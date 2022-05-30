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Гороскоп Таро на неделю 30 мая-5 июня: Весам – подсказки судьбы, Козерогам – важный человек

30 мая 2022, 01:14

Кто из знаков сможет укрепить свои отношения, а кому нужно держаться подальше от авантюр.

гороскоп таро на неделю
Гороскоп таро на неделю / depositphotos.com/

Гороскоп Таро на неделю расскажет, кому из знаков стоит сдерживать свои эмоции, чтобы не попасть в неприятную ситуацию, кто достигнет успехов в профессиональной деятельности, а кто сможет почувствовать себя любимым.

О том, что приготовил знакам первый месяц лета, читайте в материале: Гороскоп на июнь 2022 для всех знаков зодиака: Весам – неожиданные деньги, Стрельцам – зависть.

Гороскоп Таро на неделю – Овен

Карта недели: Паж Жезлов

На этой неделе Овнов настигнут неожиданные новости. Они могут потребовать быстрого реагирования. Времени на принятие решения может быть мало и это может раздражать. Вы не сможете проигнорировать эту новость и отложить ее в долгий ящик. Она потребует немедленных действий.

Гороскоп Таро на неделю – Телец

Карта недели: Четверка Пентаклей

Четверка Пентаклей в раскладе показывает, что вы не намеренны расставаться с тем, что получили упорным трудом. Эта карта может свидетельствовать об эгоизме, но в этом периоде отстаивать свою точку зрения и свои интересы даже полезно. Материальные ценности на этой неделе могут выйти на первый план. Вы не намерены делиться с кем-либо своими благами.

Гороскоп Таро на неделю – Близнецы

Карта недели: Десятка Кубков

На этой неделе трудности предыдущих дней отступают, и в жизни Близнецов наконец-то вырисовывается "белая полоса". Вы почувствуете, как все становится на свои места. На первый план выйдут семейные отношения. Проводите больше времени со своей второй половинкой, это поможет укрепить ваш союз.

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Гороскоп Таро на неделю – Рак

Карта недели: Королева Кубков

На этой неделе Раки смогут добиться профессиональных успехов. Однако для этого нужно заручиться поддержкой авторитетного для вас человека, который в высшей степени справедлив. Это человек, который более чем готов помочь вам любым способом, в котором вы можете нуждаться. Такое сотрудничество станет неоценимым опытом, вы сможете получить важную информацию.

Гороскоп Таро на неделю – Лев

Карта недели: Девятка Кубков

На этой неделе Львы смогут успешно завершить масштабный проект. Ваши труды начнут приносить видимые результаты. Ваши усилия начинают окупаться в том, что выглядит как душевное спокойствие и удовлетворенность дома. Отношения с близкими людьми складываются гармонично, вы чувствуете себя любимыми, и это придает жизненных сил и мотивации для новых свершений. Чувство безопасности позволяет вам вздохнуть спокойно и с надеждой смотреть в будущее.

Гороскоп Таро на неделю – Дева

Карта недели: Король Мечей

На этой неделе Девам представиться шанс проявить свои лидерские качества. Вам придется устанавливать порядки и координировать работу людей. Вам нужно будет объяснять, что происходит и что нужно делать, чтобы достичь наивысших результатов. К вашему мнению будут прислушиваться. Девам стоит прислушаться к собственным желаниям и потребностям и не откладывать их на потом.

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Гороскоп Таро на неделю – Весы

Карта недели: Звезда

Карта Звезды намекает на то, что для достижения желаемого Весам на этой неделе потребуется приложить максимум сил. Вы должны быть сосредоточенны и не упускать важных мелочей, которые могут быть подсказками судьбы. Не стоит зацикливаться на негативных мыслях, они лишь отдаляют вас от успеха. Вера в собственные силы и оптимизм – ваши ключи к достижению желаемого.

Гороскоп Таро на неделю – Скорпион

Карта недели: Паж Кубков

На этой неделе вы будете очень навязчивы, как будто вам нужно, чтобы кто-то всегда был рядом, чтобы либо утешить вас, либо подтвердить, что все в порядке. Вы входите в неделю с чувством одиночества; возможно, вы переживаете разрыв или, может быть, вы ожидаете, что он вот-вот произойдет. Вы на грани и напуганы, но вы готовы к худшему, если это произойдет.

Гороскоп Таро на неделю – Стрелец

Карта недели: Туз Кубков

На этой неделе Стрельцы будут энергичными и деятельными. Вы с энтузиазмом беретесь за решение самым сложных вопросов, а нестандартное мышление помогает найти выход из любой затруднительной ситуации. Вы не сидите на месте и постоянно ищете приключений. Однако звезды советуют воздержаться от риска и сомнительных авантюр.

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Гороскоп Таро на неделю – Козерог

Карта недели: Король Жезлов

На этой неделе вы будете искать и получать советы и рекомендации от кого-то, кто старше и мудрее вас. Иногда вам нужно мыслить нестандартно, а на этой неделе вы слишком запутались, чтобы сделать это; вы чувствуете себя в тупике, и поэтому вы обращаетесь за помощью. Этот человек приходит к вам на помощь и дает вам именно ту информацию, которая необходима для того, чтобы вы ясно увидели общую картину.

Гороскоп Таро на неделю – Водолей

Карта недели: Паж Мечей

Паж Мечей намекает на то, что Водолеи на этой неделе могут поставить себя в неловкое положение. А все из-за того, что вы не смогли удержать эмоции под контролем и позволили себе лишнего. Чтобы спасти себя, вы сделаете больно кому-то другому и попытаетесь оправдать свои действия. Старайтесь избегать конфликтных ситуаций и уж тем более не провоцировать их.

Гороскоп Таро на неделю – Рыбы

Карта недели: Король Пентаклей

Чем бы вы ни занимались на этой неделе, все пойдет "по плану". Вы тот человек, который знает ответы на важные вопросы, которые вам задают. Ваши знания настолько ценны, что другие примут то, что вы хотите сказать, и с успехом применят их в своей жизни. Вам улыбнется удача во всех жизненных сферах.

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