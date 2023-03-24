Гороскоп Таро на неделю 27 марта - 2 апреля: Рыбам – трудный период, Тельцам – новое дело

Астрологический прогноз карт Таро подготовит все знаки Зодиака к событиям грядущей недели.

Гороскоп Таро на неделю 27 марта - 2 апреля / коллаж фото ua.depositphotos.com

Для всех знаков зодиака на неделю 27 марта - 2 апреля карты Таро предрекают разное. Кому-то предстоят муки выбора, а кому-то счастливые обстоятельства.

Гороскоп Таро на неделю – Овен

Карта: Дьявол

Грань между удовольствием и болью тонка как бритва! Дьявол представляет ваши привычки, искушения и пороки — все то, что активирует вашу теневую сторону и уводит вас от истинного "я". Вас призвали выяснить, не создает ли краткосрочное удовлетворение долгосрочную проблему. На этой неделе обдумайте свои действия. Вы действительно все контролируете? Являются ли эти модели поведения здоровыми? Какие выгоды кроме временного удовлетворения? Если вы зашли слишком далеко, сейчас самое время отступить, прежде чем вы слишком далеко отклонитесь от курса.

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Гороскоп Таро на неделю – Телец

Карта: Иерофант

На этой неделе вы можете заняться новым делом! Иерофант — это карта, которая представляет системы верований, традиции и институты. Возможно, вы чувствовали себя потерянным, бесцельным и нуждающимся в руководстве. Если вы давно хотели присоединиться к новой группе, сейчас самое время! Находясь в окружении людей с похожим мышлением, вы могли бы получить тот тип сообщества, которого вам не хватало. Эти союзники могут в конечном итоге стать мощным источником поддержки, когда вы исследуете человека, которым вы становитесь.

Гороскоп Таро на неделю – Близнецы

Карта: Семерка пентаклей

Не сдавайтесь! Ваша карта на этой неделе напоминает вам, что ничего стоящего нельзя получить за одну ночь. Возможно, вы работали над проектом или областью своей жизни и еще не пожинали плоды своих усилий. Понятно, что это стало для вас источником разочарования. Напомните себе, что это была непростая задача, и гордитесь усилиями, которые вы уже приложили. Ваша тяжелая работа и терпение, возможно, еще не окупились, но они окупятся достаточно скоро.

Гороскоп Таро на неделю – Рак

Карта: Восьмерка жезлов

Восьмерка Жезлов представляет высокую энергию и импульс движения вперед, сигнализируя о времени, когда нужно что-то делать. Вам может показаться, что на этой неделе на вас обрушится много забот, и вам может быть трудно понять, на что следует обратить внимание. Боритесь с этими отвлекающими факторами, сосредотачиваясь на одной цели и удаляя все отвлекающие факторы, чтобы вы могли сосредоточиться на ней. Используя эту энергию в своих интересах, вы превратите этот период в период высокой продуктивности и прогресса.

Гороскоп Таро на неделю – Лев

Карта: Туз мечей

Момент прорыва настал! Туз Мечей сигнализирует о том, что туман рассеивается, и на этой неделе у вас больше ясности ума. Может показаться, что вы смотрите на мир через совершенно новую линзу, которая помогает вам прорваться сквозь шум и добраться до сути дела. Ситуация не такая, какой кажется? Вас кто-то обманывал? Вы обманывали себя? Вам предоставляется возможность прояснить ситуацию и увидеть вещи такими, какие они есть.

Гороскоп Таро на неделю – Дева

Карта: Волшебник

Карты призывают вас раскрыть свой потенциал на этой неделе! Маг признает, что весь мир у вас под рукой, потому что у вас есть все необходимое, чтобы получить то, что вы хотите. На этой неделе вас призывают привести этот мощный источник внутренней магии в соответствие с вашими целями — действительно все может случиться! Ищете новую работу? Пытаетесь завязать романтические отношения? Пытаетесь улучшить свой денежный поток? Не бойтесь идти на это, потому что прямо сейчас вы являетесь машиной проявления!

Гороскоп Таро на неделю – Весы

Карта: Королева жезлов

Королева Жезлов указывает на то, что на этой неделе внутри вас переполняется очаровательная и восторженная энергия, и другие не смогут не заметить этого. На самом деле, вы можете оказаться в центре внимания! Это идеальное время, чтобы проявить себя, пообщаться с другими и интегрироваться в группу единомышленников. Не сдерживайтесь — ваш энтузиазм может оказаться заразительным.

Гороскоп Таро на неделю – Скорпион

Карта: Десятка кубков

На этой неделе в вашем домашнем мире все расцветает розами! 10 Кубков — очень позитивная карта, означающая подъем эмоций и успешные отношения. Возможно, вы проведете больше времени, чем обычно со своей семьей, или, возможно, вы увидите, как расцветают сердечные дела. Потратьте время, чтобы осмотреться вокруг и поблагодарить за все благословения, которые приходят к вам. Не так уж часто нам удается плавать на седьмом небе от счастья, так что наслаждайтесь каждой секундой!

Гороскоп Таро на неделю – Стрелец

Карта: Паж мечей

Если вы ждали знака, чтобы начать реализацию своей идеи, то вот он! Паж Мечей указывает на то, что вы полны энергии и энтузиазма по поводу нового проекта или предприятия. Вопрос в том, сможете ли вы поддерживать этот безграничный энтузиазм, когда начнете? Независимо от того, какое направление в жизни вы выберете, всегда будут препятствия, которые вам придется преодолеть, но не позволяйте этому сдерживать вас. Знайте, что, следуя своим увлечениям, вы сможете сохранить этот импульс.

Гороскоп Таро на неделю – Козерог

Карта: Король жезлов

на этой неделе вам может представиться возможность, и Король Жезлов признает, что у вас есть сила и стойкость, чтобы принять ее! Вы уклонялись от руководящих должностей в прошлом? Вы чувствовали себя подавленным, взяв на себя больше обязанностей? Настало время твердо стоять в своих силах и владеть своими видениями. Ключом к успеху является четкое понимание того, чего вы хотите достичь, и постановка реалистичных целей, которые помогут вам достичь этого. Иди туда и хватай латунное кольцо!

Гороскоп Таро на неделю – Водолей

Карта: Колесница

Колесница — это карта, которая поощряет силу воли, действия и самоконтроль. На этой неделе вас просят проявить свою силу и смело взять поводья, продвигая себя к поставленной цели. Сейчас не время пассивно ждать, пока с вами случится что-то хорошее. Эта карта знает, что все, что стоит иметь, требует тяжелой работы и дисциплины. Надев эмоциональную и ментальную броню, вы позволяете себе устремиться в будущее, не останавливаясь ни перед какими препятствиями, возникающими на пути.

Гороскоп Таро на неделю – Рыбы

Карта: Пятерка пентаклей

Пятерка Пентаклей свидетельствует о том, что в последнее время вы пережили тяжелые времена. Вы потеряли работу? Финансы текут не так легко, как вам хотелось бы? Эти виды борьбы не просто сказываются на вашем кошельке — они также могут стать эмоциональным, умственным и духовным бременем. Не взваливайте на себя бремя мира в одиночку. На этой неделе вам предлагается обратиться за помощью к своим друзьям и семье. Все трудные периоды со временем проходят, но они проходят гораздо легче, когда у вас есть поддержка.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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