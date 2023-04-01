Гороскоп Таро на неделю 3-9 апреля: Козерогам – горе, Девам - праздник

Астрологический прогноз карт Таро подготовит все знаки Зодиака к событиям грядущей недели.

Гороскоп Таро на неделю 3-9 апреля / коллаж фото pexels.com

Для всех знаков зодиака на неделю 3-9 апреля карты Таро предрекают разное. Кому-то крайне необходимо работать над собой, а кому-то наслаждаться.

Гороскоп Таро на неделю – Овен

Карта: Рыцарь мечей

Возможно, вас ничто не остановит на этой неделе... но хорошо ли это? Рыцарь Мечей — это карта, предостерегающая от стремления к тому, чего вы хотите, любой ценой. Да, хорошо иметь упрямые амбиции, но только тогда, когда вы сначала обдумаете все проблемы и последствия. Прежде чем сделать свой ход, изучите все переменные. Что вы получите? Что вы могли потерять? Будете ли вы пренебрегать окружающими ради достижения своих целей? Понимание тонкой грани между решимостью и одержимостью может уберечь вас от потенциальных головных болей в будущем.

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Гороскоп Таро на неделю – Телец

Карта: Семерка кубков

Вам не казалось, что вы жонглируете слишком многими вещами одновременно? На этой неделе 7 Кубков признает, что у вас есть много конкурирующих приоритетов, и хотя благородно отдавать свою энергию стольким разным вещам, оказалось невозможным уделить должное внимание ни одной из них. В результате пострадают все. Выбор может быть нашим другом, но он также может быть нашим врагом. Сейчас самое время выяснить, на что лучше всего тратить свое время и энергию.

Гороскоп Таро на неделю – Близнецы

Карта: Семерка пентаклей

Ваша карта на этой неделе напоминает вам, что ничего стоящего нельзя получить за одну ночь. Возможно, вы работали над проектом или областью своей жизни и еще не пожинали плоды своих усилий. Понятно, что это стало для вас источником разочарования. Напомните себе, что это была непростая задача, и гордитесь усилиями, которые вы уже приложили. Ваша тяжелая работа и терпение, возможно, еще не окупились, но они окупятся достаточно скоро.

Гороскоп Таро на неделю – Рак

Карта: Солнце

Солнце действительно светит вам на этой неделе! Эта карта представляет изобилие, оптимизм, успех и теплоту счастливого времени в вашей жизни. Возможно, вы переживаете бурный период в своей жизни, чувствуя, что конца этому не видно. Что ж, темнее всего перед рассветом, а рассвет уже наступил! Через эти препятствия вы многое узнали о себе и обрели уверенность, зная, что вы можете выдержать любой шторм. Наслаждайтесь этим периодом позитива, потому что вы его заслужили.

Гороскоп Таро на неделю – Лев

Карта: Девятка пентаклей

На этой неделе 9 пентаклей приглашает вас насладиться плодами своего труда. Вы вкладывали свою кровь, пот и слезы в свои цели, и теперь вы видите заслуженный успех в результате ваших усилий. Настало время воспользоваться материальным комфортом, который вы создали для себя.. Купите ту дорогую бутылку вина, на которую вы давно смотрели. Вы более чем заслужили право пускать пыль в глаза!

Гороскоп Таро на неделю – Дева

Карта: Тройка кубков

Тройка Кубков — это карта праздника и дружбы, поэтому на этой неделе вы можете оказаться в "режиме вечеринки" с самыми близкими вам людьми. Организуйте вечеринку в городе с друзьями. Устройте семейный ужин. Соберите несколько коллег и начните счастливый час. Дело не столько в том, что вы делаете, сколько в товариществе, которое вы будете чувствовать с окружающими. Жизнь состоит не только из обязанностей и обязательств, так что расслабьтесь и получайте удовольствие прямо сейчас!

Гороскоп Таро на неделю – Весы

Карта: Королева пентаклей

На этой неделе кому-то понадобится немного дополнительного внимания! Королева Пентаклей — настоящий кормилец: она заботится о том, чтобы все были накормлены, в доме был порядок, и достаточно времени и внимания своим близким. Когда она появляется, это сигнал о том, что кому-то может понадобиться больше поддержки, чем обычно.

Гороскоп Таро на неделю – Скорпион

Карта: Четверка пентаклей

Четверка пентаклей хочет, чтобы вы сосредоточились на своих отношениях с деньгами на этой неделе. Вы экономите свои деньги, но при этом по-прежнему балуетесь маленькими радостями жизни? Или вы копите каждую копейку, потому что боитесь все потерять? Изучите, что движет этим мышлением. Не позволяйте своим чувствам, связанным с финансами, отвлекать вас от эффективного управления своим богатством и подготовки к долгосрочному успеху. Вы можете повеселиться сейчас, а безопасность сохранится позже.

Гороскоп Таро на неделю – Стрелец

Карта: Двойка жезлов

Двойка Жезлов призывает вас провести время в настоящем, планируя то, что произойдет в вашем будущем. Прямо сейчас перед вами целый мир возможностей, но сейчас не время действовать импульсивно или инстинктивно. На этой неделе вас призывают взвесить все ваши варианты, тщательно взвесив плюсы и минусы каждого пути. Но это не значит, что вы должны бояться выходить за пределы своей зоны комфорта! Неизведанная территория может привести к долгосрочному успеху, если вы отправитесь туда с реалистичными ожиданиями и четким планом.

Гороскоп Таро на неделю – Козерог

Карта: Тройка мечей

Тройка Мечей хочет означать горе или печаль, от которых вы, возможно, страдаете в настоящее время. Возможно, вас предали, а может быть, вы испытываете какие-то душевные страдания. На этой неделе эта карта просит вас проявлять настойчивость и контролировать свои эмоции, чтобы вы могли двигаться вперед, не разваливаясь. Просто убедитесь, что вы не становитесь постоянно отчужденными в своих усилиях оставаться сильными. Если вы остаетесь на связи со своей эмоциональной стороной, вы можете выйти на другую сторону этой ситуации, способную любить еще глубже.

Гороскоп Таро на неделю – Водолей

Карта: Девятка кубков

Карта может сигнализировать о том, что это неделя, когда ваши звезды, наконец, начнут выравниваться. Когда эта карта появляется в раскладе, это сигнал Вселенной о том, что в вашей жизни все так, как должно быть. Эта доза удачной энергии может означать, что вы чувствуете себя совершенно довольным своей работой, вашими отношениями, вашей дружбой — ваша эмоциональная чаша может действительно переполниться! Потратьте время, чтобы остановиться и оценить изобилие благословений, которые жизнь предлагает вам прямо сейчас.

Гороскоп Таро на неделю – Рыбы

Карта: Справедливость

Совпадают ли ваши убеждения с вашими действиями в мире? Делали ли вы выбор, отражающий ваше высшее "я"? Это вопрос, который карта Справедливости хочет, чтобы вы задали себе на этой неделе. Это особенно важно, если вы стоите перед важным решением прямо сейчас. То, что вы делаете, может иметь долгосрочное влияние — как положительное, так и отрицательное — как на вас, так и на окружающих вас людей. Соединитесь со своей интуицией и позвольте ей быть компасом, который ведет вас по правильному пути, чтобы вы могли избежать непредвиденных последствий в будущем.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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