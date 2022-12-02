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Гороскоп таро на неделю 5-11 декабря 2022: Рыбам – духовная щедрость, а Водолеям – воспоминания

2 декабря 2022, 09:45

Астропрогноз таро на неделю расскажет, кому придется исцелить душу, пройти через испытания, а кто сможет достичь целей.

Гороскоп таро на неделю 5-11 декабря 2022
Гороскоп таро на неделю 5-11 декабря 2022 / Фото pixabay.com

Новая неделя пройдет под влиянием карты Принц кубков. Гороскоп таро на неделю 5-11 декабря для всех знаков Зодиака расскажет, что она символизирует продвижение вверх, видение. В этот период будут выгодные предложения или встречи, которые не планировались и не ожидались. Также карта символизирует открытость для новых возможностей, которыми невозможно не воспользоваться. Однако стоит быть внимательными, так как возможности будут маскироваться под препятствия. Также Принц кубков хочет, чтобы люди проявили осторожность на пути к цели. При этом каждый из представителей Зодиакального круга должен знать, что общий прогноз корректируется в соответствии с выпавшей для него картой. Мы предлагаем ознакомиться с гороскопом на неделю для каждого знака Зодиака.

Гороскоп таро на неделю – Овен

Карта: Глупец.

Представителям этого знака карта обещает тектонические сдвиги, изменения. Глупец символизирует начало нового пути и неизвестность. Гороскоп таро на неделю 5-11 декабря 2022 советует Овнам начать движение к цели, используя все возможности. Исследовать новое страшно, но и ваша зона комфорта – не то место, где можно использовать все возможности, поймать волну, которая принесет вас к цели. На этой неделе стоит выбросить все планы и сделать прыжок в неизвестность.

Гороскоп таро на неделю – Телец

Карта: Король жезлов.

Новая неделя принесет новые возможности, о которых говорит Король жезлов. Карта подтверждает, что у представителей этого знака есть силы и способности прийти к цели. Гороскоп таро на неделю для Тельцов советует твердо стоять на своем, защищать свои способности, не брать на себя лишних задач. Ключом к успеху будет четкое видение цели и этапов ее достижения. Важно, чтобы цели были реалистичными.

Гороскоп таро на неделю – Близнецы

Карта: Король пентаклей.

Эта карта говорит о том, что успех находится в ваших руках. Гороскоп таро на неделю 5-11 декабря Близнецам советует использовать все шансы и возможности, чтобы достичь успеха в финансовой сфере. Сейчас можно смело двигаться вперед, реализуя идеи, которые вы ранее только обдумывали. Если в планах были инвестиции накоплений, собственный бизнес, именно сейчас эти идеи можно реализовать. Вселенная посылает Близнецам сигнал к действию.

Гороскоп таро на неделю – Рак

Карта: 2 пентаклей.

Карта символизирует достижение равновесия между противоборствующими сторонами. Представителям этого знака придется балансировать между двумя сторонами, делать выбор. Другими словами, Раки оказались на раздорожье и придется делать выбор. Гороскоп таро на неделю для Раков советует принять одну из сторон. Если вас приглашают на работу две компании, то именно сейчас нужно сделать выбор. Также выбор придется делать и тем, кто разрывался между работой и семьей. 2 пентаклей хочет, чтобы Раки оглянулись и определили приоритеты. Только после этого стоит делать выбор.

Гороскоп таро на неделю – Лев

Карта: Королева кубков.

Она указывает на эмоциональную зрелость, сострадание и заботу. На этой неделе представителям этого знака придется выразить именно такие эмоции. Это может быть благотворительность, волонтерство, помощь нуждающимся. Также помощь придется оказывать близким и друзьям, которым понадобится участие и сострадание. В этих случаях гороскоп таро на неделю для Львов рекомендует слушать с открытым сердцем, но эмоционально отделитесь от этих проблем. Не погружайтесь в ситуацию каждого. Это может принести лишь проблемы.

Гороскоп таро на неделю – Дева

Карта: 5 пентаклей.

Карта говорит о том, что в ближайшем прошлом Девы пережили сложные времена – потеря работы, нехватка денег. Гороскоп таро на неделю 5-11 декабря советует не взваливать на себя все проблемы мира сразу. Они могут оказать негативное воздействие на физическое и духовное здоровье. Лучше попросить о помощь близких и друзей. Помощь придет, а все трудности рано или поздно заканчиваются.

Гороскоп таро на неделю – Весы

Карта: 4 пентаклей.

Эта карта символизирует отношение к деньгам. Представителям этого знака придется решать проблемы финансового плана. Если вы делаете накопления, откладывая каждую копейку или тратите деньги на различные маленькие радости, стоит оглянуться и понять, что движет вами. Негативные мысли и чувства, эмоциональность не позволяют правильно управлять финансами, подготовиться к успеху. Эти эмоции приводят к потерям. Гороскоп таро на неделю для Весов советует отбросить все эмоции и действовать.

Гороскоп таро на неделю – Скорпион

Карта: Король мечей.

Карта символизирует умственные способности, которыми придется воспользоваться именно сейчас. Гороскоп таро на неделю Скорпионам рекомендует не боятся неизвестности, исследовать новые области и сферы деятельности. Для этого отличными помощниками будут логика и интеллект. Также придется принимать важные решения, но не стоит поддаваться эмоциям и впадать в состояние страха или паники. Это сыграет негативную роль и усложнит достижение цели. Важно добраться до сути дела без эмоций и страха, чтобы решить все возможные проблемы.

Гороскоп таро на неделю – Стрелец

Карта: 3 кубков.

Данная карта символизирует праздник, дружбу. На этой неделе Стрельцы окажутся в вихре праздников в кругу самых близких людей. Гороскоп таро на неделю советует Стрельцам организовать вечеринку, встретится с друзьями, отметить любой даже самое незначительное событие. Можно и даже нужно устроить семейный ужин, пригласив всех родственников. Цель этих мероприятий – дружба, товарищество, которые будут царить в этот период.

Гороскоп таро на неделю – Козерог

Карта: 10 мечей.

Карта символизирует и подтверждает, что представители этого знака переживают сложные времена – предательство разрушение надежд, крушение планов и жизненных устоев. Несмотря на это гороскоп таро на неделю Козерогам советует сосредоточиться на положительном исходе событий. Если вы чувствуете, что достигли дна и некуда больше падать, подумайте о том, что другого пути, кроме, как вверх нет. Следует помнить, что препятствия могут хорошо прятать новые возможности.

Гороскоп таро на неделю – Водолей

Карта: Луна.

Представителям этого знака не стоит поддаваться страхам, которые возникают на фоне неприятного опыта из прошлого. Не впадайте в эмоциональную зависимость от воспоминаний о прошлых событиях, о которых вы скоро забудете. Гороскоп таро на неделю для Водолеев рекомендует не игнорируйте проблемы, лучше выведите их на поверхность, обговорите, озвучьте и исцелите себя. Эта работа может привести к эмоциональной боли, но нужно знать, что бремя причиняло еще большую боль.

Гороскоп таро на неделю – Рыбы

Карта: 6 пентаклей.

Представителям этого водного знака придется делать все возможное для окружающих. Гороскоп таро на неделю 5-11 декабря 2022 Рыбам рекомендует проявить щедрость и милосердие. Такая карта может готовить вас к финансовой помощи, а также она символизирует щедрость духовную. Возможно придется помогать советами, помогать физически, поддерживаете близких, которые переживают сложные времена.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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