Гороскоп Таро на неделю 8-14 августа: Близнецам – знаки судьбы, Ракам – тревоги, Скорпионам – испытания

Гороскоп Таро на неделю / ua.depositphotos.com/

Гороскоп Таро на неделю расскажет, кому из знаков стоит включить режим экономии, кому – разобраться с собственными желаниями, а кто будет праздновать победу.

О том, какие щедрые подарки судьбы уготованы знакам в конце лета, читайте в материале: Гороскоп на август 2022 для всех знаков зодиака: Тельцам – знаки судьбы, Львам – переезд, Стрельцам – козни соперников.

Гороскоп Таро на неделю – Овен

Карта недели: Смерть

Не стоит пугаться этой карты в раскладе. Она свидетельствует о необходимости избавления от вещей или отношений, которые больше не приносят удовольствия. Вы можете держаться за прошлое, не впуская в жизнь перемены. Однако нужно помнить, что завершение этого этапа может привести вас к приятным изменениям в жизни. Вы освободите место для новых захватывающих событий. Не стоит им противиться!

Гороскоп Таро на неделю – Телец

Карта недели: Тройка Жезлов

Эта неделя открывает перед Тельцами новые возможности и перспективы. Вы можете достичь успеха в любой важной для вас сфере жизни. Для этого нужно составить план и придерживаться его до мелочей. Стоит визуализировать желаемое, не забыв ни одной детали, подумайте о будущем и не упустите свой шанс изменить жизнь к лучшему.

Гороскоп Таро на неделю – Близнецы

Карта недели: Дурак

Эта карта не такая простая, как может показаться. Она говорит о том, что любе новые начинания на этой неделе увенчаются успехом. Вселенная посылает вам сигнал о том, что пора следовать тому пути, к которому давно примерялись, но никак не решались. Делать первый шаг это страшно и зона комфорта может тянуть назад. Но продолжая придерживаясь того что знаешь, никогда не окажешься в лучшем месте.

Гороскоп Таро на неделю – Рак

Карта недели: Четверка Пентаклей

На этой неделе Ракам нужно обратить внимание на свою финансовую ситуацию. Не исключено, что материальное положение станет причиной тревог и волнений. Самое время задуматься о том, как использовать имеющиеся средства более рационально. Отказавшись от необязательных покупок, вы сможете накопить приличную сумму денег и такая "подушка безопасности" подарит чувство уверенности.

Гороскоп Таро на неделю – Лев

Карта недели: Королева Мечей

Эта карта посылает Львам сигнал о том, что принимая важное решение стоит руководствоваться логикой, а не эмоциями. Спокойствие и рассудительность помогут вам взвесить все за и против и выбрать правильный путь. Положившись на свой опыт и жизненную мудрость можно добиться больших успехов. Ваши труды принесут щедрые плоды, вы будете праздновать победу.

Гороскоп Таро на неделю – Дева

Карта недели: Двойка Мечей

На этой неделе Девы могут откладывать решение вопроса из-за возникшей неуверенности в собственных силах. Не позволяйте негативным чувствам брать верх над собой. Ваша нерешительность может только усугубить ситуацию. Если вас пугают последствия, подумайте что может произойти, если решение не будет принято. Бездействие может сыграть с вами плохую шутку.

Гороскоп Таро на неделю – Весы

Карта недели: Фортуна

Период "черной полосы" у Весов на этой неделе подходит к концу. Карта фортуны напоминает о цикличности жизни и о том, что после трудностей всегда наступает облегчение. Любые жизненные изменения приносят ценный опыт и мудрость, помогают лучше свои чувства и разобраться в истинных желаниях. Эта карта учить принимать все превратности судьбы.

Гороскоп Таро на неделю – Скорпион

Карта недели: Звезда

На этой неделе Скорпионы могут выдохнуть с облегчением. Карта Звезды говорит о том, что период больших перемен или потрясений откладывается. Несмотря на трудности и напряжение недавнего периода, вы с достоинством прошли все испытания судьбы и сумели извлечь важные уроки. Настало время избавиться от старого себя, чтобы вы могли стать тем человеком, которым должны были быть.

Гороскоп Таро на неделю – Стрелец

Карта недели: Восьмерка Пентаклей

Эта неделя принесет Стрельцам вдохновение. Оно пригодится во всех жизненных сферах. Это наиболее благоприятное время для поиска скрытых талантов или усердной работы над уже существующими. Результаты ваших трудов и достижения вызывают уважение окружающих. Это становится для вас своеобразной подзарядкой, которая повышает уверенность в собственных силах и побуждает достигать большего. Признайте свои уникальные способности.

Гороскоп Таро на неделю – Козерог

Карта недели: Туз Мечей

На этой неделе у Козерогов появится шанс посмотреть на ситуацию и вещи под другим углом. Это поможет изменить свое отношение к ним и найти ответы на вопросы, которые тревожили в последнее время. Не исключено, что вы кардинально поменяете взгляды и распрощаетесь с людьми, которые мешали вашему движению вперед. Подсказки интуиции помогут определиться, кому стоит доверять, а от кого нужно держаться подальше.

Гороскоп Таро на неделю – Водолей

Карта недели: Туз Жезлов

Туз Жезлов олицетворяет потенциал и жизненную силу, которые помогут Водолеям в реализации новых начинаний. Наступило время от раздумий переходить к активным действиям и воплощать в жизнь свои смелые планы. Используйте это время, чтобы сделать первые шаги к достижению этой цели. Не стоит действовать, руководствуясь порывами. Медленно, но верно – ваша лучшая тактика.

Гороскоп Таро на неделю – Рыбы

Карта недели: Четверка Кубков

Четверка Кубков сигнализирует о том, что вы чувствуете себя неудовлетворенным и жаждете каких-то перемен в своей жизни. Успехи других побуждают вас к решительным действиям, однако в то же время вы можете чувствовать недостаток мотивации и опускать руки раньше времени. Возможно, в стремлении соответствовать чьим-то идеалам, вы не можете разобраться со своими истинными желаниями. Нужно расставить по полочкам свои чувства, а потом приступать к активным действиям.

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