Гороскоп Таро на неделю 29 мая – 4 июня: Овнам – планы, Близнецам - отдых

Астрологический прогноз карт Таро подготовит все знаки Зодиака к событиям грядущей недели.

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Гороскоп Таро на неделю 29 мая – 4 июня / коллаж: Главред, фото: pexels

Для всех знаков зодиака на неделю 29 мая - 4 июня карты Таро предсказывают разное. Кому-то новые планы, а кому-то потребность открыть сердце.

Гороскоп Таро на неделю – Овен

Карта: Двойка жезлов

Двойка Жезлов призывает вас провести время в настоящем, планируя то, что произойдет в вашем будущем. Прямо сейчас перед вами целый мир возможностей, но сейчас не время действовать импульсивно или инстинктивно. На этой неделе вас призывают взвесить все ваши варианты, тщательно взвесив плюсы и минусы каждого пути.

Гороскоп Таро на неделю – Телец

Карта: Колесница

Колесница — это карта, которая поощряет силу воли, действия и самоконтроль. На этой неделе вас просят проявить свою силу и смело взять поводья, продвигая себя к поставленной цели. Сейчас не время пассивно ждать, пока с вами случится что-то хорошее. Эта карта знает, что все, что стоит иметь, требует тяжелой работы и дисциплины.

Гороскоп Таро на неделю – Близнецы

Карта: Четверка мечей

Отдых, размышление и восстановление. Это сообщение карты для вас на этой неделе. Возможно, недавно вы столкнулись с трудной ситуацией, например, с потерей работы, разрывом отношений или проблемами, связанными с деньгами. Это дело отняло у вас много сил, и теперь вы, возможно, чувствуете умственное, физическое, эмоциональное и духовное истощение. Потратьте некоторое время, чтобы восстановиться и перезарядиться.

Гороскоп Таро на неделю – Рак

Карта: Восьмерка кубков

На этой неделе вас призывают отделить себя от разочаровывающей ситуации или неудовлетворительных отношений в вашей жизни. Восьмерка кубков признает, что этот раскол будет болезненным, тем более что вы посвятили ему так много времени и энергии. На самом деле, это может быть одной из причин, по которой вы еще не продвинулись дальше. Вместо того, чтобы сосредотачиваться на том, какой могла бы быть ситуация, или надеяться, что все изменится, примите реальность такой, какая она есть.

Гороскоп Таро на неделю – Лев

Карта: Принцесса кубков

На этой неделе сохраняйте открытое сердце и непредубежденность! Карта призывает вас вернуться к тому времени в вашей жизни, когда вы были более наивными, более бесстрашными, более идеалистичными. Возможно, прошлые или недавние обстоятельства сделали вас более циничными и закрытыми, чтобы защитить себя от боли.

Гороскоп Таро на неделю – Дева

Карта: Король мечей

Ваш ум — ваш самый большой актив на этой неделе! Вы можете столкнуться с важным решением или исследовать неизведанную территорию в определенной области своей жизни. Король мечей призывает вас использовать логику и интеллект, чтобы ориентироваться в этой ситуации, а не позволять себе поддаваться эмоциям. Вы определите правильный путь только тогда, когда действительно доберетесь до сути дела, а это может произойти только тогда, когда вы проявляете беспристрастность.

Гороскоп Таро на неделю – Весы

Карта: Семерка кубков

Вам не казалось, что вы жонглируете слишком многими вещами одновременно? На этой неделе 7 кубков признает, что у вас есть много конкурирующих приоритетов, и хотя благородно отдавать свою энергию стольким разным вещам, оказалось невозможным уделить должное внимание ни одной из них.

Гороскоп Таро на неделю – Скорпион

Карта: Пятерка мечей

На этой неделе вам предлагается мудро выбирать сражения. 5 мечей сигнализирует о том, что в какой-то сфере вашей жизни в настоящее время назревает конфликт, и вскоре может произойти конфронтация. Когда это произойдет, у вас может возникнуть соблазн выиграть спор любой ценой, но задумывались ли вы, какова эта цена?

Гороскоп Таро на неделю – Стрелец

Карта: Семерка пентаклей

Не сдавайтесь! Ваша карта на этой неделе, 7 пентаклей, напоминает вам, что ничего стоящего нельзя получить за одну ночь. Возможно, вы работали над проектом или областью своей жизни и еще не пожинали плоды своих усилий. Понятно, что это стало для вас источником разочарования. Напомните себе, что это была непростая задача, и гордитесь усилиями, которые вы уже приложили.

Гороскоп Таро на неделю – Козерог

Карта: Тройка жезлов

Возможности поистине безграничны для вас прямо сейчас! Тройка Жезлов сигнализирует о том, что у вас будет множество возможностей каким-то образом расширить свой кругозор. На мгновение загляните за пределы текущих обстоятельств и подумайте о своем будущем

Гороскоп Таро на неделю – Водолей

Карта: Шестерка кубков

Шестерка Кубков говорит о том, что прошлое влияет на настоящее. На этой неделе вас призывают проверить, связаны ли вы каким-то образом со своим прошлым. Хотя нам иногда нужно смотреть в зеркало заднего вида, чтобы принять текущие или будущие решения, мы можем легко застрять в прошлом, если не будем осторожны.

Гороскоп Таро на неделю – Рыбы

Карта: Луна

Не позволяйте страху взять над вами верх! Луна указывает на то, что на этой неделе могут подкрадываться затяжные комплексы из прошлого опыта, наполняя вас воспоминаниями, которые вы так же скоро забудете. Это может быть что-то, что вы пытались запихнуть в свое подсознание, надеясь, что со временем это пройдет само собой.

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Смотрите видео, в котором астролог Влад Росс рассказал об особенных знаках:

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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