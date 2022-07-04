Гороскоп Таро на неделю 4-10 июля: Львам – сложный выбор, Весам – удача, Козерогам – важные сны

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Гороскоп Таро на неделю расскажет, кто из знаков встретит мужчину, которому сможет довериться, кто должен противостоять опасным соблазнам, а кому не стоит опускать руки на пути к достижению задуманного.

Кто из знаков с средине лета сможет укрепить финансовое благосостояние, а кто наладить отношения с дорогими людьми, читайте в материале: Гороскоп на июль 2022 для всех знаков зодиака: Львам – большие деньги, Овнам – беременность, Весам – зависть.

Гороскоп Таро на неделю – Овен

Карта недели: Маг

На этой неделе на голову Овнам могут свалиться новые проблемы, которые потребуют незамедлительного решения. Действуя по четко намеченному плану можно добиться больших профессиональных успехов. Ваши близкие люди могут порадовать хорошими новостями. Проводите больше времени со своей второй половинкой, совместный отдых поможет укрепить отношения. Одалживая кому-либо деньги, будьте готовы, что они не вернутся к вам в положенный срок.

Гороскоп Таро на неделю – Телец

Карта недели: Король Жезлов

В принятии важных решений Тельцы на этой неделе склонны руководствоваться порывам своего сердца. Это может принести вам успех и большое удовлетворение во всех жизненных сферах. Вы можете преуспеть в профессиональной деятельности и продемонстрировать свои сильные стороны. Не исключены денежные поступления и ценные подарки. В личных отношениях не стоит поддаваться соблазнам, которые могут разрушить ваши отношения. Близкие и родные люди готовы оказать вам необходимую помощь и поддержку. Отношения с ними на этой неделе будут только радовать.

Гороскоп Таро на неделю – Близнецы

Карта недели: Паж Кубков

На этой неделе Близнецам необходимо сбавить обороты и посмотреть на жизнь глазами ребенка. Возможно вам не хватает легкости и непринужденности, вы привыкли воспринимать все слишком серьезно. Самое время выпустить на волю своего внутреннего ребенка и подурачиться. Не отказывайте себе в развлечениях и приятных мелочах. Не исключено, что человек моложе вас принесет важные новости.

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Гороскоп Таро на неделю – Рак

Карта недели: Королева Мечей

Карта Королевы Мечей может означать женщину с темными волосами, которая не терпит несерьезного отношения. Возможно, вам предстоит столкнуться с трудностями на пути к достижению желаемого. Не стоит опускать руки, только настойчивым и целеустремленным представителям знака можно рассчитывать на успех. Вам придется проявить силу духа и твердость характера. Вы сможете разобраться со своими желаниями и правильно расставить приоритеты. Эта карта мощной энергетики, поэтому необходимо учитывать границы других людей и быть деликатными в общении, не навязывая свою точку зрения агрессивными методами.

Гороскоп Таро на неделю – Лев

Карта недели: Семерка Кубков

На этой неделе Львам предстоит сделать сложный выбор или принять судьбоносное решение. Карта Семерки Кубков может указывать на неорганизованность и замешательство и сигнализировать о том, что Львам нужно сосредоточить свое внимание на важных вещах. Не нужно пытаться взвалить на свои плечи слишком многое. Сконцентрируйтесь на нескольких задачах первой важности и доведите дело до конца.

Гороскоп Таро на неделю – Дева

Карта недели: Влюбленные

Эта карта сулит приятные изменения в личной жизни или важной для вас сфере. Не исключено, что вы почувствуете двойственное отношение к сложившейся ситуации, когда разум твердит одно, а сердце повторяет другое. В общем, нужно (в рамках вашей морали) следовать своему сердцу. Некоторые говорят, что есть только два режима, в которых каждый из нас действует в любое время, и это "страх" или "любовь". Когда возможно, нужно выбирать любовь.

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Гороскоп Таро на неделю – Весы

Карта недели: Туз Жезлов

Любые новые начинания в профессиональной деятельности Весов на этой неделе увенчаются успехом. Туз Жезлов свидетельствует о том, что период "черной полосы" подходит к концу. Вы полны энергии и сил для новых свершений и справляетесь с привычными обязанностями быстрее. Самое время начинать работу над новым проектом, над которым думали некоторое время. Он принесет вам уважение коллег и начальства и приятные бонусы в виде повышения дохода.

Гороскоп Таро на неделю – Скорпион

Карта недели: Мир

На этой неделе Скорпионы могут почувствовать, как вся тяжесть мира свалилась им на плечи. Будет непросто, однако стоит помнить о том, что окружающие готовы прийти на помощь и поддержать вас. Можете делегировать им часть работы, если чувствуете, что не справляетесь. Вы продвигаетесь к завершению какого-то важного для вас дела, и не стоит останавливаться в нескольких шагах от победы. Преодолевая трудности на пути к достижению поставленных целей, вы приобретаете ценный опыт. Помните о балансе работа-отдых и полноценно расслабляйтесь.

Гороскоп Таро на неделю – Стрелец

Карта недели: Десятка Пентаклей

Положительная карта, которая несет хорошее предзнаменование. Вы сможете достичь успеха в важных для вас сферах. Появится возможность воплотить в жизнь давнее желание. Десятка Пентаклей в целом говорит о том, что вам есть за что быть благодарными. Отношения всех видов, финансы, здоровье, все будет идти наилучшим образом. Подумайте, как вы попали в эту счастливую ситуацию. Извлеките из этого максимум пользы и обязательно поделитесь тем, что у вас есть, даже если это всего лишь доброе слово, сказанное нуждающемуся.

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Гороскоп Таро на неделю – Козерог

Карта недели: Верховная Жрица

На этой неделе повысится физическая привлекательность Козерогов для окружающих. Вы сможете завести новые интересные знакомства и, возможно, встретить того самого человека, который заставит сердце биться быстрее. Это время, когда нужно полагаться на свою интуицию и внутренние знания, а не на свой сознательный разум или интеллект. Обратите внимание на свои сны, они могут посылать важные сигналы. Если Верховная Жрица появляется в чтении мужчины, она также часто представляет женщину, которую он будет сильно хотеть; но не может получить.

Гороскоп Таро на неделю – Водолей

Карта недели: Сила

Эта карта указывает на важность разума над материей и напоминает вам, что нужно сосредоточиться на том, чего вы действительно хотите. У вас есть возможность обуздать свои мысли и использовать их для своего блага. Однако не стоит забывать и про ответственность, каждый ваш поступок может нести последствия. Возможно, на этой неделе вам будет нужно больше времени проводить в одиночестве, чтобы навести порядок в мыслях и чувствах. Отгоняйте от себя плохие мысли и не зацикливайтесь на негативе, так можно привлечь в жизнь неприятности.

Гороскоп Таро на неделю – Рыбы

Карта недели: Король Пентаклей

Король Пентаклей говорит об авторитете, традиции и успехе в денежных делах. Это знак того, что сейчас не время быть индивидуалистом, сейчас время следовать установленному способу ведения дел. Может свидетельствовать о появлении в вашей жизни мужчины с темными волосами и глазами, которому вы доверите свои тайные желания.

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