Гороскоп Таро на неделю 29 августа-4 сентября 2022: Львам – знаки судьбы, Девам – деньги, Водолеям – удача

Гороскоп таро на неделю / ua.depositphotos.com

Гороскоп Таро на неделю расскажет, кому из знаков стоит сбавить обороты, взять паузу и проводить больше времени с родными, кому стоит ожидать кардинальных перемен, а кому распрощаться с прошлым.

О том, кто из знаков зодиака станет счастливчиками первого месяца осени, читайте в материале: Гороскоп на сентябрь 2022: Близнецам – расставание, Весам – большой куш, Козерогам – знаки судьбы.

Гороскоп Таро на неделю – Овен

Карта недели: Восьмерка Кубков

Овнам нам этой неделе стоит отпустить прошлое и распрощаться с ситуациями или людьми, которые могут замедлять ваше движение вперед. Это принесет вам немало душевных страданий, однако этот шаг назревал уже долгое время и больше не стоит его откладывать. Не стоит надеяться, что ситуация изменится, уход принесет вам временную боль, а решение остаться может обернутся более серьезными последствиями.

Гороскоп Таро на неделю – Телец

Карта недели: Четверка Жезлов

На этой неделе Тельцы будут пожинать плоды своих трудов. Главные трудоголики гороскопа смогут достичь желаемого и довести до конца дело или проект, в который вложено много времени и сил. Вы полны энтузиазма и решительности, однако стоит замедлиться и сделав паузу, просто проанализировать свои достижения. Поделитесь приятной новостью с родными людьми, они разделят в вами эту радость.

Гороскоп Таро на неделю – Близнецы

Карта недели: Повешенный

Эта карта в раскладе означает о том, что ситуация в жизни может измениться кардинальным образом. Наступит сдвиг в перспективе. Не исключено, что вам доведется пройти не самый приятный процесс избавления от негативных установок прошлого. Вы могли держаться за эти убеждения долгое время, однако избавившись от них, вы откроете дорогу позитивным изменениям.

Гороскоп Таро на неделю – Рак

Карта недели: Мир

На этой неделе Раки должны задуматься о том, как создать баланс в жизни. Нужно привести в порядок мысли и чувства и разобраться с собственными желаниями. Эта карта побуждает вас взглянуть на каждую сферу вашего существования: эмоциональную, физическую, умственную и духовную. Вам не хватало гармонии в одной из этих областей? Если это так, вам советуют не только выяснить, как достичь этого баланса, но и как его поддерживать.

Гороскоп Таро на неделю – Лев

Карта недели: Паж Мечей

Львам на этой неделе карта Пажа Мечей дает карт бланш на осуществление задуманного. Если вы ожидали знака судьбы – вот он! Вы полны энтузиазма, однако стоит помнить, что дорога к успеху не будет легкой. Не позволяйте трудностям сбивать вас с намеченного пути. Следуя своим увлечениям, вы сможете сохранить это импульс.

Гороскоп Таро на неделю – Дева

Карта недели: Шестерка Жезлов

Шестерка Жезлов символизирует решительность и достоинство. На этой неделе окружающие смогут оценить ваши достижения. Это повысит ваш авторитет в глазах коллег. Не исключены денежные поступления, премии и ценные подарки. Наслаждайтесь моментом, на этой неделе все для вас сложится наилучшим образом.

Гороскоп Таро на неделю – Весы

Карта недели: Паж Жезлов

На этой неделе Весам следует чаще прислушиваться к своей свободолюбивой стороне. Не всегда стоит отдавать предпочтение рутине и делать, то что нам наиболее удобно. Появится шанс заняться интересным делом и взять участие в проекте, работа над которым принесет сплошное удовольствие. Для вас не будет ничего невозможного, если вы сможете объединить свою страсть с энтузиазмом.

Гороскоп Таро на неделю – Скорпион

Карта недели: Двойка Кубков

На этой неделе фокус внимания Скорпионов направлен на личную жизнь. Не исключено интересное знакомство, которое перерастет в серьезные отношения. Вам выпадет шанс наладить отношения с близкими людьми и, простив старые обиды, двигаться дальше. Не исключено, что о себе напомнит человек из прошлого, к которому вы испытывали сильные чувства. Возможно, что вы примете решение восстановить эти отношения.

Гороскоп Таро на неделю – Стрелец

Карта недели: Императрица

Получение карты Императрицы сигнализирует о том, что на этой неделе вы получите подарки. Легко увлечься бешеным ритмом повседневной жизни, но теперь вас призывают остановиться, замедлиться и соединиться со своими чувствами. Вкусно поесть. Остановитесь и понюхайте цветы. Подышать свежим лесным воздухом. Заземляя себя таким образом, вы открываете себя для видения, обоняния, слуха, прикосновения, вкуса и истинного переживания всех величайших наград жизни.

Гороскоп Таро на неделю – Козерог

Карта недели: Маг

Козерогам на этой неделе необходимо раскрывать свои потенциал. Вы сможете проявить свои сильные стороны и обнаружить в себе новые таланты. На этой неделе вас призывают привести этот мощный источник внутренней магии в соответствие с вашими целями — действительно все может случиться! Ищете новую работу? Пытаетесь завязать романтические отношения? Пытаетесь улучшить свой денежный поток? Не бойтесь идти на это, потому что прямо сейчас перед вами открыты все двери, звезды на вашей стороне.

Гороскоп Таро на неделю – Водолей

Карта недели: Король Пентаклей

На этой неделе Водолеям улыбнется удача в решении финансовых вопросов. Вы сможете укрепить свое материальное положение и увеличить заработок. Появятся идеи дополнительного дохода. Возможно, некоторые представители знака задумаются о начале собственного дела. Продуманный до мелочей план поможет вам быстрее осуществить задуманное и достичь поставленных целей.

Гороскоп Таро на неделю – Рыбы

Карта недели: Колесо Фортуны

Эта карта призвана напомнить о том, что жизнь состоит из взлетов и падений. Возможно, трудный период в вашей жизни наконец-то подошел к концу. Если вы переживали период процветания, вскоре все может вернуться на круги своя. Не оплакивайте это изменение — это естественная часть роста и естественная часть жизни. Каждый опыт, который у вас есть, служит цели в вашем понимании себя и своих ситуаций. Пусть эта карта послужит напоминанием о том, что нужно принимать приливы и отливы жизни.

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