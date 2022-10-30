Гороскоп Таро на неделю 31 октября – 6 ноября: Львам – соблазны, Скорпионам – знаки судьбы, Стрельцам – успех

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Гороскоп Таро на неделю расскажет, кому из знаков стоит быть внимательными к мелочам, кто будет пожинать плоды своих трудов, а кому нужно уделить внимание саморазвитию.

О том, кто из представителей зодиакального круга сможет укрепить свое финансовое положение в последнем месяце осени, а кто сможет встретить свою вторую половинку, читайте также: Гороскоп на ноябрь 2022: Львам – успехи, Скорпионам – опасные соблазны, Стрельцам – деньги.

Гороскоп Таро на неделю – Овен

Карта недели: Десятка Пентаклей

На этой неделе Овны смогут пожинать плоды своих трудов. Карта Десятки Пентаклей символизирует успехи и достижения. Вы сможете добиться успеха, как в новых начинаниях, так и в делах любовных. Преодолев все трудности на пути к достижению желаемого, вы будете праздновать победу. Вы будете вознаграждены чувством удовлетворения за то, что не сбились с пути, какими бы трудными ни были дела.

Гороскоп Таро на неделю – Телец

Карта недели: Четверка Пентаклей

На этой неделе Тельцам стоит особое внимание уделить финансовой ситуации. Не исключено, что в стремлении к материальной стабильности, вы отказываете себе в маленьких радостях или, наоборот, спускаете все до последней копейки. Стоит глубже проанализировать ситуацию, и понять, что движет вами в каждом отдельном случае. Сопоставив доходы с расходами, можно распланировать бюджет, учитывая не только самое необходимое, но и то, что может принести вам чувство радости.

Гороскоп Таро на неделю – Близнецы

Карта недели: Десятка Жезлов

Близнецам на этой неделе необходимо сбавить обороты и занять позицию наблюдателя. Инициатива может обернуться против вас. Не стоит взваливать на свои плечи груз непосильных обязанностей. Однако, если это случилось, важно вовремя попросить о помощи. Вы достигли точки, когда ваша способность достичь своей цели поставлена под угрозу. Вы заслуживаете того, чтобы наслаждаться жизнью, поэтому грамотное распределение обязанностей поможет спасти ситуацию.

Гороскоп Таро на неделю – Рак

Карта недели: Шестерка Мечей

Ракам на этой неделе придется сделать непростой выбор и принять решение, которое поможет выйти из сложившейся ситуации. Скорее всего оно будет касаться прошлого, вы, наконец, отпустите то, что слишком долго висело над вами. Вы могли держаться за прошлое как за спасательный круг, однако пришло время двигаться дальше, не оглядываясь.

Гороскоп Таро на неделю – Лев

Карта недели: Дьявол

Львам на этой неделе предстоит бороться со своими искушениями и темной стороной личности. Чертик на плече может подстегивать вас к рисковым мероприятиям, однако стоит помнить, что грань между удовольствием и болью очень тонкая. Подумайте над последствиями своих поступков и как они могут отразиться на вашем будущем.

Гороскоп Таро на неделю – Дева

Карта недели: Пятерка Кубков

На этой неделе Девы могут быть подвержены беспокойству и тревожным мыслям. Не стоит позволять разочарованию и сожалению взять верх над собой. Боль, которую вы чувствуете, вполне реальна, и ее не следует преуменьшать, застрять в этом режиме навсегда — не выход. Нужно не зацикливаться на надуманных неудачах или ошибках, а искать положительные стороны и пути решения сложившейся ситуации. Не теряйте надежду и не опускайте руки перед лицом трудностей.

Гороскоп Таро на неделю – Весы

Карта недели: Умеренность

Умеренность — карта баланса и умеренности. Получение этой карты означает необходимость сохранять более плавный настрой, проявляя терпение и приспособляемость, насколько это возможно. Возможно, вы сопротивлялись переменам в своей жизни или позволяли стрессовой ситуации взять над вами верх. Если это так, измените свой подход на этой неделе. Позвольте вещам соскальзывать с вашей спины вместо того, чтобы встречать их сопротивление. Найдя свой внутренний баланс, вы настраиваете себя на то, чтобы снова найти свой внешний баланс.

Гороскоп Таро на неделю – Скорпион

Карта недели: Король Пентаклей

На этой неделе Скорпионов смогут поймать удачу за хвост. Перед вами открываются новые возможности и перспективы. У вас есть все необходимое для перемен у лучшему, которые приведут к финансовой стабильности и успехам в любви. Будьте внимательными к мелочам, в них могут скрываться подсказки судьбы. Не спешите принимать решения, если вы придумаете план и будете четко ему следовать, вы получите максимально плодотворный результат.

Гороскоп Таро на неделю – Стрелец

Карта недели: Тройка Жезлов

Перед Стрельцами открываются безграничные возможности для достижения успеха. Благоприятный период для обучения и повышения квалификации, расширяя свои горизонты, вы можете добиваться желаемого и воплощать свои смелые идеи. Загляните за пределы текущих обстоятельств и подумайте о своем будущем. Не стоит зацикливаться на мелочах, позвольте себе мечтать глобально, продумывая каждый шаг. Самые большие успехи лежат за пределами вашей зоны комфорта.

Гороскоп Таро на неделю – Козерог

Карта недели: Паж Кубков

Сохраняйте открытое сердце и открытый разум на этой неделе! Паж Кубков призывает вас вернуться к тому времени в вашей жизни, когда вы были более беззаботными, более бесстрашными, более идеалистичными. Возможно, прошлые или недавние обстоятельства сделали вас более циничными и закрытыми, чтобы защитить себя от боли. Хотя такой подход, безусловно, может помочь вам избежать большей боли, он также может помешать вам получать удовольствие от жизни. Не позволяйте своему прошлому диктовать ваше будущее таким образом. Научитесь снова доверять.

Гороскоп Таро на неделю – Водолей

Карта недели: Семерка Жезлов

Семерка жезлов призывает вас стоять на своем на этой неделе. Получение этой карты указывает на то, что вы сейчас испытываете какое-то сопротивление или препятствие в своей жизни. Ваш первоначальный инстинкт может заключаться в том, чтобы отступить, поддавшись любому вызову, стоящему на вашем пути. Однако важно отстаивать то, во что вы верите. Неудачи неизбежны, но сдаваться нельзя.

Гороскоп Таро на неделю – Рыбы

Карта недели: Мир

Ваше послание на неделю касается создания большего баланса в вашей жизни. Таро дает вам много возможностей для размышлений над этой темой, но карта Мир, вполне возможно, является окончательным выражением этой потребности. Эта карта побуждает вас взглянуть на каждую сферу вашего существования — эмоциональную, физическую, ментальную и духовную. Вам не хватало гармонии в одной из этих областей? Если это так, вам советуют не только выяснить, как достичь этого баланса, но и как его поддерживать.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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