УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Гороскоп Таро на неделю 7-13 ноября: Тельцам – иллюзии, Львам – важный разговор, Водолеям –знаки судьбы

6 ноября 2022, 15:24

Кто из знаков будет бороться с тревожностью, а кому стоит сбавить обороты и отправиться в путешествие.

Гороскоп Таро на следующую неделю
Гороскоп Таро на неделю / ua.depositphotos.com/

Гороскоп Таро на неделю расскажет, кому из знаков нужно прислушиваться к подсказкам интуиции, кому представится возможность проявить свои сильные стороны, а кто будет праздновать свои достижения.

О том, для кого из представителей зодиакального круга последний месяц осени станет удачными периодом, читайте в материале: Гороскоп на ноябрь 2022: Львам – успехи, Скорпионам – опасные соблазны, Стрельцам – деньги.

Гороскоп Таро на неделю – Овен

Карта недели: Девятка Пентаклей

В этом периоде Овны смогут по-настоящему насладиться плодами своей кропотливой работы. Вы сможете достичь высоких результатов и осуществить желаемое. Время праздновать свои победы, побалуйте себя долгожданной покупкой или отправляйтесь в путешествие. После всей проделанной вами работы, вы имеете на это полное право.

Гороскоп Таро на неделю – Телец

Карта недели: Двойка Жезлов

Карта Двойки Жезлов призывает Тельцов реально оценить ситуацию и не противостоять соблазну поддаться опасным иллюзиям. Благоприятный период для долгосрочного планирования. Определите свои цели и пути их достижения. На этой неделе нужно взвесить все варианты, тщательно продумав плюсы и минусы каждого. Неизведанная территория может привести к долгосрочному успеху, если вы отправитесь туда с реалистичными ожиданиями и четким планом.

Гороскоп Таро на неделю – Близнецы

Карта недели: Четверка Мечей

На этой неделе Близнецам нужно сбавить обороты и уделить больше внимания отдыху. Возможно, жизненная ситуация держит вас в состоянии стресса и напряжения. Это может отнимать много сил, и теперь вы, возможно, чувствуете умственное, физическое, эмоциональное и духовное истощение. Потратьте некоторое время, чтобы восстановиться и перезарядиться. Важно дать себе эту возможность перезагрузить себя, это поможет вам вернуться в мир с обновленным духом и новыми перспективами.

Гороскоп Таро на неделю – Рак

Карта недели: Колесница

Карта Колесницы обозначает силу воли и самоконтроль. Пришло время взять ситуацию под свой контроль и проявить свои сильные стороны. Не стоит отсиживаться на скамье запасных, проявите свои амбиции. Ваши упорство и целеустремленность помогут добиться нужных результатов. Надев эмоциональную и ментальную броню, вы позволяете себе устремиться в будущее, не останавливаясь ни перед какими препятствиями, возникающими на пути.

Гороскоп Таро на неделю – Лев

Карта недели: Семерка Мечей

На этой неделе Львы всеми силами будут пытаться избежать ситуации, с которой вам лучше столкнуться лицом к лицу. Пришло время важных разговоров и решительных действий, которые помогут прояснить ситуацию. Уклонение от существующей проблемы не улучшит положение дел. Приложить все усилия, чтобы направить развитие событий в позитивное русло.

Гороскоп Таро на неделю – Дева

Карта недели: Суд

Вы стоите на пороге принятия решения, которое будет иметь долгосрочные последствия. Некоторое время Девы могли находиться на перепутье, не зная чему следовать. Карта правосудия подсказывает, что вам стоит обратиться к подсказкам разума и сердца. Важные подсказки можно получить, обратившись к своему прошлому за уроками, которые вы усвоили. Интуиция становится вашим лучшим советчиком и поможет понять свои истинные желания. Это неделя, чтобы принять решение, и у вас уже есть все необходимое для этого.

Гороскоп Таро на неделю – Весы

Карта недели: Отшельник

Отшельник указывает на то, что на этой неделе вам может понадобиться уйти и поразмышлять. Возможно, вы были погружены во множество новых впечатлений или недавно проводили много времени за общением. Теперь необходимо отправиться на прогулку в лес, принять долгую ванну, записаться на выходные или сделать что-то еще, что поможет вам отключиться от внешнего мира и восстановить связь со своим внутренним миром. Ваша духовная перезарядка поможет вам возродиться с обновленной перспективой.

