскоп Таро на неделю – Козерог
Карта: Иерофант
Козероги воспользуются возможностью начать новый год с изменения себя. Произойдет полное погружение в себя и свой духовный мир. Козероги будут углубляться в тайные комнаты свей души и стараться изо всех сил стать лучше, чем они были в минувшем году.
Гороскоп Таро на неделю – Водолей
Карта: Шестерка мечей
Водолеям наконец удастся найти баланс между выполнением непростых рабочих задач и временем, которое нужно уделять семье. Представители этого знака ощутят, как с каждым днем им становиться легче совмещать всё, на что нужно потратить силы.
Гороскоп Таро на неделю – Рыбы
Карта: Маг
Представителя знака Рыб предстоит бороться со своим собственным негативом. Если им удастся сместит фокус на то, что делает их счастливыми, а не несчастными – жизнь резко изменится. Пришло время прислушаться к своему сердцу.
Что стоит учитывать читателю
Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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