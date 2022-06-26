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Гороскоп Таро на неделю 27 июня-3 июля: Близнецам – помощь высших сил, Львам – зависть, Скорпионам - депрессия

26 июня 2022, 01:33

Кому из знаков стоит избавиться от ненужных вещей и изживших себя контактов, а кому добиваться своего честным путем.

Гороскоп таро на следующую неделю
Гороскоп Таро на неделю / depositphotos.com/

Гороскоп Таро на неделю расскажет, кому из знаков стоит чаще прислушиваться к интуиции, кому будет сопутствовать удача, а кто должен быть деликатным в общении с близкими людьми.

О том, чем порадует представителей зодиакального круга второй месяц лета, читайте в материале: Гороскоп на июль 2022 для всех знаков зодиака: Львам – большие деньги, Овнам – беременность, Весам – зависть.

Гороскоп Таро на неделю – Овен

Карта недели: Дьявол

Эта неделя будет для Овнов нескучной. Вам предстоит взять на себя дополнительные обязанности. Отнеситесь к ним серьезно, от этого может зависеть ваши дальнейшие профессиональные успехи. Благоприятный период для того, чтобы избавиться от всего, что может тормозить ваше движение вперед. Наведите порядок вокруг себя, ненужный хлам и изжившие себя контакты оставляйте в прошлом. Это поможет высвободить позитивную энергию для новых свершений.

Гороскоп Таро на неделю – Телец

Карта недели: Король Кубков

Тельцы на этой неделе будут больше сконцентрированы на собственных чувствах. Это отличное время, чтобы разобраться со своими желаниями и наметить цели и пути их достижения. Король Кубков зарядит вас творческой энергией, возвращайтесь к давно забытому увлечению или пробуйте новое. Подсказки интуиции помогут принять правильное решение, чаще прислушивайтесь к своему внутреннему голосу.

Гороскоп Таро на неделю – Близнецы

Карта недели: Колесо Фортуны (перевернутая)

Вы изо всех сил пытаетесь плыть по течению, Близнецы, но все, что вам нужно, это немного веры. Колесо Фортуны – одна из самых позитивных карт расклада, которая сулит удачу и покровительство высших сил в любых начинаниях. Может показаться, что на этой неделе ничего не получается. Ваши цели не достигаются должным образом, препятствия встают на вашем пути, и вы чувствуете себя растерянными. И тем не менее, эти самые препятствия могут быть путеводной звездой, которая вам нужна, если вы готовы двигаться вместе с ними, а не против них. Доверьтесь этому процессу и не опускайте руки.

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Гороскоп Таро на неделю – Рак

Карта недели: Тройка Мечей (перевернутая)

На этой неделе Ракам нужно сбавить обороты и больше времени уделять полноценному отдыху. Перевернутая Тройка Мечей указывает на то, что вы пытаетесь оставить прошлое позади и оправиться от старых ран. Однако нужно быть осторожными и действовать без спешки. К некоторым переменам вы можете быть не готовыми. Исцеление — это долгий процесс, и он не всегда выглядит как линейное путешествие. Идите по этому пути на этой неделе, но пока не чувствуйте необходимости останавливаться на результате.

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Гороскоп Таро на неделю – Лев

Карта недели: Семерка Мечей

Львов на этой неделе могут подстерегать неожиданные неприятности. Ваши недруги могут плести интриги за спиной и ставить препятствия на пути к вашему успеху. Остерегайтесь зависти, обмана и мошенничества. Не упускайте из виду ни одну мелочь. Не стоит уподобляться своим соперникам в желании достичь своего легкими путями и хитростью. Преодолевая препятствия, вы приобретаете ценный опыт и в конце пути наслаждаетесь своей победой.

Гороскоп Таро на неделю – Дева

Карта недели: Сила

Представители знака стихии земли олицетворяют равновесие и силу духа на этой неделе. Сила опирается на ваши внутренние ресурсы и резервы, указывая на то, что вы сейчас уравновешиваете множество усилий одновременно. С одной стороны, вы заботитесь о своем психическом состоянии, эмоциональном благополучии и физическом здоровье. А с другой стороны, вы по-прежнему очень заняты своими обычными делами и повседневными обязанностями. Вы пытаетесь увидеть, как выглядит здоровый баланс всего этого на этой неделе, и эта попытка, скорее всего, увенчается успехом.

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Гороскоп Таро на неделю – Весы

Карта недели: Девятка Мечей

Эта неделя принесет Весам немало поводов для волнения и беспокойства. Ваш эмоциональный фон нестабильный и в голову чаще приходят тревожные мысли. Это может спровоцировать ночные кошмары и проблемы со сном. Самокопание и анализ прошлых ошибок может пошатнуть вашу уверенность в себе. Не стоит поддаваться негативным мыслям, постарайтесь наполнить свою жизнь хорошими событиями. Обращайтесь за помощью к близким людям, они готовы поддержать вас.

Гороскоп Таро на неделю – Скорпион

Карта недели: Король Жезлов (перевернутая)

На этой неделе Скорпионам нужно снизить свою активность. Ваш теперешний ритм жизни может привести к выгоранию и привести к депрессии. Перевернутый Король Жезлов указывает либо на полное отсутствие, либо на избыток той сильной воли, драйва и амбиций, которыми часто известна эта карта. Расходуйте свои ресурсы рационально. Вам стоит замедлиться и не спеша созерцать происходящее вокруг. Учитесь наслаждаться каждым моментом. Полноценный отдых поможет подзарядить вашу внутреннюю батарейку и настроить на новые свершения.

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Гороскоп Таро на неделю – Стрелец

Карта недели: Четверка Жезлов

В фокусе внимания Стрельцов на этой неделе личные отношения. Вы сможете понять мотивы окружающих вас людей и разобраться, кто с вами честен, а кто преследует корыстные мотивы. Вы можете разочароваться в поступках близкого человека. Отношения с родными будут натянутыми, в общении нужно избегать споров и разногласий. Помириться после ссоры будет непросто.

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Гороскоп Таро на неделю – Козерог

Карта недели: Девятка Жезлов (перевернутая)

Для Козерогов наступает время переходить от планирования к решительным действиям. Вы долго обдумывали все возможные пути воплощение задуманного и теперь нужно сделать первый шаг в направлении своей цели. Однако нужно не терять осторожности. Ситуации могут быть непредсказуемыми и принести немало препятствий, однако не стоит пасовать перед трудностями. Целеустремленность и упорство – ключи вашего успеха.

Гороскоп Таро на неделю – Водолей

Карта недели: Паж Мечей (перевернутая)

На прошлой неделе Водолей чувствовал себя не синхронизированным со своим окружением, и на этой неделе вы можете почувствовать себя не синхронизированным со своим собственным голосом и действиями. Паж Мечей в прямом положении импульсивен, но решителен — они говорят правду и бесстрашно решают вопросы, которые у них на уме. В перевернутом положении вы можете сомневаться в своей способности сделать это. Вам есть что предложить миру, независимо от того, кто вас слушает.

Гороскоп Таро на неделю – Рыбы

Карта недели: Туз Мечей

Рыбы, на этой неделе вас поразит правда и понимание. Назовите это работой ретроградного Нептуна в вашем знаке или, может быть, просто божественным провидением, в любом случае, Туз Мечей здесь, чтобы осветить дорогу вперед. Обязательно записывайте любые новые идеи, цели или амбиции, которые приходят вам в голову на этой неделе. Есть большая вероятность, что они будут иметь значение позже, даже если у вас нет времени выполнить их все сразу.

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