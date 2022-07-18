Гороскоп Таро на неделю 18-24 июля: Весам – счастье в любви, Козерогам – подсказки Вселенной, Рыбам – везение

Гороскоп Таро на неделю / depositphotos.com/

Гороскоп Таро на неделю расскажет, для кого из знаков наступило время расстаться с прошлым, кто достигнет успехов в любых начинаниях, а кто – наладит отношения с близкими.

О том, кому из знаков улыбнется удача в последнем месяце лета, читайте в материале: Гороскоп на август 2022 для всех знаков зодиака: Тельцам – знаки судьбы, Львам – переезд, Стрельцам – козни соперников.

Гороскоп Таро на неделю – Овен

Карта недели: Восьмерка Жезлов

Восьмерка Жезлов представляет высокую энергию и импульс движения вперед, сигнализируя о времени, когда нужно что-то делать и что-то делать. Вам может показаться, что на этой неделе на вас обрушится много забот, и вам может быть трудно понять, на что следует обратить внимание. Нужно правильно расставить приоритеты и сосредоточиться на наиболее важных задачах. Используя эту энергию в своих интересах, вы превратите этот период в период высокой продуктивности и прогресса

Гороскоп Таро на неделю – Телец

Карта недели: Король Пентаклей

На этой неделе успех придет к вам в руки. Король Пентаклей указывает на то, что у вас есть все необходимое для создания финансового изобилия в вашей жизни, и теперь вам просто нужно двигаться вперед с любыми идеями, которые вы, возможно, обдумывали. Перед тем как сделать первый шаг, хорошенько все обдумайте, без суеты и спешки. Продуманный план обязательно приведет вас к максимальному результату.

Гороскоп Таро на неделю – Близнецы

Карта недели: Девятка Жезлов

Девятка Жезлов – карта настойчивости и целеустремленности. Время и усилия, которые вы вкладывали в важное дело, наконец-то окупятся. Вы сможете достичь своих целей и довести начатое до конца. Хотя путь может быть долгим и временами утомительным, сейчас не время сдаваться. Стойкость — ваше самое большое преимущество прямо сейчас, так что наденьте боевые доспехи и продолжайте двигаться вперед, независимо от того, что жизнь может преподнести вам.

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Гороскоп Таро на неделю – Рак

Карта недели: Дурак

Любое новое начинание Раков увенчается успехами. Дурак – это карта неизвестного. Благоприятный момент для начала нового пути. Если вы хотели что-либо изменить в жизни, то на этой неделе звезды дают вам зеленый свет. Сделать первый шаг и выйти из зоны комфорта может быть страшно, однако в ней не никогда не происходит изменений и личностного роста. Вы сможете изменить свою жизнь к лучшему.

Гороскоп Таро на неделю – Лев

Карта недели: Умеренность

Львам на этой неделе нужно вооружиться терпением. Это ваше главное оружие, которое поможет достичь успехов. Умение приспособиться к ситуации подарит наилучшие результаты. Не стоит сопротивляться переменам, которые происходят в вашей жизни и позволять тревоге и волнению брать верх. Не зацикливайтесь на негативе, отыскав свою внутреннюю гармонию, вы настраиваете себя на то, чтобы снова найти свой внешний баланс.

Гороскоп Таро на неделю – Дева

Карта недели: Паж Кубков

Сохраняйте открытое сердце и открытый разум на этой неделе! Паж Кубков призывает вас вернуться к тому времени в вашей жизни, когда вы были более детскими, более бесстрашными, более идеалистичными. Возможно, прошлые или недавние обстоятельства сделали вас более циничными и закрытыми, чтобы защитить себя от боли. Такой подход может помочь вам избежать большей боли, но он также может помешать вам получать удовольствие от жизни. Не позволяйте своему прошлому диктовать ваше будущее таким образом. Научитесь снова доверять.

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Гороскоп Таро на неделю – Весы

Карта недели: Туз Кубков

Туз Кубков сигнализирует о времени, которое переполнено положительной эмоциональной энергией: любовью, счастьем, творчеством и состраданием. На этой неделе фокус внимания Весов будет сосредоточен на отношениях с близкими людьми. В семейной жизни царит мир и гармония, вы можете обсуждать с родными наболевшие вопросы и приходить к компромиссу. Свободным представителям знака звезды сулят судьбоносную встречу. Вы сможете познать счастье в любви.

Гороскоп Таро на неделю – Скорпион

Карта недели: Смерть

Карта Смерти не так страшна, как может показаться, она символизирует трансформацию и завершение какого-либо этапа в жизни. Она несет посыл об очищении личного пространства от вещей и людей, которые могут помешать вашему прогрессу и личностному росту. За что вы держитесь, что вам нужно отпустить? Завершение этой главы вашей жизни может проложить путь к чему-то гораздо большему в будущем.

Гороскоп Таро на неделю – Стрелец

Карта недели: Семерка Жезлов

Семерка Жезлов указывает на то, что вы сейчас испытываете какое-то сопротивление или препятствие в своей жизни. Вы можете задуматься о том, а действительно ли это все нужно. Однако не позволяйте себе упасть духом и опустить руки. На этой неделе важно отстаивать свою точку зрения и убеждения. В любом деле неизбежны как взлеты, так и падения, поэтому важно сохранять бодрость духа и смело идти к намеченной цели.

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Гороскоп Таро на неделю – Козерог

Карта недели: Туз Жезлов

Туз Жезлов представляет собой новое начало и весь потенциал, связанный с этим новым предприятием. Вселенная дает подсказку, что любое новое начинание принесет вам большую удачу. На этой неделе вас поощряют идти по новому пути или проекту, который вы страстно любили, но еще не начали действовать. Используйте это время, чтобы сделать первые шаги к достижению этой цели. Нет необходимости делать огромные скачки вперед — даже маленький шаг вперед — это все равно шаг к вашему успеху.

Гороскоп Таро на неделю – Водолей

Карта недели: Двойка Кубков

Двойка Кубков признает, что отношения будут для вас в центре внимания на этой неделе. Это может быть кто-то, с кем у вас романтические отношения, или это может быть деловые связи. Несмотря на то, что ваши отношения с этим человеком все еще находятся на ранней стадии, у них есть потенциал перерасти во что-то, что принесет пользу вам обоим в долгосрочной перспективе. Потратьте время на развитие этих отношений сейчас, а также радуйтесь тому факту, что ваши объединенные усилия и взаимное восхищение уведут вас обоих далеко вперед.

Гороскоп Таро на неделю – Рыбы

Карта недели: Звезда

После периода трудностей, в жизни Рыб наконец-то наступают положительные изменения. Вы смогли пережить испытания и вынести ценный опыт. Теперь наступило время двигаться дальше. Звезды сулят представителям знака большое везение. Вы сможете посмотреть на привычные вещи под другим углом, и это станет толчком к изменению убеждений. Откинув все, что мешало вам двигаться вперед, вы станете той версией себя, которым должны были быть.

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