Гороскоп Таро на неделю 3-9 октября: Львам – испытания, Стрельцам – опасные соблазны, Рыбам - признание

Гороскоп Таро на неделю / ua.depositphotos.com/

Гороскоп Таро на неделю расскажет, кто из знаков станет счастливчиками недели, кому повезет укрепить финансовое положение, а кто должен мечтать по-крупному.

Для кого из представителей зодиакального круга средина осени станет временем невероятных возможностей, читайте в материале: Гороскоп на октябрь 2022: Близнецам – испытания, Весам – исполнение желаний, Рыбам – большие деньги.

Гороскоп Таро на неделю – Овен

Карта недели: Восьмерка Пентаклей

Карта Восьмерки Пентаклей намекает Овнам, что пришло время по-максимуму использовать свои таланты и возможности. Чем больше вы создаете, тем больше внимания можете привлечь к себе. Это может стать большой мотивацией и заряд энергии поможет вам создавать вещи, которыми вы будете гордиться. Не стоит отсиживаться на лавке запасных, время проявить себя в полную силу.

Гороскоп Таро на неделю – Телец

Карта недели: Король Пентаклей

На этой неделе в жизнь Тельцов придет финансовое благополучие. Эта карта в раскладе указывает, что у вас есть все необходимое, чтобы улучшить жизнь и укрепить материальное положение. Новые начинания увенчаются успехом. Это время переходить от размышлений к действиям и воплощать идеи, к которым не решались подступиться. Однако прежде чем воплощать задуманное в жизнь, продумайте каждую мелочь.

Гороскоп Таро на неделю – Близнецы

Карта недели: Король Мечей

На этой неделе смекалке и сообразительности Близнецов нет равных. Вы сможете решить сложную задачу или найти ответ на вопрос, который не давал покоя долгое время. Король Мечей призывает вас использовать логику и интеллект, чтобы ориентироваться в этой ситуации, а не позволять себе поддаваться эмоциям. Вы определите правильный путь только тогда, когда действительно доберетесь до сути дела, а это может произойти только тогда, когда вы проявляете беспристрастность.

Гороскоп Таро на неделю – Рак

Карта недели: Колесо Фортуны

Эта карта напоминает Ракам что жизнь, это череда взлетов и падений. Если переживали трудный период, можно рассчитывать на нормализацию ситуации. В периоде процветания может наступить спад и все вернется на круги своя. Не стоит переживать и тревожиться, осознайте, что это естественное течение жизни. Постарайтесь извлечь из любой ситуации ценный опыт.

Гороскоп Таро на неделю – Лев

Карта недели: Звезда

На этой неделе Львы станут теми счастливчиками, которые будут наслаждаться жизнью по полной. Вы смогли достойно пройти испытания, которые приготовила судьба, и теперь пришло время пожинать щедрые плоды. Вы могли получить ценный опыт и информацию, лучше разобраться в себе, своих чувствах и потребностях. Вы можете пересмотреть ценности, которые мешали вам двигаться дальше и выбрать дорогу к позитивным изменениям.

Гороскоп Таро на неделю – Дева

Карта недели: Рыцарь Кубков

Рыцарь Кубков — карта видения и продвижения. На этой неделе есть вероятность, что вы получите какое-то приглашение или предложение, которого вы, возможно, не ожидали. Эта карта хочет, чтобы вы были открыты для этой новой возможности и воспользовались ею, но она также хочет, чтобы вы проявляли осторожность по мере продвижения вперед. Рыцарь предостерегает от чрезмерного увлечения иллюзиями. Реально оценивайте ситуацию, свои силы и возможности. В этом случае можно добиться успеха.

Гороскоп Таро на неделю – Весы

Карта недели: Тройка Жезлов

Карта Тройки Жезлов открывает перед Весами новые возможности и перспективы для расширения кругозора. Благоприятный период для долгосрочного планирования, вы можете задуматься о своем будущем. Не зацикливайтесь на мелочах, мечтайте по-крупному. И не забывайте составлять подробный план достижения желаемого. Успехи начинаются там, где заканчивается зона комфорта.

Гороскоп Таро на неделю – Скорпион

Карта недели: Паж Мечей

Если вы не решались воплотить в жизнь какую-то свою идею, карта Пажа Мечей сигнализирует о том, что теперь для этого пришло подходящее время. Вы полны энергии и жизненных сил, однако не стоит взваливать на свои плечи слишком много обязанностей, чтобы не уменьшить мотивацию. Независимо от того, какое направление вы выберете в жизни, всегда будут препятствия, которые вам придется преодолеть, но не позволяйте этому сдерживать вас. Знайте, что, следуя своим увлечениям, вы сможете сохранить этот импульс.

Гороскоп Таро на неделю – Стрелец

Карта недели: Дьявол

Карта Дьявола может свидетельствовать о том, что ваша темная сторона может выйти на свет. Вам будет сложно противостоять опасным соблазнам и искушениям. Однако нужно помнить, что последствия таких мимолетных желаний и сомнительных удовольствий могут обернуться серьезными неприятностями. Прежде чем решиться на что-то задумайтесь о последствиях, которые могут повлиять на дальнейшее будущее.

Гороскоп Таро на неделю – Козерог

Карта недели: Семерка Мечей

На этой неделе Козероги могут пытаться избежать ситуации, с которой все-таки придется столкнуться лицом к лицу. Возможно, вас тяготит разговор, который нужно начать со своей второй половинкой, а возможно на работе остались нерешенные задачи, которые вы откладывали в долгий ящик. Помните, уклонение от этой проблемы не улучшит ситуацию. На самом деле, это может даже сыграть против вас.

Гороскоп Таро на неделю – Водолей

Карта недели: Десятка Кубков

Десятка Кубков — очень позитивная карта, означающая подъем эмоций и успешные отношения. Вы можете в конечном итоге проводить больше времени с семьей, чем обычно, или, возможно, вы увидите, как расцветают дела в сердце. Потратьте время, чтобы оглядеться вокруг и поблагодарить за все благословения, которыми вы осыпаны. Не так уж часто нам удается плавать на седьмом небе от счастья, так что наслаждайтесь каждой секундой.

Гороскоп Таро на неделю – Рыбы

Карта недели: Девятка Жезлов

На этой неделе Рыбы могут получить признание за свой упорный труд. Дело, в которое вы вложили много времени и сил начнет приносить первые результаты. Вы сможете достичь поставленных целей. Хотя путь может быть долгим и временами утомительным, сейчас не время сдаваться. Стойкость — ваше самое большое преимущество прямо сейчас, продолжайте двигаться вперед, независимо от того, что жизнь может преподнести вам.

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