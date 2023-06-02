Гороскоп Таро на неделю 5-11 июня: Близнецам – возможности, Льву - облегчение

Астрологический прогноз карт Таро подготовит все знаки Зодиака к событиям грядущей недели.

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Гороскоп Таро на неделю 5-11 июня / коллаж: Главред, фото: pexels

Для всех знаков зодиака на неделю 5-11 июня карты Таро предрекают разное. Кому-то новые возможности, а кому-то наслаждение жизнью.

Гороскоп Таро на неделю – Овен

Карта: Семерка жезлов

На этой неделе можно бежать, но нельзя прятаться! Семерка жезлов признает, что вы, возможно, пытаетесь избежать ситуации, с которой вам лучше столкнуться лицом к лицу. Вы откладывали тяжелый разговор с другом? Еще не готовы поговорить со своим партнером о том, куда движутся ваши отношения? Вы позволяете нарастать профессиональному напряжению вместо того, чтобы справляться с ним? Помните, что уклонение от этой проблемы не улучшит ситуацию.

Гороскоп Таро на неделю – Телец

Карта: Рыцарь монет

Вы в последнее время витали в облаках? Рыцарь монет призывает вас вернуться на Землю и приложить усилия к своим идеям на этой неделе. В качестве альтернативы вы можете отложить свои повседневные обязанности в пользу более интересных предложений. В какой бы ситуации вы ни находились, вас призывают составить план действий или придерживаться распорядка, поскольку прогресса лучше всего добиться с помощью дисциплины.

Гороскоп Таро на неделю – Близнецы

Карта: Король жезлов

На этой неделе вам может представиться возможность, и у вас есть сила и стойкость, чтобы принять ее! Вы уклонялись от руководящих должностей в прошлом? Вы чувствовали себя подавленным, взяв на себя больше обязанностей? Настало время твердо стоять в своих силах и владеть своими видениями. Ключом к успеху является четкое понимание того, чего вы хотите достичь, и постановка реалистичных целей, которые помогут вам достичь этого.

Гороскоп Таро на неделю – Рак

Карта: Десятка кубков

На этой неделе в вашем домашнем мире все идет вверх! 10 кубков — очень позитивная карта, означающая подъем эмоций и успешные отношения. Возможно, вы проведете больше времени, чем обычно, со своей семьей, или, возможно, вы увидите, как расцветают сердечные дела. Потратьте время, чтобы осмотреться вокруг и поблагодарить за все благословения, которые приходят к вам. Не так уж часто нам удается плавать на седьмом небе от счастья, так что наслаждайтесь каждой секундой!

Гороскоп Таро на неделю – Лев

Карта: Звезда

Вы можете вздохнуть немного легче, потому что на этой неделе пришло облегчение! Звезда сигнализирует об отсрочке после периода больших перемен или трудностей. Хотя вам было нелегко пережить эту суматоху, вы смогли выдержать любые испытания, которые жизнь бросила вам на пути. Какие уроки вы извлекли? Что вы смогли отпустить из того, что сдерживало вас? Как вы будете двигаться вперед по-другому? Настало время избавиться от старого себя, чтобы вы могли стать тем человеком, которым должны были быть.

Гороскоп Таро на неделю – Дева

Карта: Смерть

Не пугайтесь этой карты! Это не физическая смерть — скорее, это трансформация себя и освобождение от вещей, которые больше не служат нам. За что вы держитесь, что вам нужно отпустить? Завершение этой главы вашей жизни может проложить путь к чему-то гораздо большему в будущем.

Гороскоп Таро на неделю – Весы

Карта: Влюбленные

На этой неделе вам может понадобиться важное решение! Эта ситуация может представлять для вас моральную дилемму, и карта "Влюбленные" представляет собой необходимость прояснить свои ценности и убеждения, прежде чем решать, как действовать дальше. Чувствуете ли вы, что вынуждены идти в определенном направлении из-за страхов или чувства вины? Не позволяйте этим вещам становиться мотивирующими факторами.

Гороскоп Таро на неделю – Скорпион

Карта: Тройка мечей

Тройка Мечей хочет признать горе от которого вы, возможно, страдаете в настоящее время. Возможно, вас предали, а может быть, вы испытываете какие-то душевные страдания. На этой неделе эта карта просит вас проявлять настойчивость и контролировать свои эмоции, чтобы вы могли двигаться вперед, не разваливаясь. Просто убедитесь, что вы не становитесь постоянно отчужденными в своих усилиях оставаться сильными.

Гороскоп Таро на неделю – Стрелец

Карта: Королева мечей

Будьте готовы занять свой трон на этой неделе! Королева Мечей невероятно проницательна, олицетворяет интеллектуальную остроту и зрелость, которые помогают ей отключаться от шума эмоций и постороннего мнения. Вы можете столкнуться с решением сейчас или в ближайшем будущем, и эта карта служит напоминанием о том, что нужно положиться на свою логику и изучить все факты, прежде чем действовать.

Гороскоп Таро на неделю – Козерог

Карта: Рыцарь жезлов

Рыцарь Жезлов — импульсивная карта, указывающая на чувство беспокойства, которая может привести к турбулентности в вашей жизни. На этой неделе вас просят взглянуть на решение, которое вам предстоит принять, и подумать о последствиях поспешных действий.

Гороскоп Таро на неделю – Водолей

Карта: Четверка монет

Четверка пентаклей хочет, чтобы вы сосредоточились на своих отношениях с деньгами на этой неделе. Вы экономите свои деньги, но при этом по-прежнему балуетесь маленькими радостями жизни? Или вы копите каждую копейку, потому что боитесь все потерять? Изучите, что движет этим мышлением. Не позволяйте своим чувствам, связанным с финансами, отвлекать вас от эффективного управления своим богатством и подготовки к долгосрочному успеху.

Гороскоп Таро на неделю – Рыбы

Карта: Шестерка жезлов

На этой неделе победа за вами! 6 жезлов — карта решимости и чести. Это указывает на то, что вы не только усердно работали и достигли своих целей, но и начали получать признание благодаря им. Получали ли вы похвалу от руководства вашей компании за ваши усилия по проекту? Ввели ли вы новый режим здоровья, и другие обратили на это внимание?

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Смотрите видео, в котором астролог Влад Росс дал прогноз на июнь:

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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