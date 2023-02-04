Гороскоп Таро на неделю 6-12 февраля: Ракам – океан возможностей, Тельцам – неизбежные конфликты

Астрологический прогноз карт Таро подготовит все знаки Зодиака к событиям грядущей недели.

Гороскоп таро на неделю 6-12 февраля 2023 / pixabay.com

Для всех знаков зодиака на неделю 6-12 февраля карты Таро предрекают разное. Кому-то крайне необходимо замедлиться и отдохнуть, а кому-то – работать еще более усиленно.

Гороскоп Таро на неделю – Овен

Карта: 8 мечей

Овнам стоит приготовиться к тому, что на грядущей неделе дела окружающих будут немного важнее их личных. Это все заставит чувствовать себя несвободно и связано, дела, в которые вас втянет жизнь будут казаться неинтересными и скучными, однако эту неделю нужно просто пережить.

Гороскоп Таро на неделю – Телец

Карта: Сила

Тельцам на следующей неделе предстоит открыт конфликтовать – то, что тревожило давно, выйдет наружу именно сейчас. Этот конфликт окончательно проявит, кто п-настоящему сильный. На этой неделе желания души и мозга будут очень разными, звезды советуют выбирать по уму.

Гороскоп Таро на неделю – Близнецы

Карта: Мир

Близнецы очень устали и сейчас наступает время желания расширить горизонт, уехать в отпуск. Всю неделю представители этого знака будут искать новые места, куда можно было бы уехать. Что касается дел – благополучно завершится всё, что вы делали для этого.

Гороскоп Таро на неделю – Рак

Карта: 2 кубков

Ракам карты предрекают новые интересные встречи, новые предложения и возможности. Лучше соглашаться на все возможности, которые будет предоставлять судьба – все они благоприятны для тебя и могут послужить началом чего-то нового и захватывающего.

Гороскоп Таро на неделю – Лев

Карта: 2 мечей

Львам как никогда нужен покой и тишина. Остановиться и перестать бороться с внешним миром – сейчас лучшее решение. Куда лучше – прислушаться к себе и своим желаниям. Огласите себе часы перемирия с собой и окружающим миром.

Гороскоп Таро на неделю – Дева

Карта: Дама пентаклей

У Девы наблюдается большой запас ресурсов и энергии. Совершенно неважно почему это происходит – куда важнее правильно распорядиться своей энергией правильно. Для этого необходимо выстроить приоритеты.

Гороскоп Таро на неделю – Весы

Карта: 6 мечей

Весам пора выходить из привычной зон и исследовать новые эмоции, новые чувства, новые занятия. Именно новое позволит найти новый источник энергии и ресурсов, которые уже окончательно исчерпались.

Гороскоп Таро на неделю – Скорпион

Карта: Колесница

Главное задание для Скорпионов – не останавливаться. Во всем, чем вы занимаетесь – нужно искать развитие и стараться сделать еще больше с каждым днем новой недели. Сейчас ваша скорость и напор принесут как никогда ранее большой результат.

Гороскоп Таро на неделю – Стрелец

Карта: Туз кубков

Новая неделя принесет Стрельцам большую радость и много удовольствия. Однако также ожидаются и эмоциональные всплески, переживания. Вполне возможно – в вашей жизни появится новый человек, либо вы услышите песню, которая изменит всю вашу жизнь. В целом – неделя будет эмоционально наполненной.

Гороскоп Таро на неделю – Козерог

Карта: 4 мечей

Козерогам пора сложить свое оружие и отдохнуть. Нужно позволить себе поваляться с книжкой или посмотреть фильм. Несколько дней необходимо провести в полном покое. Иначе – переутомление может привлечь в вашу жизнь массу болезней и недугов. Не давайте себя в обиду обессиленности.

Гороскоп Таро на неделю – Водолей

Карта: 8 пентаклей

Для Водолеев настали тяжелые времена, однако не стоит сильно тревожиться – каждому под силу найти свое место в любой ситуации. Главное – продолжайте развиваться и совершенствуйтесь в том, что вы уже умеете хорошо делать.

Гороскоп Таро на неделю – Рыбы

Карта: Справедливость

Рыбам придется поднапрячься – и разгребать всякие бумажки связанные с бюрократией. Конечно – это не самое приятное занятие, однако к сожалению, порой оно необходимо. Главное – будьте внимательны, чтобы не допустить ошибок.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Читайте также: