Гороскоп Таро на неделю 6-12 марта: Рыбам- возможности, Водолеям – судьбоносное решение

Астрологический прогноз карт Таро подготовит все знаки Зодиака к событиям грядущей недели.

Гороскоп Таро на неделю 6-12 марта / pexels.com

Для всех знаков зодиака на неделю 6-12 марта карты Таро предрекают разное. Кому-то предстоят новые начинания, а кому-то работа в новом коллективе.

Гороскоп Таро на неделю – Овен

Карта: Туз кубков

Новая неделя подарит Овнам хорошее настроение и много положительной энергии. В этот день представителям данного знака Вселенная преподнесет творческие и счастливые дни. Хорошо бы посвятить время людям, с которыми вы состоите в отношениях.

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Гороскоп Таро на неделю – Телец

Карта: Туз мечей

Для Тельцов неделя будет настоящим прорывом. Захочется посмотреть на мир и жизнь новыми глазами. Новые дни подарят возможность проявить всё, что было покрыт мраком, а также узнать правду, которая так долго скрывалась.

Гороскоп Таро на неделю – Близнецы

Карта: Десятка мечей

Несмотря на то, что в жизни Близнецов что-то подошло к концу – стоит максимально стараться не сосредотачиваться на печальных чувствах, а пережить этот период, думая о новых начинания. Помочь пройти все трудности поможет жажда жизни.

Гороскоп Таро на неделю – Рак

Карта: Иерофант

Возможно, в жизни Раков была рабочая неуверенность. Новая неделя поможет отыскать единомышленников и приступить к новым проектам. Люди, которые смогут вас понять и подержать окажут положительное влияние на вашу жизнь.

Гороскоп Таро на неделю – Лев

Карта: Четверка пентаклей

Карта говорит о том, что всю неделю стоит посвятить разбору ваших отношений с деньгами и финансового положения. Важно осознать, что пустые траты отдаляют вас от желаемого результата и достатка.

Гороскоп Таро на неделю – Дева

Карта: Паж мечей

Девы давно хотели получить знак, чтобы приступить к новому делу. Новая неделя его подарит. Также вселенная наградит Дев достаточным количеством сил, которых хватит на реализацию давних целей и планов.

Гороскоп Таро на неделю – Весы

Карта: Король мечей

Карта указывает на то, что представителям знака Весов будет необходимо воспользоваться своим мозгом и логикой в полном объеме для того, чтобы решить важные задачи и принять решения, которые и определят будущее.

Гороскоп Таро на неделю – Скорпион

Карта: Восьмерка пентаклей

Скорпионам предстоит вспомнить о своих творческих умениях и направить их в нужное русло. Ваши умения заметят окружающие, а это поможет изменить род деятельности и соответственно придать жизни новые краски.

Гороскоп Таро на неделю – Стрелец

Карта: Девять кубков

Данная карта указывает на долгожданную стабилизацию жизни Стрельцов. В жизни этого знака всё наконец начнет становиться лучше и лучше, удача подбросит счастливые обстоятельства, чем сделает Стрельцов довольными жизнь.

Гороскоп Таро на неделю – Козерог

Карта: Два кубка

Новая неделя в жизни Козерогов будет наполнена мыслями о партнерстве. Возможно – изменится личная жизнь, возможно – профессиональная. Однако вспомнить все навыки общения необходимо уже сейчас.

Гороскоп Таро на неделю – Водолей

Карта: Суд

Новая неделя подарит Водолеям необходимость принять важное решение. Это решение станет фундаментом для всей последующей жизни. Карта говорит о том, что сейчас как никогда важно быть справедливым и вспомнить всё, что было в вашей жизни до этого.

Гороскоп Таро на неделю – Рыбы

Карта: Двойка жезлов

Эта карта призывает Рыб вернуться в настоящее и планировать ближайшее будущее, не улетая в облака. Для Рыб вселенная откроет целый ряд новых возможностей, которые необходимо использовать уже сейчас.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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