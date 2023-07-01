Гороскоп Таро на неделю 3-9 июля: Рыбам – изобилие, Весам - вечеринка

Для всех знаков зодиака на неделю 3-9 июля карты Таро предрекают разное. Кому-то отдых с друзьями, кому-то шанс себя проявить.
Гороскоп Таро на неделю – Овен
Карта: Король пентаклей
Успех в ваших руках! Король пентаклей указывает на то, что у вас есть все необходимое для создания финансового изобилия в вашей жизни, и теперь вам просто нужно двигаться вперед с любыми идеями, которые вы, возможно, обдумывали. Вы думали о том, чтобы начать новый бизнес или инвестиции? Это может быть сигналом, которого вы ждали.
Гороскоп Таро на неделю – Телец
Карта: Королева кубков
Королева Кубков указывает на эмоциональную зрелость, сострадание и заботливый дух. На этой неделе вас призывают каким-то образом выразить эту энергию. Возможно, друг обратится к вам с проблемами в отношениях, или может случиться так, что коллега придет к вам за поддержкой в решении проблемы, с которой он столкнулся.
Гороскоп Таро на неделю – Близнецы
Карта: Король жезлов
На этой неделе вам может представиться возможность, и Король Жезлов признает, что у вас есть сила и стойкость, чтобы принять ее! Вы уклонялись от руководящих должностей в прошлом? Вы чувствовали себя подавленным, взяв на себя больше обязанностей? Настало время твердо стоять в своих силах и владеть своими видениями.
Гороскоп Таро на неделю – Рак
Карта: Рыцарь пентаклей
Вы в последнее время витали в облаках? Рыцарь пентаклей призывает вас вернуться на Землю и приложить усилия к своим идеям на этой неделе. Может быть, вы страдали от случая, когда "все говорят и ничего не делают". В качестве альтернативы вы можете отложить свои повседневные обязанности в пользу более интересных предложений.
Гороскоп Таро на неделю – Лев
Карта: Двойка жезлов
Двойка Жезлов призывает вас провести время в настоящем, планируя то, что произойдет в вашем будущем. Прямо сейчас перед вами целый мир возможностей, но сейчас не время действовать импульсивно или инстинктивно. На этой неделе вас призывают взвесить все ваши варианты, тщательно взвесив плюсы и минусы каждого пути.
Гороскоп Таро на неделю – Дева
Карта: Семерка пентаклей
Ваша карта на этой неделе напоминает вам, что ничего стоящего нельзя получить за одну ночь. Возможно, вы работали над проектом или областью своей жизни и еще не пожинали плоды своих усилий. Понятно, что это стало для вас источником разочарования. Напомните себе, что это была непростая задача, и гордитесь усилиями, которые вы уже приложили.
Гороскоп Таро на неделю – Весы
Карта: Тройка кубков
Тройка Кубков — это карта праздника и дружбы, поэтому на этой неделе вы можете оказаться в "режиме вечеринки" с самыми близкими вам людьми. Организуйте вечеринку в городе с друзьями. Устройте семейный ужин. Соберите несколько коллег и начните счастливый час.
Гороскоп Таро на неделю – Скорпион
Карта: Паж пентаклей
Паж пентаклей представляет энтузиазм для новых начинаний и новых предприятий. На этой неделе вам предлагается каким-то образом проявить свои творческие таланты. Вы думали о том, чтобы начать что-то, но не сделали первых шагов, чтобы сдвинуться с мертвой точки? Эта карта хочет, чтобы вы взяли те творческие идеи, с которыми вы играли, и начали работать над их воплощением.
Гороскоп Таро на неделю – Стрелец
Карта: Императрица
Получение карты Императрица сигнализирует о том, что на этой неделе вы будете получать подарки, которые вас окружают. Легко увлечься бешеным ритмом повседневной жизни, но теперь вас призывают остановиться, замедлиться и соединиться со своими чувствами.
Гороскоп Таро на неделю – Козерог
Карта: Император
Император призывает вас полностью владеть своей истинной силой! Ваш жизненный опыт помог вам обрести ценную мудрость и понимание. Как вы можете использовать это, чтобы помочь себе? Как вы можете использовать это, чтобы помочь другим? На этой неделе к вам могут обратиться за советом кто-то из ваших близких — не уклоняйтесь.
Гороскоп Таро на неделю – Водолей
Карта: Умеренность
Умеренность — это карта баланса и умеренности. Получение этой карты означает необходимость сохранять более плавный настрой, проявляя терпение и приспособляемость, насколько это возможно. Возможно, вы сопротивлялись переменам в своей жизни или позволяли стрессовой ситуации взять над вами верх.
Гороскоп Таро на неделю – Рыбы
Карта: Солнце
Солнце действительно светит вам на этой неделе! Эта карта представляет изобилие, оптимизм, успех и теплоту счастливого времени в вашей жизни. Возможно, вы переживаете бурный период в своей жизни, чувствуя, что конца этому не видно. Что ж, темнее всего перед рассветом, а рассвет уже настал.
Также вам может быть интересно: