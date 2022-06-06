Гороскоп Таро на неделю 6-12 июня: Девам – деньги, Скорпионам – хорошие новости, Водолеям – важная встреча

Гороскоп таро на неделю / pixabay.com

Гороскоп Таро на неделю расскажет, кто из знаков зодиака рискует поссориться с партнером, кому в руки придут большие деньги, а кого ждут перемены на рабочем месте.

О том, чем порадует представителей зодиакального круга первый месяц лета, читайте в материале: Гороскоп на июнь 2022 для всех знаков зодиака: Весам – неожиданные деньги, Стрельцам – зависть.

Гороскоп Таро на неделю – Овен

Карта недели: Тройка Пентаклей

На этой неделе Овнам необходимо направить свою жизненную энергию на то что является наиболее важным. Правильно расставьте приоритеты и составьте четкий план, чтобы избежать путаницы. Не исключено, что вам придется сменить место работы, и, возможно, не по собственному желанию. Стоит воздержаться от необязательных покупок, так вы сможете сохранить бюджет. Это прекрасное время, чтобы развивать вашу связь и близость с партнером. В ваших отношениях будет любовь, оптимизм и энергия.

Гороскоп Таро на неделю – Телец

Карта недели: Десятка Жезлов

Тельцам на этой неделе карта обещает удачу в новых начинаниях. Вы сможете быстро достичь прогресса в важном для вас деле или проекте. Не исключены заманчивые деловые предложения. В любви и отношениях ключом является терпение; плывите по течению и не торопитесь. Вам нужно вкладывать время и усилия в ваши отношения для прочного фундамента.

Гороскоп Таро на неделю – Близнецы

Карта недели: Влюбленные

Эмоционально-насыщенная неделя для Близнецов. Вы сможете наладить отношения с дорогими людьми и оставить старые обиды в прошлом. Сможете и укрепить отношения со своей второй половинкой. Однако для этого вам нужно поговорить по душам и обсудить наболевшие проблемы. В профессиональной деятельности будьте бдительны и пытайтесь контролировать происходящее вокруг. Вы можете получить поддержку от зрелого пожилого мужчины на работе или в бизнесе. Дисциплина обеспечит успех.

Читайте такжеЖенский гороскоп на 6-12 июня: Овнам – расставание, Львам – подсказки судьбы, Скорпионам – денежная удача

Гороскоп Таро на неделю – Рак

Карта недели: Семерка Кубков

Личной жизни Раков могут произойти приятные перемены. Не исключено предложение руки и сердца или начало нового этапа совместных отношений. Но возможны и перемены в другом направлении – разрыв отношений или дружбы, которые больше не приносят удовольствия. На работе придется поволноваться, однако не стоит поддаваться эмоциям. В любой ситуации сохраняйте спокойствие – и вы выйдете победителем. Не стоит зацикливаться на работе, уделяйте время отдыху, чтобы не подорвать здоровье.

Гороскоп Таро на неделю – Лев

Карта недели: Десятка Пентаклей

На этой неделе возможны изменения в профессиональной сфере. Вы уверенны в собственных силах и не сомневаетесь. Однако нужно реалистично оценивать свои возможности. Рискуйте, но планируйте. Это может быть начало новой работы, предприятия или карьеры. Двигайтесь вперед с открытым разумом и позитивным настроем. Пришло время привнести немного азарта и страсти в ваши отношения. Верьте в своего партнера; он не откажется от вас так легко.

Гороскоп Таро на неделю – Дева

Карта недели: Двойка Мечей

Девы на этой неделе могут достичь больших успехов в профессиональной деятельности. Не исключено карьерное продвижение и неожиданные денежные поступления. Ваши труды будут вознаграждены, вы получите признание и авторитет среди коллег и партнеров. Если вы усердно работали над проектом или заданием, вы начнете видеть результаты. Будет финансовая стабильность, но не стоит пренебрегать сбережениями.

Читайте такжеГороскоп на неделю 6 -12 июня: Девам – расставание, Львам – удача в делах, Скорпионам – недруги

Гороскоп Таро на неделю – Весы

Карта недели: Рыцарь Жезлов

На этой неделе в фокусе внимания Весов – личная жизнь. Вы сможете укрепить отношения со своей второй половинкой. Между вами царит полное взаимопонимание. Вы с уважением относитесь друг к другу и это пробуждает глубокую привязанность и сильные чувства. На работе вас ждет спокойный период без резких взлетов и падений. Следите за своими ограничивающими убеждениями и смотрите, что мешает вам попробовать что-то новое. Инвестиции в недвижимость или малый бизнес, которые могут принести будущие дивиденды.

Гороскоп Таро на неделю – Скорпион

Карта недели: Король Кубков

Скорпионы в этом периоде смогут укрепить свою финансовую стабильность и насладиться прогрессом от выполненной работы. Дело, над которым вы ломали голову, сдвинется с мертвой точки и результаты будут положительными. Будут сюрпризы, веселье, волнение и хорошие новости. Исследуйте новые способы выразить свою любовь и привнести немного романтики в ваши отношения.

Гороскоп Таро на неделю – Стрелец

Карта недели: Восьмерка Жезлов

Обязанностей и работы на этой неделе прибавится, однако вы полны жизненной энергии и энтузиазма, чтобы справиться со всеми трудностями. Вы сможете решить важный вопрос или проблему, которая не давала покоя. В отношениях с родственниками стоит проявлять больше деликатности и готовности идти на компромиссы. Придется постараться и в отношениях со своей второй половинкой, умерьте эгоизм и окружите любимого заботой. Одиноким Стрельцам может "грозить" роман на работе.

Читайте такжеНереальное везение в деньгах и сказочная удача: 3 знака могут разбогатеть и добиться успеха в ближайшие годы

Гороскоп Таро на неделю – Козерог

Карта недели: Двойка Пентаклей

Если в последнее время что-то казалось трудным, оно вот-вот изменится к лучшему. Пришло время ценить все, что у вас есть в жизни, включая семью, друзей, работу и здоровье. Ваши отношения с партнером станут более глубокими и значимыми. Если вы усердно трудились на работе, у вас будут все причины для празднования. Ваш позитив и командная работа помогут вам добиться успеха в текущих проектах. Вам также может прийти предложение о работе или продвижение по службе.

Гороскоп Таро на неделю – Водолей

Карта недели: Тройка Кубков

На этой неделе Водолей должны действовать уверенно и решительно. Не стоит бояться ответственности, продемонстрируйте свои сильные профессиональные стороны и проявите лидерские качества. Не исключено, что вам предложат участие в интересном творческом проекте, который позволить себя проявить. Свободным представителям знака не время сидеть дома. Встречи на этой неделе могут быть судьбоносными.

Гороскоп Таро на неделю – Рыбы

Карта недели: Иерофант

В профессиональной деятельности это может быть напряженное время для Рыб. Не исключены изменения в работе и карьере, которые могут повлиять на дальнейшее будущее. Старайтесь не провоцировать разногласий на рабочем месте и сохранять дружеские отношения с людьми в коллективе. В отношениях с любимыми тоже не так все просто. Вы можете быть недовольны поведением своего партнера. Постарайтесь уладить разногласия мирным путям и найти компромисс.

Читайте также: