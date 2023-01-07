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Гороскоп Таро на неделю 9-15 января: Близнецам – наказание врагов, Весам - выгорание

7 января 2023, 12:49
Астрологический прогноз карт Таро покажет что ожидает на следующей неделе каждого из нас.
Гороскоп таро
Гороскоп Таро на неделю 9-15 января 2023 / ua.depositphotos.com

Для всех знаков зодиака на неделю 9-15 января карты Таро предрекают множество новых возможностей и главное задание – поиск баланса и умение выставлять приоритеты.

Гороскоп Таро на неделю – Овен

Карта: Паж Мечей

На этой неделе Овны будут принимать важное решение и, скорее всего, примут его неправильно. Особенно, если решение касается какой-то насущной проблемы. Главной задачей недели будет стремление к трезвому решению задач и уход от импульсивности.

Гороскоп Таро на неделю – Телец

Карта: Шестерка пентаклей

На грядущей неделе Тельцы будут испытывать самые светлые чувства от возможности помочь другим. Они с радостью будут давать советы и делиться своим мудрым опытом. Именно сейчас милосердие Тельцов будет иметь самый большой результат и плоды.

Гороскоп Таро на неделю – Близнецы

Карта: Справедливость

Для Близнецов неделя будет удовлетворительной, ведь что может быть более приятным чем справедливость? Вся вселенная будет сопутствовать правильному разрешению абсолютно всех ситуаций в жизни Близнецов. Конец недели будет хорошим завершением замечательных семи дней радости.

Гороскоп Таро на неделю – Рак

Карта: двойка пентаклей

У Раков будет неделя траты финансов. Начало года – удачное время для новых вложений. Однако, стоит хорошо подумать во что лучше вложиться, чтобы ничего не потерять. Не суетитесь, у вас есть столько времени, сколько вам необходимо для правильного выбора.

Гороскоп Таро на неделю – Лев

Карта: Рыцарь пентаклей

Сложная неделя для Львов. Всё дело во взаимоотношениях с партнером. Скорее всего пришло время решать важные вопросы, которые уже давно нужно было решить. Главное - выбирать сердцем, а не умом и сообщить партнеру о своем решении как можно раньше.

Гороскоп Таро на неделю – Дева

Карта: Король пентаклей

Для Дев грядущая неделя – погружение рабочие вопросы. Представители этого знака будут решать опросы об оплате своего труда и требовать повышение зарплаты. Очень важно в таких вопросах оставаться уверенным в себе и не забывать сколько всего вы делаете для того, чтобы быть хорошим сотрудником.

Гороскоп Таро на неделю – Весы

Карта: Семерка жезлов

Весы довели себя до выгорания большим количеством работы. Трудоспособность – это хорошо, однако оставаться счастливым, бесконечно работая – практически невозможно. Сейчас как никогда ранее важно вспомнить о том, что такое баланс – и скорее к нему стремиться.

Гороскоп Таро на неделю – Скорпион

Карта: Девятка кубков

Скорпионы будут очень удивлены – в их жизни неожиданно придет удача и успех. Представители этого знака так давно ждали этого момента, что наслаждение и блаженство не будет знать границ. Не стесняйтесь наслаждаться, жизнь для вас обретает новые краски.

Гороскоп Таро на неделю – Стрелец

Карта: Туз кубков

Полное изобилие во всех аспектах жизни ждет Стрельцов на грядущей недели. Что может быть лучше глубокой любви, приятной романтики и счастливой семейной жизни? Эта неделя покажет Стрельцам как их жизненная чаша может быть наполнена счастьем и процветанием.

Гороскоп Таро на неделю – Козерог

Карта: Иерофант

Козероги воспользуются возможностью начать новый год с изменения себя. Произойдет полное погружение в себя и свой духовный мир. Козероги будут углубляться в тайные комнаты свей души и стараться изо всех сил стать лучше, чем они были в минувшем году.

Гороскоп Таро на неделю – Водолей

Карта: Шестерка мечей

Водолеям наконец удастся найти баланс между выполнением непростых рабочих задач и временем, которое нужно уделять семье. Представители этого знака ощутят, как с каждым днем им становиться легче совмещать всё, на что нужно потратить силы.

Гороскоп Таро на неделю – Рыбы

Карта: Маг

Представителя знака Рыб предстоит бороться со своим собственным негативом. Если им удастся сместит фокус на то, что делает их счастливыми, а не несчастными – жизнь резко изменится. Пришло время прислушаться к своему сердцу.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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