Гороскоп Таро на неделю – Скорпион

Карта недели: Сила

Карта Силы сигнализирует о том, что у вас есть внутренняя сила духа, необходимая для того, чтобы справиться с трудной жизненной ситуацией. Легко потеряться в таких эмоциях, как гнев, печаль, страх или стыд, но на этой неделе вас призывают подняться над этим и сохранять спокойствие в это время невзгод. Не руководствуйтесь своими базовыми инстинктами. Вместо этого примите свою более сострадательную и прощающую сторону. Это позволяет вам стать молчаливым воином, который сохраняет контроль не только над собой, но и над ситуацией.

Гороскоп Таро на неделю – Стрелец

Карта недели: Восьмерка Пентаклей

Благоприятное время, чтобы использовать свои творческие таланты с пользой и усердно работать над ними. Чем больше вы создаете и оттачиваете свое мастерство, тем больше других замечают то, что вы делаете, и тем больше вы вдохновляетесь. Выставляя себя напоказ, вы даете другим возможность признать свои уникальные способности, и это может послужить мотивацией, необходимой для продолжения создания вещей, которыми вы действительно гордитесь.

Гороскоп Таро на неделю – Козерог

Карта недели: Тройка Мечей

Эта карта хочет признать горе или тревожность, от которых вы, возможно, страдаете в настоящее время. Возможно, вас предали, а может быть, вы испытываете какие-то душевные страдания. Старайтесь проявлять настойчивость и контролировать свои эмоции, чтобы вы могли двигаться вперед, не разваливаясь. Просто убедитесь, что вы не становитесь постоянно отчужденными в своих усилиях оставаться сильными. Если вы остаетесь на связи со своей эмоциональной стороной, вы можете выйти на другую сторону этой ситуации, способную любить еще глубже.

Гороскоп Таро на неделю – Водолей

Карта недели: Девятка Кубков

Получение Девятки Кубков в раскладе может сигнализировать о том, что на горизонта замаячила белая полоса. Это сигнал Вселенной о том, что в вашей жизни все так, как должно быть. Эта доза счастливой энергии может означать, что вы чувствуете себя совершенно довольным своей работой, отношениями, дружбой — ваша эмоциональная чаша может действительно переполниться. Потратьте время, чтобы остановиться и оценить изобилие благословений, которые жизнь предлагает вам прямо сейчас.

Гороскоп Таро на неделю – Рыбы

Карта недели: Королева Мечей

Приготовьтесь восседать высоко на своем троне на этой неделе. Королева Мечей невероятно проницательна, олицетворяя интеллектуальную остроту и зрелость, которые помогают ей отключаться от шума эмоций и постороннего мнения. Вы можете столкнуться с решением сейчас или в ближайшем будущем, и эта карта служит напоминанием о том, что нужно положиться на свою логику и изучить все факты, прежде чем действовать. У вас есть богатый опыт и мудрость, на которые вы можете опереться, поэтому обязательно используйте их.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Читайте также:

гороскоп Лев гороскоп Рыбы гороскоп Скорпион гороскоп Дева гороскоп Телец гороскоп Овен гороскоп Козерог Рак гороскоп Стрелец гороскоп гороскоп Водолей гороскоп Весы гороскоп Близнецы гороскоп Таро
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

16:05

Тяжелобольная Екатерина Тышкевич рассказала, как готовилась к самоубийству

16:02

Херсон полностью без света, обесточена также часть области: что известноВидео

15:54

Будет ли тотальная эвакуация Киева в случае блэкаута: в КГГА поставили точкуВидео

15:51

Украину заметет снежный циклон: синоптики рассказали, когда завалит сугробами и придет вьюгаВидео

15:36

Лунное затмение 8 ноября готовит большие сюрпризы: названы счастливчики и лузерыВидео

Реклама
15:26

Мадонна обзавидуется: Шер закрутила роман с мужчиной в два раза младше нееВидео

15:24

Гороскоп Таро на неделю 7-13 ноября: Тельцам – иллюзии, Львам – важный разговор, Водолеям –знаки судьбыВидео

15:24

Приметы на 7 ноября: какие 7 вещей запрещено делать в самый опасный день ноябряВидео

14:53

"Зрелые самцы должны нести службу в окопах": Пригожин хочет набрать новое "пушечное мясо" с заводовВидео

