Гороскоп Таро на неделю 9-15 мая: Львам – успех, Козерогам – испытания судьбы, Рыбам – счастливая встреча

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Гороскоп Таро на неделю расскажет, кому из знаков не стоит зацикливаться на негативных мыслях и переживаниях, кто должен сбавить обороты и позволить себе наслаждаться жизнью, а кого ждет судьбоносная встреча.

Гороскоп на май 2022 расскажет, кому из представителей зодиакального круга стоит опасаться зависти недругов, а кто сможет укрепить свое материальное благосостояние.

Гороскоп Таро на неделю – Овен

Карта недели: Влюбленные

На этой неделе Овнам предстоит принять непростое решение. Ситуация может представлять для вас моральную дилемму, а карта Влюбленные означает необходимость прояснить свои ценности и убеждения, прежде чем решать, как действовать дальше. Не стоит позволять чувству вины или страха подгонять вас в принятии важного решения. Помните, что у каждого действия есть противодействие, и такие решения никогда не бывают легкими. Будьте верны себе и своим убеждениям – вы не ошибетесь.

Гороскоп Таро на неделю – Телец

Карта недели: Тройка Пентаклей

Эта карта в раскладе свидетельствует о том, что вы двигаетесь в правильном направлении. Ваши трудолюбие и целеустремленность помогут добиться намеченных планов и реализовать идеи. Благоприиятный период для планирования. Нужно продумать каждый шаг, который приблизит воплощение намеченного в жизнь. И не бойтесь обращаться за помощью к другим – коллективная работа может продвинуть вас дальше, чем вы ожидали.

Гороскоп Таро на неделю – Близнецы

Карта недели: Колесо Фортуны

Колесо Фортуны показывает цикличность жизни. Если вы переживаете не самые лучшие времена, эта карта может говорить о том, что вскоре ситуация для вас изменится в лучшую сторону. Если вы переживали период процветания, вскоре все может вернуться на круги своя. Не оплакивайте это изменение — это естественная часть роста и естественная часть жизни. Это незаменимый опыт, который поможет лучше понять себя и происходящее вокруг.

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Гороскоп Таро на неделю – Рак

Карта недели: Солнце

Благоприятный период для Раков. Полоса неудач закончилась, и теперь вы сможете наслаждаться спокойствием. Вы полны жизненной энергии, которая помогает достигать успехов в любой жизненной сфере. Недавние трудности закалили ваш характер, и вы вынесли несколько важных жизненных уроков, укрепив веру в собственные силы. Наслаждайтесь этим периодом позитива, потому что вы его заслужили.

Гороскоп Таро на неделю – Лев

Карта недели: Тройка Жезлов

Эта неделя станет для Львов периодом возможностей и блестящих перспектив, которые помогут расширить горизонты. Самое время задуматься о своем будущем и наметать план. Не бойтесь мечтать по-крупному, ваш потенциал безграничен, поэтому используйте эти возможности по мере их появления. Выходите из зоны комфорта, и вас ждет большой успех.

Гороскоп Таро на неделю – Дева

Карта недели: Пятерка Кубков

На этой неделе Девы могут поддаться сожалениям грусти и тревоге. Может показаться, что лучшие времена остались позади, однако не стоит зацикливаться на негативных мыслях. Хотя боль, которую вы чувствуете, вполне реальна, и ее не следует преуменьшать, застрять в этом режиме навсегда — не выход. Акцентируя внимание на допущенных ошибках и промахах, вы не сможете двигаться дальше.

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Гороскоп Таро на неделю – Весы

Карта недели: Семерка Жезлов

Семерка Жезлов призывает вас стоять на своем на этой неделе. Получение этой карты указывает на то, что вы сейчас испытываете какое-то сопротивление или препятствие в своей жизни. Ваш первоначальный инстинкт может заключаться в том, чтобы отступить, поддавшись любому вызову, стоящему на вашем пути. Однако важно отстаивать то, во что вы верите. Неудачи неизбежны, но сдаваться нельзя. Наденьте свою эмоциональную броню и используйте свое мужество и внутреннюю силу, чтобы справиться с этим препятствием, чтобы в конечном итоге вы могли его преодолеть.

Гороскоп Таро на неделю – Скорпион

Карта недели: Паж Пентаклей

Скорпионам на этой неделе улыбнется удача в новых начинаниях. Активные представители знака стихии воды, которые решительно сделают первый шаг навстречу своим желаниям и планам, смогут достичь больших успехов. Благоприятный период и для людей творческих профессий. Им можно смело воплощать в жизнь свои идеи. Звезды на вашей стороне и помогают раскрывать новые грани талантов.

Гороскоп Таро на неделю – Стрелец

Карта недели: Рыцарь Мечей

На этой неделе неуемная энергия и желание Стрельцов добиться желаемого во что бы то ни стало могут сыграть плохую шутку. Удовлетворять амбиции это, безусловно, хорошо, однако карта призывает задуматься о том, какие последствия может повлечь то или иное решение. Нужно учесть каждый фактор и как он может повлиять на вас или окружающих людей. Понимание тонкой грани между решимостью и одержимостью может уберечь вас от потенциальных головных болей в будущем.

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Гороскоп Таро на неделю – Козерог

Карта недели: Король Кубков

На этой неделе эмоциональная стойкость и способность сохранять спокойствие в любой ситуации станет вашим ключом к успеху. Это будет непростая неделя, и своеобразная проверка на прочность. Король Кубков говорит о том, что все испытания судьбы необходимо встречать с гордо поднятой головой и не позволять эмоциям брать верх над собой. Эта карта призывает вас использовать свое сердце и разум, чтобы справиться с этим личным испытанием.

Гороскоп Таро на неделю – Водолей

Карта недели: Тройка Кубков

На этой неделе все проблемы и неурядицы отступят, и Водолеи смогут вдохнуть на полную, почувствовав вкус жизни. Благоприятная неделя для отдыха, которая подарит приятные эмоции. Не стоит взваливать на плечи слишком много обязательств, сбавьте обороты и позвольте себе наслаждаться каждым моментом в неспешном темпе. Проводите больше времени на свежем воздухе, уделяя внимание родным и близким друзьям. Жизнь состоит не только из обязанностей и обязательств, так что не стесняйтесь расслабиться и получать удовольствие прямо сейчас.

Гороскоп Таро на неделю – Рыбы

Карта недели: Туз Кубков

Туз Кубков сигнализирует о времени, которое переполнено положительной эмоциональной энергией: любовью, счастьем, творчеством и состраданием. Это также означает возможность укрепить ваши существующие отношения и, возможно, встретить нового друга или свою вторую половинку! Если в последнее время вы чувствовали себя замкнутым, пришло время открыть свое сердце, чтобы впустить в него любовь и покой, которых вы заслуживаете.

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