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Гороскоп таро на неделю 28 ноября - 4 декабря: Овнам – развитие интуиции, а Козерогам – успех

27 ноября 2022, 01:00

Астропрогноз по картам таро рассказал, кому придется получить награды за испытания, а кому доведется вспомнить об испытаниях.

Гороскоп таро на неделю 28 ноября-4 декабря 2022
Гороскоп таро на неделю 28 ноября-4 декабря 2022 / ua.depositphotos.com

У звезд на все свои планы, но карты таро уточняют и даже помогают понять, к чему следует подготовиться на следующей неделе. Новые интересные интерпретации предложили карты для всех представителей Зодиакального круга на следующую неделю 28 ноября-4 декабря 2022 года. Гороскоп таро поможет разобраться во всем.

Картой новой недели стал Туз пентаклей. Она предупреждает об открытии множества возможностей. Это благоприятный период для тех, у кого начался период застоя в делах. На грядущей неделе можно действовать и проявить инициативу в работе.

Гороскоп таро на неделю – Овен

Карта: Верховная жрица.

Неделя пройдет под покровительством Верховной жрицы. Эта карта символизирует интуицию. Гороскоп таро на неделю для Овнов призывает поработать над шестым чувством и не игнорировать его голос. Такая работа над собой позволит лучше слышать свой внутренний голос и получать от него сообщения. Если Овен не уверен в правильности действий и мыслей, карта побуждает связаться с шестым чувством и не упустить его советы.

Гороскоп таро на неделю – Телец

Карта: Весь мир.

Представителям этого знака придется создавать большой баланс в своей жизни. Гороскоп таро на неделю для Тельцов советует использовать все возможности для размышления и действий. Выпавшая карта является окончательным подтверждением необходимости обдумать течение жизни. Тельцам нужно будет отдельно взглянуть на каждую сферу жизни эмоциональную, физическую, ментальную и духовную. В них придется создавать гармонию, обдумать, как достичь баланса и добиться его создания.

Гороскоп таро на неделю – Близнецы

Карта: Королева пентаклей.

Представителям этого знака гороскоп таро на неделю рекомендует уделить больше внимания родным. Королева пентаклей – карта кормильцев, она сопутствует всем, кто заботится о порядке в доме, о тепле и уюте, о близких. Ее появление говорит о том, что кто-то из близких нуждается в помощи и ее нужно оказать. Если же Близнецам понадобиться помощь, то нужно попросить о ней.

Гороскоп таро на неделю – Рак

Карта: Туз мечей.

Эта карта символизирует прорыв, туман неясности рассеется, будет больше ясности ума. Гороскоп на неделю 28 ноября-4 декабря 2022 для Раков рекомендует посмотреть на мир под другим углом, чтобы увидеть неожиданный выход из сложившейся ситуации, добраться до ее сути. Если ситуация кажется странной, есть подозрения, что кто-то обманывает или вы обманывались, пришло время найти истину и увидеть реальность.

Гороскоп таро на неделю – Лев

Карта: Тройка пентаклей.

На этой неделе придется искать подтверждение, что представители этого знака на правильном пути. Гороскоп таро на неделю 28 ноября-4 декабря для Львов рекомендует не опускать руки и двигаться дальше, если вы взялись за новое незнакомое направление работы. Карта доказывает, что есть все необходимое для успешного завершения дела. Кроме того, на следующей неделе нужно выполнить домашнюю работу, а также составить план действий.

Гороскоп таро на неделю – Дева

Карта: Звезда.

Представителям этого знака звезды дают передышку, что подтверждает карта Звезда. Период больших перемен закончился. Было нелегко, а теперь можно вздохнуть и передохнуть. В этот период гороскоп таро на неделю Девам советует подумать, какие уроки извлечены из этой ситуации, а также вспомнить, что нужно было отпустить для изменения ситуации. Теперь можно подумать, что сделать для продвижения вперед. Придется даже изменить себя, чтобы начать путь.

Гороскоп таро на неделю – Весы

Карта: Пятерка жезлов.

Представители этого знака ощутят себя вовлеченными в конфликт. Карта Пятерка жезлов говорит о том, что вы находитесь на пути к своей цели, но на пути появляются препятствия. Также может появится ощущение, что коллеги сомневаются в вашей правоте, есть человек, который строит козни. Гороскоп таро на неделю 28 ноября-4 декабря для Весов рекомендует прислушаться к мнению других. Появится новая информация, которая поможет избавиться от сомнений.

Гороскоп таро на неделю – Скорпион

Карта: Император.

Карта призывает представителей этого знака Зодиака полностью овладеть и воспользоваться своей силой. Опыт и навыки помогли получить результат и понимание окружающих. Гороскоп таро на неделю 28 ноября-4 декабря для Скорпионов рекомендует полученные способности применить себе и другим на пользу – оказать помощь, попросить совет. Также гороскоп предупреждает о возможных трудностях и сложных решениях. Выйти победителем из трудностей поможет имеющийся опыт.

Гороскоп таро на неделю – Стрелец

Карта: Двойка кубков.

Представителям этого знака на грядущей неделе придется быть сконцентрировать на себе партнерство и стать центром команды. Это может быть, как романтический союз, так и деловой. Гороскоп таро на неделю для Стрельцов советует укрепить отношения, которые сейчас находятся на начальной стадии. У этого союза есть все шансы стать прочным и долговременным. Однако для этого придется вложить силы и время в развитие отношений.

Гороскоп таро на неделю – Козерог

Карта: Солнце.

Представители этого знака будут купаться в солнечных лучах – достаток, успех, изобилии, оптимизме. Также предполагается, что Козероги переживают бурный период, которому не видно конца. Не стоит впадать в уныние, известно, что темнее всего перед рассветом, а рассвет совсем близко. Гороскоп таро на неделю Козерогам гарантирует, что они получили неоценимый опыт и стали сильнее. Теперь им под силу любые шторма. Козерогам нужно просто наслаждаться периодом позитива, ведь вы его заслужили.

Гороскоп таро на неделю – Водолей

Карта: Принц мечей.

Представителям этого знака чего очень хочется, но на этой неделе с желаниями стоит быть осторожнее. Принц мечей предостерегает от всепоглощающего желания получить желаемое. Гороскоп таро на неделю 28 ноября-4 декабря 2022 для водолеев рекомендует обдумать все последствия реализации ваших желаний. Амбиции – это хорошо, но стоит просчитать все ходы и переменные – потери, выгоды. Также нужно учесть мнение окружающих.

Гороскоп таро на неделю – Рыбы

Карта: Колесо фортуны.

Представителям этого знака напомнили о том, что жизнь – это не только сплошные успехи, но еще и падения. Если сейчас у вас трудности, значит, карта предвещает положительные изменения, если же в жизни легкий период, то стоит ждать трудностей. Гороскоп таро на неделю для Рыб советует не расстраиваться по этому поводу – это нормальная составляющая роста и развития.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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