14:15

"Ударил меня с ноги в левый имплант": участницу Холостяка-11 Адель Асанти избили из-за русского языка

14:12

Угроза блэкаута и эвакуации: киевлян предупредили о худшем сценарии экстренных отключенийВидео

13:56

До фронта не доехали: пьяные мобилизованные оккупанты устроили "самоликвидацию" на рынкеВидео

13:47

В Румынии жестко ответили на бредни Путина о якобы её претензиях на часть УкраиныВидео

13:45

Роскошный холодец на Новый год: быстрый рецепт вкуснейшей закуски, как в лучших ресторанахВидео

13:32

"Украинский кризис – это всего лишь разминка": адмирал США предрек большую войну

13:29

Все быстро станет чистым: топ-4 важных правила для профессиональной уборки квартиры или дома

13:24

ВСУ не будут воевать за Крым: военный эксперт дал неожиданный прогнозВидео

13:00

Гороскоп на завтра 7 ноября 2022: Тельцам – удача, Девам – завистники, Стрельцам – трудностиВидео

12:47

Пламя и черный столб дыма: под Белгородом мощный пожар после "бавовны"Видео

12:34

В Сети появились редкие фото российского мужа-молчуна Надежды Мейхер

Реклама
12:21

"Вопрос жизни или смерти": в Украине назвали условие мирных переговоров с РФВидео

12:20

Бойцы спецназа Альфа одним ударом уничтожили сразу три БМП россиян

12:06

ВСУ мощно ударили в районе Мариинки: оккупанты потеряли около 500 бойцов - ГайдайВидео

11:54

Позитив - хороший, а Потап - плохой: Виталий Козловский едко высказался в сторону Алексея ПотапенкоВидео

11:26

В Украину идут метели и морозы: народный синоптик назвал датуВидео

11:19

США отправили военные самолеты в сторону Ирана из-за возможной атаки на Саудовскую Аравию - WP

10:48

"Иран отдает долг Путину": СМИ выяснили, почему Тегеран оказывает военную помощь РФ

10:19

Иран хочет реализовать ядерную программу в обмен на поставки дронов и ракет России – ISWВидео

09:58

"Больше всего боялась, что заберут ребенка": медик Азовстали рассказала о российском плену

09:00

Гороскоп на сегодня, 6 ноября 2022: Девам – важные встречи, Весам – авантюры, Скорпионам – зависть

08:56

Киев готовится к тотальной эвакуации в случае полного отключения электричества — NYTВидео

08:30

У драцены желтеют, сохнут и опадают листья: как спасти растение

08:13

Великий "мыслитель" и "патриот" Медведев обязан надувать щекимнение

08:06

В РФ идет борьба не за победу над Украиной, а за удержание власти - ПионтковскийВидео

07:30

Если ботинки жмут и натирают: 7 способов, как быстро разносить обувь

07:28

США негласно просят Украину показать открытость для переговоров с Россией – WP

06:24

Зачем Иран отдает и так дефицитное у себя оружие Россиимнение

05:43

Куда девать гнилые яблоки в саду и можно ли их использовать как удобрение

03:45

"У россиян ничего нет": Мусиенко рассказал, производит ли РФ новую бронетехникуВидео

02:40

Военный эксперт назвал причину, по которой в рядах армии врагов разброд и шатанияВидео

Реклама
01:32

"С Медведевым на пару накатили": Волочкова показала, как танцует под стенами Кремля

01:00

Как избавиться от пауков в доме навсегда: проверенные методы

00:51

Приметы на 6 ноября: всего одна вещь может привлечь деньги и богатство на весь годВидео

00:10

Киев может полностью остаться без света, воды и связи: Кличко призвал горожан подготовитьсяВидео

05 ноября, суббота
23:34

На Луганщине ВСУ разбили целый батальон мобилизованных россиян, более 500 погибших - СМИВидео

23:15

Почему не стоит выбрасывать банановую кожуру: 6 веских причин

22:47

Джонни Депп расстался со своей возлюбленной

22:35

Россияне будут оборонять Херсон: спутник зафиксировал, как оккупанты роют укрепленияВидео

22:10

Кофеварка, кофемашина или турка: в чем лучше всего готовить кофе

21:50

"Путин перешагнет через красную линию": Шольц предостерег РФ от применения ядерного оружияВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости Харькова
Синоптик
Погода на ноябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделю
Праздники
Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять