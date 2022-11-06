Гороскоп Таро на неделю 7-13 ноября: Тельцам – иллюзии, Львам – важный разговор, Водолеям –знаки судьбы

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Гороскоп Таро на неделю расскажет, кому из знаков нужно прислушиваться к подсказкам интуиции, кому представится возможность проявить свои сильные стороны, а кто будет праздновать свои достижения.

О том, для кого из представителей зодиакального круга последний месяц осени станет удачными периодом, читайте в материале: Гороскоп на ноябрь 2022: Львам – успехи, Скорпионам – опасные соблазны, Стрельцам – деньги.

Гороскоп Таро на неделю – Овен

Карта недели: Девятка Пентаклей

В этом периоде Овны смогут по-настоящему насладиться плодами своей кропотливой работы. Вы сможете достичь высоких результатов и осуществить желаемое. Время праздновать свои победы, побалуйте себя долгожданной покупкой или отправляйтесь в путешествие. После всей проделанной вами работы, вы имеете на это полное право.

Гороскоп Таро на неделю – Телец

Карта недели: Двойка Жезлов

Карта Двойки Жезлов призывает Тельцов реально оценить ситуацию и не противостоять соблазну поддаться опасным иллюзиям. Благоприятный период для долгосрочного планирования. Определите свои цели и пути их достижения. На этой неделе нужно взвесить все варианты, тщательно продумав плюсы и минусы каждого. Неизведанная территория может привести к долгосрочному успеху, если вы отправитесь туда с реалистичными ожиданиями и четким планом.

Гороскоп Таро на неделю – Близнецы

Карта недели: Четверка Мечей

На этой неделе Близнецам нужно сбавить обороты и уделить больше внимания отдыху. Возможно, жизненная ситуация держит вас в состоянии стресса и напряжения. Это может отнимать много сил, и теперь вы, возможно, чувствуете умственное, физическое, эмоциональное и духовное истощение. Потратьте некоторое время, чтобы восстановиться и перезарядиться. Важно дать себе эту возможность перезагрузить себя, это поможет вам вернуться в мир с обновленным духом и новыми перспективами.

Гороскоп Таро на неделю – Рак

Карта недели: Колесница

Карта Колесницы обозначает силу воли и самоконтроль. Пришло время взять ситуацию под свой контроль и проявить свои сильные стороны. Не стоит отсиживаться на скамье запасных, проявите свои амбиции. Ваши упорство и целеустремленность помогут добиться нужных результатов. Надев эмоциональную и ментальную броню, вы позволяете себе устремиться в будущее, не останавливаясь ни перед какими препятствиями, возникающими на пути.

Гороскоп Таро на неделю – Лев

Карта недели: Семерка Мечей

На этой неделе Львы всеми силами будут пытаться избежать ситуации, с которой вам лучше столкнуться лицом к лицу. Пришло время важных разговоров и решительных действий, которые помогут прояснить ситуацию. Уклонение от существующей проблемы не улучшит положение дел. Приложить все усилия, чтобы направить развитие событий в позитивное русло.

Гороскоп Таро на неделю – Дева

Карта недели: Суд

Вы стоите на пороге принятия решения, которое будет иметь долгосрочные последствия. Некоторое время Девы могли находиться на перепутье, не зная чему следовать. Карта правосудия подсказывает, что вам стоит обратиться к подсказкам разума и сердца. Важные подсказки можно получить, обратившись к своему прошлому за уроками, которые вы усвоили. Интуиция становится вашим лучшим советчиком и поможет понять свои истинные желания. Это неделя, чтобы принять решение, и у вас уже есть все необходимое для этого.

Гороскоп Таро на неделю – Весы

Карта недели: Отшельник

Отшельник указывает на то, что на этой неделе вам может понадобиться уйти и поразмышлять. Возможно, вы были погружены во множество новых впечатлений или недавно проводили много времени за общением. Теперь необходимо отправиться на прогулку в лес, принять долгую ванну, записаться на выходные или сделать что-то еще, что поможет вам отключиться от внешнего мира и восстановить связь со своим внутренним миром. Ваша духовная перезарядка поможет вам возродиться с обновленной перспективой.

Гороскоп Таро на неделю – Скорпион

Карта недели: Сила

Карта Силы сигнализирует о том, что у вас есть внутренняя сила духа, необходимая для того, чтобы справиться с трудной жизненной ситуацией. Легко потеряться в таких эмоциях, как гнев, печаль, страх или стыд, но на этой неделе вас призывают подняться над этим и сохранять спокойствие в это время невзгод. Не руководствуйтесь своими базовыми инстинктами. Вместо этого примите свою более сострадательную и прощающую сторону. Это позволяет вам стать молчаливым воином, который сохраняет контроль не только над собой, но и над ситуацией.

Гороскоп Таро на неделю – Стрелец

Карта недели: Восьмерка Пентаклей

Благоприятное время, чтобы использовать свои творческие таланты с пользой и усердно работать над ними. Чем больше вы создаете и оттачиваете свое мастерство, тем больше других замечают то, что вы делаете, и тем больше вы вдохновляетесь. Выставляя себя напоказ, вы даете другим возможность признать свои уникальные способности, и это может послужить мотивацией, необходимой для продолжения создания вещей, которыми вы действительно гордитесь.

Гороскоп Таро на неделю – Козерог

Карта недели: Тройка Мечей

Эта карта хочет признать горе или тревожность, от которых вы, возможно, страдаете в настоящее время. Возможно, вас предали, а может быть, вы испытываете какие-то душевные страдания. Старайтесь проявлять настойчивость и контролировать свои эмоции, чтобы вы могли двигаться вперед, не разваливаясь. Просто убедитесь, что вы не становитесь постоянно отчужденными в своих усилиях оставаться сильными. Если вы остаетесь на связи со своей эмоциональной стороной, вы можете выйти на другую сторону этой ситуации, способную любить еще глубже.

Гороскоп Таро на неделю – Водолей

Карта недели: Девятка Кубков

Получение Девятки Кубков в раскладе может сигнализировать о том, что на горизонта замаячила белая полоса. Это сигнал Вселенной о том, что в вашей жизни все так, как должно быть. Эта доза счастливой энергии может означать, что вы чувствуете себя совершенно довольным своей работой, отношениями, дружбой — ваша эмоциональная чаша может действительно переполниться. Потратьте время, чтобы остановиться и оценить изобилие благословений, которые жизнь предлагает вам прямо сейчас.

Гороскоп Таро на неделю – Рыбы

Карта недели: Королева Мечей

Приготовьтесь восседать высоко на своем троне на этой неделе. Королева Мечей невероятно проницательна, олицетворяя интеллектуальную остроту и зрелость, которые помогают ей отключаться от шума эмоций и постороннего мнения. Вы можете столкнуться с решением сейчас или в ближайшем будущем, и эта карта служит напоминанием о том, что нужно положиться на свою логику и изучить все факты, прежде чем действовать. У вас есть богатый опыт и мудрость, на которые вы можете опереться, поэтому обязательно используйте их.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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