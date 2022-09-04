Гороскоп Таро на неделю 5-11 сентября: Львам – семейные проблемы, Козерогам – деньги, Рыбам – ссоры

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Гороскоп Таро на неделю расскажет, кому из знаков предстоит принять непростое решение, кто должен умерить траты, а кому стоит научиться говорить "нет" и отстаивать свои интересы.

О том, каким будет первый месяц осени для представителей зодиакального круга, читайте в материале: Гороскоп на сентябрь 2022: Близнецам – расставание, Весам – большой куш, Козерогам – знаки судьбы.

Гороскоп Таро на неделю – Овен

Карта недели: Рыцарь Пентаклей

На этой неделе фокус внимания Овнов будет направлен на профессиональную сферу. Здесь вы сможете добиться всех поставленных целей. Не стоит надеяться на удачу, придется приложить все усилия, чтобы достичь желаемого. Придерживаясь четкого плана, вы получаете максимальные результаты. Вы сильны и сосредоточены на этой неделе, и вы доставите важное сообщение людям в вашей жизни, которым нужно услышать, что происходит.

Гороскоп Таро на неделю – Телец

Карта недели: Суд

Эта неделя поставит Тельцов перед непростым выбором. Вам доведется обдумать каждый из вариантов, прежде чем принять окончательное решение. Не торопитесь и не позволяйте другим вас подгонять. В любом случае, это решение изменит вашу жизнь. И вы сделаете все возможное, чтобы оно ее только улучшило.

Гороскоп Таро на неделю – Близнецы

Карта недели: Паж Пентаклей

Близнецам на этой неделе стоит задуматься о вопросах экономии. Импульсивные приобретения часто оказываются напрасными тратами, которые в коечном итоге не приносят удовольствия. Распишите себе бюджет на неделю и не выходите за рамки. Вы сможете укрепить свою финансовую подушку и почувствовать себя увереннее. Держитесь подальше от риска и сомнительных авантюр.

Гороскоп Таро на неделю – Рак

Карта недели: Мир

Удачная неделя для Раков. Вы сможете добиться успехов в важной для вас сфере. Это период, когда могут воплотиться самые смелые мечты и идеи. Благоприятное время для путешествий и поездок. Они принесут вам массу впечатлений и запомнятся надолго. Все кажется вам возможным, и это дает вам большой стимул принимать участие и участвовать в вещах, которые вы считаете важными в своей жизни.

Гороскоп Таро на неделю – Лев

Карта недели: Императрица

На этой неделе Львам предстоит решать семейные проблемы. Родственники все чаще могут обращаться к вам за помощью, в том числе и материальной. Однако, не стоит пытаться прыгнуть выше головы, чтобы кого-нибудь не обидеть. Отстаивайте свои интересы и говорите "нет", когда вам неудобно.

Гороскоп Таро на неделю – Дева

Карта недели: Отшельник

На этой неделе Девам больше будет хотеться спрятаться от всего мира. Не стоит отказывать себе в этом желании. Уединившись, вы сможете четко услышать внутренний голос, разобраться со своими мыслями и чувствами и определиться с истинными желаниями. Занявшись делом по душе или попробовав новое увлечение, вы сможете раскрыть в себе неизведанные таланты.

Гороскоп Таро на неделю – Весы

Карта недели: Верховная Жрица

Весы в этом периоде должны больше прислушиваться к подсказкам интуиции. Вы не спешите доверять людям на слово, сохраняя бдительность и осторожность. Это помогает избежать ошибок. Вы чувствуете, что все, что вы испытываете на этой неделе, нуждается в оценке; вы хотите знать ценность вещей, и если вы считаете их бесполезными, тогда вы идете дальше. Вы будете следовать своим внутренним ощущениям, и они приведут вас к успеху, о котором вы мечтаете.

Гороскоп Таро на неделю – Скорпион

Карта недели: Двойка Жезлов

На этой неделе дело, в которое вы вложили много времени и сил, начнет радовать первыми результатами. Не стоит торопить события, просто дайте ситуации развиваться в своем темпе. Нестандартный подход к решению вопросов поможет добиться высоких результатов. Ваши успехи и достижения укрепят веру в собственные силы и придадут уверенности.

Гороскоп Таро на неделю – Стрелец

Карта недели: Королева Пентаклей

На этой неделе Стрельцы больше времени будут уделять личной жизни и взаимоотношениям с близкими людьми. У вас получится наладить отношения с родственниками. Забыв старые обиды, вы сможете обсудить важные вопросы. Уделите больше внимания детям, они порадуют вас своими успехами. Эта неделя предназначена для пользы других; вы думаете не о себе, хотя и чувствуете огромную любовь, которая исходит от тех, кто вас ценит.

Гороскоп Таро на неделю – Козерог

Карта недели: Шестерка Пентаклей

Удачная финансовая неделя для Козерогов. Вы сможете укрепить свое материальное положение и приумножить благосостояние. Заручившись поддержкой влиятельных людей, вы сможете воплотить в жизнь свои идеи, которые могут принести солидную прибыль. Вы хотите использовать свой мозг и хотите увидеть, как далеко вы можете зайти.

Гороскоп Таро на неделю – Водолей

Карта недели: Туз Мечей

Водолеи в этом периоде смогут получить ценные знания и опыт, которые пригодятся уже в скором времени. Не стоит торопиться с выбором, опрометчивые поступки могут сыграть против вас. Карта намекает, что любое ваше решение на этой неделе будет иметь долгосрочные последствия.

Гороскоп Таро на неделю – Рыбы

Карта недели: Умеренность

На этой неделе Рыбы могут испытывать дискомфорт на работе. Дело в окружении и рабочей атмосфере, отношения с коллегами могут быть натянутыми, никто не настроен искать компромисс и это может приводить к конфликтным ситуациям. Однако личная жизнь преподносит вам приятные сюрпризы. Не исключены неожиданные признания и ценные подарки от дорогих людей.

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